Dolly nije krila razlog zašto ona i Carl Dean nisu imali djecu

Dolly Parton putem svog humanitarnog projekta 'Imagination Library' brinula se za milijune djece diljem svijeta, no vlastitu djecu nije imala. Country zvijezda otvoreno je govorila o odluci koju je donijela sa suprugom Carlom Deanom.

- Ne znam želim li dijete - kazala je 1980. godine na premijeri filma '9 to 5' i objasnila da iza njenog razmišljanja stoji činjenica da je odrasla u obitelji s 12 djece te da je nakon udaje pomagala odgajati nekoliko svoje mlađe braće i sestara.

- Ali, ako jednog dana poželimo djecu, a ja budem prestara da ih imam ili ih iz nekog razloga ne budem mogla imati, onda ćemo posvojiti - objasnila je Dolly. Nekoliko godina poslije, 1985., kada je imala samo 38 godina, Parton je podvrgnuta djelomičnoj histerektomiji, nakon dugogodišnjih problema s endometriozom, zbog čega više nije mogla iznijeti trudnoću. U intervjuu za Rolling Stone 2003. rekla je kako ni ona ni suprug ne žale što nemaju djecu.

- Što smo stariji, to smo sretniji što ih nemamo, jer brinemo o mnogo tuđe djece. Kupujemo nove automobile svim nećakinjama i nećacima koji diplomiraju, a svakome tko želi ići na fakultet šaljemo novac za školovanje. U razgovoru za Guardian 2014. kazala je kako su o djeci razmišljali, ali da i dalje ne žale odluku da ih nemaju.

- Kad smo se tek vjenčali, razmišljali smo o tome kako bi naša djeca izgledala. Bi li bila visoka – jer je on visok - ili bi bila mala i zdepasta poput mene?. Razgovarali smo o tome i sanjali o tome, ali nije nam bilo suđeno. Sad kad smo stariji? Sretni smo. Mislim da bih bila sjajna majka. Vjerojatno bih se odrekla svega ostalog jer bih osjećala krivnju da ih ostavljam kako bih išla na turneju. Sve bi se promijenilo. Vjerojatno ne bih postala zvijezda - kazala je tada Dolly. U intervjuu za People prošle godine, kazala je i kako je zahvalna što je uspjela ostvariti svoje snove.

- Bog ima plan za sve. Mislim da je vjerojatno njegov plan za mene bio da nemam djecu kako bi svačija djeca mogla biti moja, a sada to i jesu - kazala je u emisiji 'Today' 2017. godine. Pjevačica je 1995. godine pokrenula program 'Imagination Library' kako bi djeci od rođenja do pete godine osigurala besplatne knjige. Prema podacima organizacije, do danas je djeci diljem svijeta darovano više od 332 milijuna knjiga, piše PageSix. Inspiracija za program bio joj je njen otac koji nije znao ni čitati ni pisati.

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- Budući da nisam imala djece, a moj suprug bio je prilično samostalan, imala sam slobodu. Mislim da velik dio mog uspjeha proizlazi upravo iz činjenice da sam bila slobodna raditi - kazala je u razgovoru sa Oprah Winfrey 2020.

Dolly Parton preminula je u utorak, 25. kolovoza, u 81. godini života od raka.