Evan Rachel Wood: 'Manson me ponižavao, prao mi je mozak i zlostavljao. Bilo me strah otići'

Glumica Evan Rachel Wood (36) i pjevač Marilyn Manson (54) se od 2021. godine bore na sudu, gdje će se ponovno sastati u veljači sljedeće godine. Tada će sudac odlučiti je li glumica nanijela štetu ugledu pjevača. Evan je ranije optužila Mansona za silovanje, a i danas pokušava dokazati da je sve što je rekla istina. Ona nije jedina žena koja je pjevača optužila za seksualno zlostavljanje, ali je prva pokrenula bitku. Od početka je glazbenik demantirao sve tvrdnje o seksualnom nasilju.

Evan je gostovala u podcastu 'Navigating Narcissism' gdje je u razgovoru s psihologinjom dr. Ramani Durvasulom pričala o cijeloj situaciji. Glumica je rekla kako ju je pjevač često znao izložiti 'neprekidnom verbalnom napadu i monologu' te da je u tim trenutcima bio 'nabrijan od brda kokaina'.

- On bi vas nastavljao držati budnom, ponižavao vas, govorio je što je sve pogrešno sa svijetom i ljudima oko vas, sve što radite pogrešno, što činite da iznevjerite njega i sebe samu, sumnjama koje ima protiv vas, a onda bi stao rasturati kuću - rekla je. Ispričala je i kako se uvijek osjećala da nije mogla pobjeći od njega niti napraviti nešto da ga zaustavi.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

- To je bio trenutak u kojem je počelo pranje mozga i zlostavljanje. Ne bi stao dok se ne predate ili se ne počnete slagati sa svime što on govori ili dok ne nazovete telefonske brojeve koje on želi da nazovete - ispričala je. Wood je rekla kako se tijekom veze osjećala očajno, a jedino što joj je preostalo je 'praviti se mrtva' u nadi da će mu biti nepoželjna.

- Bilo je trenutaka u kojima sam mislila koliko se bojim te osobe. Toliko mi je puta prijetio, bilo ucjenom bilo silom. Ostajala sam jer sam se bojala otići, no ionako sam bila mrtva. Ostanak je bio poput smrtne kazne, odlazak je djelovao zastrašujuće, jer bi mi se nešto moglo dogoditi ili bi mogao doći za mnom. Kako god bilo, osjećala sam se mrtvom, pa sam pomislila kako mogu i pokušati pobjeći - govori. Dodala je i kako ju je držao u izolaciji, kažnjavao za greške...

Osvrnula se i na to kada su ju u medijima od 2006. do 2010. posramljivali. 'Stav je bio otprilike 'evo ove mlade drolji*e, Lolite, razaračice domova, partijanerice koja je došla i sve uništila', rekla je Evan, koja je tada imala 18 godina, a on 37. U isto je vrijeme pjevač bio u braku s Ditom Von Teese.

Foto: Instagram/ kolaž

Njegovo je ponašanje Evan usporedila s vođama u kultu koji žele kontrolirati svoje članove.

- Kultovi rade na istom načelu. 'Ne smiješ čitati ništa o nama online', recimo. To je jednaka psihologija u kojoj je gore dolje, a dolje gore - ispričala je Wood, koja je ranije rekla da ju je pjevač vezao i mučio, u dokumentarcu 'Phoenix Rising' koji je izašao prošle godine. Evan je i prije pričala o svojoj situaciji, ali se tek 2021. godine saznalo o kom je riječ.

- Ime mojeg zlostavljača je Brian Warner, svijetu poznat kao Marilyn Manson. Počeo me vrbovati još kao tinejdžericu, a godinama me jezivo zlostavljao. Ovdje sam da razotkrijem tog opasnog muškarca i prozovem sve one koji su mu omogućili takvo ponašanje, prije no što uništi još života - rekla je tada.

Foto: Suzan/Press Association/PIXSELL

Nakon što je gostovala u podcastu su se javili i izvori koji su bliski pjevaču te rekli da su njene izjave lažne i da će se obratiti odvjetnicima.

Uz Evan su Masona tužile i Ashley Walters, fotografkinja koja mu je bila osobna asistentica te manekenka Sarah McNeilly. Obje su rekle kako i danas pate od PTSP-a, napada panike i depresije zbog svega što im je napravio. Još jedna žena koja ga je optužila je žena poznata kao Gabriella.