Obavijesti

Show

Komentari 0
AFERA

Diddy Combs optužuje Netflix za zlouporabu privatnih snimki u novoj seriji: 'Sramotan napad'

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Diddy Combs optužuje Netflix za zlouporabu privatnih snimki u novoj seriji: 'Sramotan napad'
4
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Dok je Diddy u zatvoru, njegov predstavnik oštro je napao Netflix i 50 Centa zbog novog dokumentarca o svom životu, tvrdeći da se radi o 'sramotnom napadu'

Sean 'Diddy' Combs trenutno izdržava kaznu u zatvoru, a njegov tim oštro je napao Netflix i njegova dugogodišnjeg neprijatelja 50 Centa zbog najave novog dokumentarca o svom životu.

Četverodijelna serija 'Sean Combs: The Reckoning', koja se premijerno prikazuje danas,a navodno prati uspon i pad 56-godišnjeg osnivača Bad Boy Recordsa. Diddyjev tim tvrdi da se radi o 'sramotnom napadu' temeljenom na ukradenim snimkama.

U ZATVORSKOJ JE KNJIŽNICI Procurila je Diddyjeva snimka: Pogledajte kako reper izgleda nakon godinu dana u zatvoru
Procurila je Diddyjeva snimka: Pogledajte kako reper izgleda nakon godinu dana u zatvoru

U izjavi za TMZ, Diddyjev glasnogovornik Juda Engelmayer poručio je da je Netflixov takozvani dokumentarac ’sramotni napad' koji potvrđuje da se Netflix oslanjao na ukradene snimke koje nikada nisu bile odobrene za objavu.

FILE PHOTO: Rapper Sean Diddy Combs arrives at the 2016 MTV Video Music Awards in New York
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Glavna sporna točka za Diddyja jest tvrdnja da Netflix neprimjereno koristi materijale koje je on prikupljao još od tinejdžerskih dana, a koji su, prema Engelmayeru, trebali biti sačuvani kako bi Diddy 'ispričao svoju priču, na svoj način'.

KRŠIO PRAVILA? Diddyju je produljena zatvorska kazna: Evo kad bi trebao izaći
Diddyju je produljena zatvorska kazna: Evo kad bi trebao izaći

Engelmayer je dodao da je Netflixu stalo do istine ili do pravnih prava gospodina Combsa, ne bi izvlačio privatne snimke iz konteksta uključujući razgovore s njegovim odvjetnicima koji nikada nisu bili namijenjeni javnom gledanju. Nikakva prava na taj materijal nikada nisu prenesena na Netflix ili bilo koju treću stranu.

Foto: YouTube

Diddy, koji služi 50 mjeseci zatvora zbog prekršaja povezanih s prostitucijom, posebno je ogorčen što Netflix surađuje s reperom 50 Centom, njegovim dugogodišnjim javnim neprijateljem. 

- Jednako je zapanjujuće da je Netflix predao kreativnu kontrolu Curtisu 50 Centu Jacksonu - dugogodišnjem protivniku koji je previše vremena proveo klevetajući gospodina Combsa - rekao je njegov predstavnik.

Foto: PROMO

- Da Netflix Diddyjevu životnu priču daje nekome tko ga je javno napadao desetljećima, čini se kao nepotrebna i duboko osobna uvreda. U najmanju ruku, očekivao je poštenje od ljudi koje je poštovao - zaključio je Juda.

Nedugo nakon presude Diddy bi uskoro mogao izaći iz zatvora: Drugim zatvorenicima priča da će ga Trump pomilovati
Diddy bi uskoro mogao izaći iz zatvora: Drugim zatvorenicima priča da će ga Trump pomilovati

S druge strane, redateljica dokumentarca The Reckoning, Alexandria Stapleton, za Netflixovu publikaciju Tudum izjavila je da su materijali pribavljeni legalno.

- Došle su do nas, snimke smo dobili legalno i imamo potrebna prava - rekla je.

Foto: YouTube

Stapleton je dodala kako Diddy već desetljećima sam snima svoj život.

- Jedna stvar kod Seana Combsa je da uvijek snima sam sebe, i to je bila opsesija tijekom desetljeća - dodala je.

'SLAVLJE' IZA REŠETAKA Daleko od raskoši: Poznato što je Diddy jeo u zatvoru za svoj rođendan, otkrili jelovnik...
Daleko od raskoši: Poznato što je Diddy jeo u zatvoru za svoj rođendan, otkrili jelovnik...

 Netflix projekt najavljuje kao 'zapanjujuće istraživanje medijskog mogula, glazbene legende i osuđenog prijestupnika', uz nikad viđene i 'eksplozivne' materijale, uključujući ekskluzivne intervjue s ljudima iz Diddyjevog svijeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...
ČISTA RASKOŠ

Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...

Meni se emotivan svijet srušio jer mi smo velika obitelj. I nama se svima srušilo ono što smo mi gradili. Moj tata, četrdeset godina i mi svi s njim. Nas su doslovno izbacili na cestu', ispričala je nedavno poduzetnica Iva Todorić u emisiji 'MagNet'. Te su je riječi duboko potresle, a dok ih je izgovarala, emocije su je preplavile. Govorila je o 2017. godini, o trenutku kad je država zbog nagomilanih dugova i rizika od potpunog kolapsa uvela 'Lex Agrokor' i preuzela upravljanje nad kompanijom. Bio je to jedan od najvećih gospodarskih potresa u Hrvatskoj, a za obitelj Todorić i osobni slom. Kako bi se razumjelo što je značio trenutak kad, kako Iva kaže, 'nas su doslovno izbacili na cestu', treba se vratiti u razdoblje u kojem je obitelj živjela život kakav se u Hrvatskoj rijetko viđa.
Iva Ajduković se transformirala: Kad sam vidjela 82 na vagi pao mi je mrak i srezala sam to
Smršavila je dva konfekcijska broja

Iva Ajduković se transformirala: Kad sam vidjela 82 na vagi pao mi je mrak i srezala sam to

Sinjska pjevačica Iva Ajduković (39) jede samo od 10 do 18 sati. Toliko se već navikla da i kad prekrši pravilo, loše joj sjedne hrana i ne može se više vratiti na staro. Tortom se počasti jednom u 15 dana...
Danijela Martinović otkrila je blagdanske rituale s obitelji i partnerom Josipom Plavićem
POSEBNI TRENUCI

Danijela Martinović otkrila je blagdanske rituale s obitelji i partnerom Josipom Plavićem

Pjevačica je ispričala kako danas izgledaju blagdani u njezinoj obitelji. Kaže da se sad rjeđe uspiju okupiti, ali najviše pamti vrijeme kad su živjeli bliže jedni drugima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025