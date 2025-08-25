Ella Dvornik: Prije 2 godine sam si obećala da neću više nikada živjeti s muškarcem! Bolje je...

Ella Dvornik (34) je u najnovijoj objavi na društvenim mrežama, podijelila priču o svojoj prvoj selidbi. Uz to, progovorila je i o svojim prethodnim vezama, kao i zajedničkom životu s njima, prijateljima i obitelji.

- Zanimljiva činjenica. Odselila sam se od doma sa 17 godina, ali nikada nisam živjela sama. Uvijek je netko bio sa mnom. Baš mi je sad to palo na pamet. Svaki dečko kojeg sam imala, praktički odmah smo počeli živjeti skupa. Kao da su me ulovili u poke loptu i prije nego sam se snašla - eto nas...ako nije bio dečko onda je bila neka prijateljica ili cimerica ili mama - započela je Ella.

Foto: Instagram

- Znači doslovno do sada sam morala nekome stalno polagati račune što radim - 'idem samo na wc', 'otvorit ću si pivo', 'idem jest hoćeš i ti', 'moram samo izaći van na sekundu'. Uzmite u obzir da smo bili po 24/7 skupa jer ja nisam nikada išla na posao, a nisu ni oni. Tako nismo imali odmor jedan od drugog nikad. Doslovno mi je prečudno sada kad idem po stanu što ne moram nikome govoriti gdje sam krenula. Mogu čistit - ne moram. Mogu kuhat - ne moram. Ne moram se nervirati na nekog jer stišće majonezu po sredini (Osim na djecu kad su sa mnom). Meštar kad dođe njega isto boli briga u kojem stanju je moj prostor - on će kasnije otići u svoj. Mene boli briga u kojem stanju je njegov prostor i da li stišće majonezu po sredini. Teško je posvađat se s nekim kad je svako u svojoj jazbini. Ne možeš uvjetovati nekome drugome iste stvari koje možeš kad ste pod istim krovom. I obećala sam si prije dvije godine da više nikada neću živjeti s muškarcem. Jednostavno, tako je bolje. Možeš bit ružan u miru, možeš biti dosadan u miru. Ostaje ta doza misterije - tko što radi sada. Ne vidi te da trusiš monte s masnom kosom u kupaoni (da te djeca ne vide). Ne vidiš ni ti njega dok češe jaja na kauču doma. Kad se vidimo lijepo se sredimo i ne moramo sve znat - nastavila je influencerica.

- Francuzi su nekoć bili poznati po tome da svatko ima svoju sobu. Možda zato uvijek Francusku povezujemo sa nekom umjetnosti i strašću. Naravno, ovo je subjektivan doživljaj i mišljenje ... da vas čujem? (Btw kad preuredim sve stavit ću) - dodala je Ella.

Foto: Instagram

U komentarima ispod objave podržale su je brojne obožavateljice.

'Toooooo. Svaka čast ženama koje razmišljaju tako. To su najjače Kingice.', 'Toooooo, tako sam i ja odlučila.', 'Bez skromnosti ženo živnula sI, totalno se vidi promjena i preko slika. Mogu mislit uživo. Samo tak nastavi po svom', samo su neki od komentara.

Influencerica je nedavno i na svom Instagram profilu objavila i emotivnu poruku povodom rođendana svog oca, 'kralja funka' Dine Dvornika, koji bi, da je živ, imao 61 godinu. Pažnju je plijenila i sredinom kolovoza, nakon što već mjesecima dijeli fotografije s misterioznim muškarcem, kako ga je ona nazvala Meštrom. Posebno je iznenadila kada je na njezinoj ruci, također tijekom kolovoza, zabljesnuo prsten.

Podsjetimo, Ella je u kolovozu 2023 otkrila da se razvodi od, sad već bivšeg supruga, Charlesa Piercea, s kojim je bila u bračnu luku uplovila 2019. godine u kapelici u Las Vegasu. Inače, u braku su dobili i dvije kćeri. U studenome 2017 influencerica i Charles postali su roditelji Balie Dee, dok je Lumi Wren na svijet stigla u veljači 2020.