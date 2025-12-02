Diddy Combs optužuje Netflix za zlouporabu privatnih snimki u novoj seriji: 'Sramotan napad'

Sean 'Diddy' Combs trenutno izdržava kaznu u zatvoru, a njegov tim oštro je napao Netflix i njegova dugogodišnjeg neprijatelja 50 Centa zbog najave novog dokumentarca o svom životu.

Četverodijelna serija 'Sean Combs: The Reckoning', koja se premijerno prikazuje danas,a navodno prati uspon i pad 56-godišnjeg osnivača Bad Boy Recordsa. Diddyjev tim tvrdi da se radi o 'sramotnom napadu' temeljenom na ukradenim snimkama.

U izjavi za TMZ, Diddyjev glasnogovornik Juda Engelmayer poručio je da je Netflixov takozvani dokumentarac ’sramotni napad' koji potvrđuje da se Netflix oslanjao na ukradene snimke koje nikada nisu bile odobrene za objavu.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Glavna sporna točka za Diddyja jest tvrdnja da Netflix neprimjereno koristi materijale koje je on prikupljao još od tinejdžerskih dana, a koji su, prema Engelmayeru, trebali biti sačuvani kako bi Diddy 'ispričao svoju priču, na svoj način'.

Engelmayer je dodao da je Netflixu stalo do istine ili do pravnih prava gospodina Combsa, ne bi izvlačio privatne snimke iz konteksta uključujući razgovore s njegovim odvjetnicima koji nikada nisu bili namijenjeni javnom gledanju. Nikakva prava na taj materijal nikada nisu prenesena na Netflix ili bilo koju treću stranu.

Foto: YouTube

Diddy, koji služi 50 mjeseci zatvora zbog prekršaja povezanih s prostitucijom, posebno je ogorčen što Netflix surađuje s reperom 50 Centom, njegovim dugogodišnjim javnim neprijateljem.

- Jednako je zapanjujuće da je Netflix predao kreativnu kontrolu Curtisu 50 Centu Jacksonu - dugogodišnjem protivniku koji je previše vremena proveo klevetajući gospodina Combsa - rekao je njegov predstavnik.

Foto: PROMO

- Da Netflix Diddyjevu životnu priču daje nekome tko ga je javno napadao desetljećima, čini se kao nepotrebna i duboko osobna uvreda. U najmanju ruku, očekivao je poštenje od ljudi koje je poštovao - zaključio je Juda.

S druge strane, redateljica dokumentarca The Reckoning, Alexandria Stapleton, za Netflixovu publikaciju Tudum izjavila je da su materijali pribavljeni legalno.

- Došle su do nas, snimke smo dobili legalno i imamo potrebna prava - rekla je.

Foto: YouTube

Stapleton je dodala kako Diddy već desetljećima sam snima svoj život.

- Jedna stvar kod Seana Combsa je da uvijek snima sam sebe, i to je bila opsesija tijekom desetljeća - dodala je.

Netflix projekt najavljuje kao 'zapanjujuće istraživanje medijskog mogula, glazbene legende i osuđenog prijestupnika', uz nikad viđene i 'eksplozivne' materijale, uključujući ekskluzivne intervjue s ljudima iz Diddyjevog svijeta.