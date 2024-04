Danijela Martinović izbacila je novu pjesmu: 'Posvetila sam je svim ženama, posebno iz srca'

Glazbenica Danijela Martinović će reći da je upravo nastala kao posljedica dobrih namjera, a u život joj se ušetala kao i većina lijepih stvari koje su joj se desile posljednjih godina – potpuno neočekivano. Glazbu, aranžman i produkciju potpisuje cijenjeni slovenski autor Raay, stihove je napisao jedan od najvećih hrvatskih tekstopisaca Nenad Ninčević.

- Pjesmu posvećujem ženama svih životnih dobi i vjerujem da nema ni jedne koja se u njoj neće pronaći na neki svoj način. Otpjevala sam je iz srca i za sve nas - kazala je Danijela.

Novu pjesmu promovirat će uživo 15. svibnja u Lisinskom kada najavljuje večer koja sigurno neće pasti u zaborav.

- Imala sam zaista predivnih koncerata, ali oni koje sam otpjevala u Lisinskom velikim slovima upisani su u knjigu mojih uspomena. Trebam li vam reći koliko se radujem tom nastupu - istaknula je Danijela objasnivši što znači snaga žene o kojoj i govori njezin novi singl.

- Upravo je snaga žene u njezinoj tajanstvenosti, krhkosti, nježnosti, intuitivnosti, pameti, snalažljivosti, instinktu i u svemu onom što je u suprotnosti sa snagom kakvom poznajemo i kako je najčešće definiramo. Narod kaže da na muci se poznaju junaci, a ja kažem na muci se poznaju i junakinje. Jer danas biti žena pred koju se stavljaju brojni izazovi, a u svakom od njih traži se da bude najbolja - junački je čin. Žena zna kako kroz patnje i sudare života oformiti osobnost. Žene su se dokazale i u dobru i u zlu, u mogućim i potpuno nemogućim situacijama pokazujući svoju nadljudsku energiju i snagu.

Ukratko, sve to o čemu Danijela govori lako se da iščitati kroz glazbu upravo u pjesmi "Žena".

ŽENA

Da sam za ljubav rođena

dokaza je 100

i da sam luda nekada

to je moja istina



Ponekad pamet ostavljam

slomim se, pa to ponavljam

to je tako, to je to

to sam ja i gotovo



Rođena zato žena je

da voli i kad ne smije

kad svima dosta postane

jedino ona ostane



Da voli ludo bezgrešno

i gine zato pogrešno

da prašta neoprostivo

kad boli neopisivo



Da sam k´o zvijezda padala

dokaza je 100

al´ sam u tome tražila

samo dobro, a ne zlo



Kad volim dušu ostavljam

slomim se pa to ponavljam

to je tako to je to

to sam ja i gotovo