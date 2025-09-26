Ema je napustila 'Život na vagi': Žena u ciklusu može navući kila, muškarci to ne mogu shvatiti

Ema, natjecateljica koja je iz tjedna u tjedan pomicala granice i inspirirala gledatelje, u novoj epizodi 'Života na vagi' našla se ispod crvene linije i morala je napustiti show. Rezultat na vagi bio je šokantan. Izgubila je svega 0,8 kilograma, odnosno 0,7 posto tjelesne mase, što ju je smjestilo na samo dno ljestvice.

Njezina preobrazba nije bila samo fizička. Ema je u showu pobijedila vlastite strahove. Savladala je plivanje, naučila se suočiti s mrakom i pronašla novu snagu. No, unatoč trudu i borbenosti, vaga je pokazala drugačije.

- Dosta me šokiralo i nisam znala razlog koji je. Pokušala sam to kroz smijeh, kao da ispadne da me nije povrijedilo. A povrijedilo me dosta jer neće više biti Mirne i mog tima koji su uvijek bili tu za mene - priznala je Ema.

Foto: RTL

Cijeli tim ostao je u nevjerici, a trenerica Mirna nije skrivala ogorčenje.

- Ovako nije fer - izjavila je, aludirajući na to da je Ema žrtva okolnosti koje su izvan njezine kontrole.

Odmah se povela rasprava o mogućim razlozima tako lošeg rezultata kod natjecateljice koja je uvijek davala sve od sebe.

- PMS i mislim, pogotovo muškarci, ne mogu oni shvatiti koliko žena u ciklusu može navući vode i kila - strastveno je objašnjavala Mirna.

- Činjenica je da žena može navući od pola kile do tri kile vode, doslovno da ne stane u svoju robu - dodala je.

Foto: RTL

Tuga je bila još veća jer je tim bio svjestan koga gubi.

- Mislim da smo svi svjesni da nam je Ema, uz Zorana, zaista najjača karika u timu, i to ne samo po fizičkoj snazi, nego i prema gubitku kilograma - rekla je Mirna i dodala kako joj je Emin rezultat osobno teško pao: 'Ta djevojka sluša svaku moju riječ, poštuje svaku kritiku, na pohvalu još jače radi'.

Iako je napustila show, Ema je otišla uzdignute glave, s obećanjem koje je dala ne samo sebi, već i svima koji su vjerovali u nju. U svom oproštajnom videu obećala je da će nastaviti do cilja, igrati se s nećakom 'kao normalne tete' i nikad se više ne vratiti na staru kilažu.

Njezina posljednja poruka odzvanjala je studijem: 'Ja ću biti druga pobjednica finala! Potrudit ću se da svi ostanu u šoku, da im padne vilica do poda!'

Foto: RTL