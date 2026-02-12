Duško Ćurlić za 24sata: Tempo je žestok, ali Dora će biti mrak

Puno je priprema, cijeli dan smo u studiju i ne mogu reći da nije naporno, ali zato je ekipa fenomenalna. Uvijek mi je zadovoljstvo raditi s Barbarom, Ivom i Vukom te mislim da će ova Dora biti sjajna, otkrio nam je Duško Ćurlić, ovogodišnji voditelj Dore. A 27. po redu Dora, izbor hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije, kreće upravo danas. Ove je godine podijeljena u dvije polufinalne večeri - prva danas, a druga sutra, dok će se veliko finale održati u nedjelju.

U svakoj polufinalnoj večeri predstavit će se po 12 pjesama. Po osam najboljih iz svake večeri će se plasirati u finale. Voditelji uz Duška su, kao što je i sam rekao, Barbara Kolar, Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Već dobro uigran par za Doru, Ćurlić i Kolar, vesele se zajedničkom vođenju i ističu kako vođenje velikih projekata poput Dore ima posebnu čar.

- Odlično smo uigrani, puno se družimo, imamo probe i iskustva vođenja u kombinaciji jedni s drugima - rekla je Barbara.

Zagreb: Voditelji Barbara Kolar i Duško Ćurlić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Nikad nije kasno za prvi put - dodaje Duško i kaže kako se iznova veseli što je ponovno na sceni Dore s Barbarom, ali i s Ivom i Ivanom. Vukušiću je ovo prvi put da vodi Doru te je kroz smijeh rekao kako će mu pomoći kolege i kolegice, kao i dobra volja te - ponavljanje scenarija.

- Svaka Dora nosi svoju priču. Radila sam javljanja iz Green rooma, bila na pozornici, ali uvijek mi je lijep doživljaj vidjeti te ljude koji žele predstavljati Hrvatsku na Eurosongu - kaže Iva i dodaje da su im Barbara i Duško dragi kolege s kojima i inače vole raditi i družiti se te vjeruje da će im ovogodišnja Dora biti jedno lijepo zajedničko iskustvo.

Foto: HRT

A nezaboravno iskustvo na Dori već je imala i Danijela Martinović. Nastupit će u show programu večerašnje, prve polufinalne večeri. Podsjetimo, Danijela je jedina pjevačica koja je Hrvatsku dvaput predstavljala na Eurosongu. S grupom Magazin i opernom pjevačicom Lidijom Horvat Dunjko i pjesmom “Nostalgija” predstavljala je Hrvatsku 1995. u Irskoj. Osvojili su 6. mjesto i to je bio prvi put da je Hrvatska ušla u top 10 najboljih na tom natjecanju. Tri godine kasnije Danijela se predstavila s pjesmom “Neka mi ne svane”. Natjecanje se održalo u Birminghamu i osvojila je 5. mjesto.

Zagreb: Koncert Danijele Martinović u Lisinskom | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ovih je dana Danijela na svom Instagramu napisala: “Bila je to 1998. godina. Ove godine gošća sam show programa prve polufinalne večeri Dore i jako se tome radujem”.

U drugoj polufinalnoj večeri, nakon nastupa svih 12 izvođača, na pozornicu stiže Luka Nižetić. On je na Dori nastupio pet puta, a posljednji se put natjecao prošle godine s pjesmom “Južina”.

- Luka za gledatelje HRT-a priprema zanimljiv nastup upravo s pjesmama koje je izvodio na Dori, ali i poneko iznenađenje za gledatelje - navode s HRT-a.

A u finalu će nastupiti Marko Bošnjak, prošlogodišnji pobjednik Dore. On će otvoriti finalnu večer u pjevačko-plesnom programu u režiji Igora Barberića. Pjevač se u listopadu prošle godine preselio se u drugu zemlju. Naime, Marko se vratio u Berlin, gdje je živio prije nekoliko godina.

- U kreativnom sam procesu i polako sastavljam svoj bendić u Berlinu. U siječnju snimam prvih pet pjesama za album i to mi je najveći fokus trenutačno. Vjerujem da ću se vratiti na scenu jači i pametniji nego prije i baš, baš mi je trebalo preseljenje da dođem do te točke, jako sam zapeo u Hrvatskoj - napisao je tad na Instagramu.

Foto: Denis Balibouse

A upravo je sad došao taj trenutak povratka za Marka, koji će jači nego ikad oduševiti izvedbom u finalu Dore.

Večeras, u prvoj polufinalnoj večeri, nastupaju sljedeći izvođači s pjesmama: Lima Len - “Raketa”, Jasmina Makota - “Higher”, Ananda - “Dora”, Tony Sky - “O ne!”, Fran Uccellini - “Ako bolje bude sutra”, Ema Bubić - “Vrijeme za nas”, Noelle - “Uninterrupted”, Alen Đuras - “From Ashes to Flame”, Fenksta - “Memento Mori”, Cold Snap - “Mucho Macho”, ToMa - “Ledina” i Lelek - “Andromeda”.

Foto: Ante Odak

Sutra nastupaju Ritam Noir - “Profumi di mare”, Irma - “Ni traga”, Gabrijel Ivić - “Light Up”, ZEVIN - “My Mind”, Ivan Sever - “Crying Eyes”, Lana Mandarić - “Tama”, Stela Rade - “Nema te”, Devin - “Over me”, Kandžija - “3 ujutro”, Marko Kutlić - “Neotuđivo”, Sergej - “Scream” i Lara Demarin - “Mantra”.

O tome koje će pjesme u polufinalima proći dalje u finale odlučuju isključivo gledatelji, i to televotingom (SMS-ovima i pozivima). No u finalu će biti drugačije.

HRT je izvijestio kako će u finalu o najboljoj pjesmi podjednako odlučiti glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja.

- Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong i ove će godine birati četiri hrvatska žirija iz HRT- ovih centara: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Eurovision Song Contesta: San Marino, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška i Luksemburg. Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a činit će ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari i producenti - naveli su s HRT-a.

A Dora ne bi bila Dora da svatko nema svoga favorita i klađenja. Prema podacima Hrvatske lutrije, najveće šanse za pobjedu imaju djevojke iz grupe Lelek, čija kvota za osvajanje prvog mjesta iznosi 2,00. Iza njih je Zevin s kvotom od 4,00, dok se u prvih pet favorita po kvotama nalaze još ToMa i Ananda (po 15,00) te Lima Len (20,00). Na kraju ljestvice favoriziranih nalaze se imena poput Makote, Severa, Toni Skya i drugih, kojima kladionice daju znatno manje šanse za pobjedu.