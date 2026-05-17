Doris Pinčić Guberović oglasila se oko bodova: 'Žiri je rekao svoje. Nemojte ubiti glasnika...'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Doris Pinčić Guberović javila se iz Zagreba u finalu Eurosonga i pročitala bodove koje je hrvatski stručni žiri dao izvođačima. Srpski predstavnici su dobili 12 bodova

U noći sa subote na nedjelju završilo je 70. izdanje Eurosonga, a pobjedu je odnijela bugarska predstavnica Dara. Ona je osvojila ukupno 516 bodova. Naše predstavnice, grupa Lelek, osvojile su 124 boda, i to 53 od stručnih žirija i 71 bod od publike. A jedna je situacija obilježila čitanje glasova stručnih žirija. 

Predsjednica srpskog žirija na Eurosongu poručila: 'Glasali smo glazbeno, a ne politički...'

Naime, stručni žiri i Srbije nije dao niti jedan bod hrvatskim predstavnicama, dok je hrvatski stručni žiri grupi 'Lavina', predstavnicima Srbije, dao najviši broj bodova, 12. Bodove iz Zagreba je uživo u programu čitala poznata voditeljica Doris Pinčić Guberović, a ona se u nedjelju i kratko oglasila o cijeloj situaciji. 

Na društvenim mrežama objavila je kratko: 'Žiri je rekao svoje. Nemojte ubiti glasnika'. Uz to, objavila je i nekoliko fotografija uoči samog javljanja uživo. 

Na eurovizijskim stranicama su se kroz noć pojavili i podaci o glasovima publike. Podsjetimo, Lelek su od publike dobile 71 bod, i to 1 bod od Portugala, Grčke i Francuske, 2 boda od Švicarske, Albanije, Moldavije, Finske i Rumunjske, 4 boda od Češke i Bugarske, 7 bodova od Njemačke i Australije, 8 bodova od Crne Gore, Ukrajine i Austrije, a 12 bodova od publike u Srbiji. 

Lelek za 24sata o bodovima iz Srbije i pobjednici Dari: 'Sjajna je, jako nam se svidio nastup!'

Tijekom nedjelje se oglasila i predsjednica srpskog žirija na Eurosongu, Aleksandra Kovač. Ona je u svojoj objavi na Instagramu, između ostalog, poručila: 'Inzistirala sam da moji kolege i ja glasujemo glazbeno, a ne politički, jer smo pozvani da stručno ocjenjujemo pjesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom'. 

A cijelu situaciju su za 24sata komentirale i djevojke iz grupe Lelek

- Izvođači postoje najviše radi publike, i pjesme postoje radi publike. Publika nam je dala 12 bodova i zbog toga možemo biti sretni - rekle su nam Lelekice. 

Hrvatska je maksimalnih 12 bodova dala srpskim predstavnicima Lavina i pjesmi 'Kraj mene', dok je 10 bodova otišlo Danskoj, osam Albaniji, sedam Australiji, šest Finskoj, pet Izraelu, četiri Bugarskoj...

