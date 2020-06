'Dok sam bila u pritvoru biznis je procvjetao. Lova je svuda...'

I dok je Tijana sklapala prijateljstva u pritvoru, na Instagramu nizali su se negativni komentari i teške uvrede na njezin račun. Hejteri su je nazivali pogrdnim imenima, komentirali kako zaslužuje rigoroznu kaznu...

<p>U posljednjih mjesec dana cijeli je Balkan brujao o <strong>Tijani Maksimović</strong> (28), poznatijoj kao Tijani Ajfon. I baš kad je bila na vrhuncu moći u svojem poslu, policijska istraga pokazala je kako je među istaknutijim članicama elitne prostitucije, a krpice Louis Vuitton preko noći zamijenila je zatvorskom odjećom. U razgovoru za 24sata Tijana je otvorila dušu i ispričala kako su izgledali njezini dani u pritvoru. Kaže da su ju svi dobro prihvatili, da joj je bilo ugodno, a najviše ju je brinulo je li joj majka dobro i ljuti li se na nju. Čim je izašla, prvo je nju nazvala...</p><p> - Po izlasku iz pritvora odmah sam se ‘bacila’ na posao. Želim ga proširiti. Uvodim i neke nove usluge za žene, a planiram otvoriti i još nekoliko salona na različitim lokacijama. Dižem ovaj projekt na neki novi nivo i stvarno sam ponosna. I dok me nije bilo, radnice su radile punom parom, a zarada je bila i bolja nego kad sam ja bila prisutna - rekla nam je vlasnica kozmetičkog salona.</p><p>Nekoliko dana prije nego što je “pala” u policijskoj akciji “kokainske orgije”, Tijana je vrijedno radila na svojem novom projektu, bila je izrazito predana tome.</p><p>Riječ je o kozmetičkom salonu “Coco”, za čije je uređenje Ajfon “iskeširala” oko pola milijuna kuna. No vratimo se na njezine dane iza rešetaka. Zaključana iza brave, starleta nije pisala knjige poput nekih zatvorenika, ali na proteklih trideset dana gleda s osmijehom na licu. Dobro, još je čeka suđenje, ali o tome ne razmišlja.</p><p>- Ne mogu vam opisati koliko sam sretna. Kad su me uhitili, samo sam rekla: ‘Sve će ovo jednoga dana biti jučer’. Ne razmišljam o prošlosti niti o mjestu na kojemu sam bila. Svi znaju da sam psihički jaka osoba, tako da sam cijelu ovu torturu podnijela odlično - priča nam Tijana. U javnosti je poznata kao djevojka koja svakodnevno ide na kozmetičke tretmane, a nisu joj strani ni estetski zahvati pa nas je shodno tome odgovor na pitanje: “Kako si se snašla u pritvoru” prilično iznenadio.</p><p>- Bilo mi je odlično. Dani su mi prolazili u razmišljanju, a orijentirala sam se isključivo na budućnost. Ozbiljno sam preispitivala tko su mi pravi i iskreni prijatelji. Sporo su mi prolazili dani. Znate onu, godina prođe, a dani nikad - kaže.</p><p>Starleta je iza rešetaka bila prava zvijezda, a neki su otišli toliko daleko da su njezinu slavu u pritvoru uspoređivali s popularnošću Madonne. Sa stražarima se zezala, čavrljala, kuhala im kavu, a sebe smatra kolateralnom žrtvom koja je zahvaljujući dobrom odvjetniku ponovno na slobodi.</p><p>- Ljudi su bili predivni prema meni. Ma nemam riječi. Uvjeti u pritvoru su fenomenalni, a radnici su me oduševili. Još jednom im se želim zahvaliti jer su se ponijeli kao ljudine - priča nam Ajfonka.</p><p>I dok je Tijana sklapala prijateljstva u pritvoru, na društvenim mrežama nizali su se negativni komentari i teške uvrede na njezin račun. Hejteri su je nazivali pogrdnim imenima, komentirali kako zaslužuje rigoroznu kaznu, a većina se ipak složila kako ništa bolje od nje nisu ni očekivali. No Ajfon, baš poput prave zvijezde koja godinama puni novinske stupce, na seks-skandal gleda pozitivno.</p><p>Naravno, zlatno pravilo marketinga - svaka reklama je dobra reklama. Čak i kad se radi o “nemoralnoj” samopromociji.</p><p>- Ne postoji loš marketing. Cijeli ovaj slučaj ću okrenuti u svoju korist. U tome sam najbolja. Ne smatram da je ovo bio medijski linč. Pa da sam ja tamo neka nebitna osoba, o meni se uopće ne bi toliko pisalo. Pokazali su mi samo koliko sam bitna na ovim prostorima - priča samouvjerena Tijana.</p><p>Zanimalo nas je i što je prvo napravila kad je udahnula prvi zrak slobode.</p><p>- Otišla sam u ured svojeg odvjetnika kako bih uzela telefon. Naravno, odmah sam nazvala majku koju nisam čula mjesec dana. Samo mi je bilo bitno da je dobro i da mi osobno kaže kako nije ljuta na mene - rekla nam je Tijana za kraj razgovora.</p><p>Policija i tužiteljstvo terete je da je bila jedan od organizatora orgija u Bijeljini i da je njezin “posao” bio dovođenje djevojaka u vikendicu, gdje su se te nemoralne i nezakonite radnje planirale realizirati.</p><p>Prema strogim odredbama kaznenog zakona BiH, za takva djela predviđene su višegodišnje kazne zatvora. Nedavno je procurio i navodni Tijanin cjenik, pa je tako javnost saznala kako starleta, prema tim tvrdnjama, za jedan dan zaradi 700 eura (više od 5000 kuna), a za jednu noć oko 500 eura (oko 3700 kuna). Navodno je to Tijanin osnovni cjenik koji se mijenja u odnosu na to je li posao izvan granica Srbije, sudjeluje li u njemu više djevojaka i muškaraca te jesu li u pitanju stalne mušterije i koliko su one zahtjevne.</p><p>Podsjetimo, Tijana je ilegalno pokušala prijeći granicu preko rijeke Drine u čamcu s još tri djevojke. Osim prostitucije, terete ih i za zloupotrebu droga te korištenje oružja. U objektu u koji je upala Policijska uprava Bijeljina bilo je 26 muškaraca i devet djevojaka. Policija im je oduzela 14 paketića kokaina, čija je ukupna masa oko 46 grama, devet komada medicinskih droga, devet pištolja, jedan gasni pištolj, tri pancirke i novac. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: </p>