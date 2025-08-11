Obavijesti

ŠKARICA OTKRIO

Evo kako je nastao hit 'Pamtim samo sretne dane': 'Kemal je navratio, a Arsen išao ubiti oko'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 2 min
Evo kako je nastao hit 'Pamtim samo sretne dane': 'Kemal je navratio, a Arsen išao ubiti oko'
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

u 'Knjizi o Gabi', glazbeni producent i urednik, Siniša Škarica, opisuje život glazbenice Gabi Novak. Priča o nekim zaboravljenim epohama njenog života te podsjeća na neke od njezinih najvećih postignuća.

U 90. godini preminula je glazbena divna Gabi Novak. Od nje se opraštaju brojni poznati Hrvati i Hrvatice, a prisjećaju se i njezinih brojnih legendarnih hitova. Jedan od njih je i popularna pjesma 'Pamtim samo sretne dane'. O tome kako je taj hit nastao prisjetio se prije nekoliko godina Siniša Škarica, autor 'Knjige o Gabi'. 

- Kemal Monteno, kućni prijatelj, kad god je dolazio u Zagreb iz Sarajeva, svraćao je kod Dedića. Tako je tog dana, to je bila negdje 1979., svratio kod njih, ali poslijepodne, iza ranog objeda, kad je Arsen, kako mi to u Šibeniku kažemo, išao ubiti oko. Onda je rekao: 'Evo vam ovdje tekst pa pogledajte što možete s tim napraviti.' I dok je on spavao, Gabi i ja smo napravili ''Pamtim samo sretne dane' - rekao je Škarica za In Magazin

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell/X

Tada je pričao i o knjizi o Gabi Novak. 

- Nije riječ o tipičnoj biografiji, moglo bi se reći da je to biografija njezinih snimaka, a njezin soundtrack govori i o njezinu životu. Završno je razdoblje ono koje se naziva stil zvan Gabi, to je ono po čemu je Gabi prepoznata kao de facto bila prva moderna pjevačica na ovim prostorima jer njezini interesi i trenutak kad se ona počinje baviti glazbom sežu u 40-e godine, u vrijeme kad su pjevačice poput Doris Day, Peggy Lee bili njezini uzori - rekao je Škarica tada. 

Foto: Marko Čolić/Croatia Records/Promo

Arsen Dedić i Gabi upoznali su se 1958. godine i dugo su bili prijatelji. Gabi se za 24sata prije par godina prisjetila da im je trebalo 'puno godina' da bi 'svjesno došli jedno do drugoga'. To im se dogodilo 1970. u Rusiji. U braku su bili više od 40 godina i dobili sina Matiju. Iako se pjevačica kasnije povukla sa scene kako bi brinula o mužu i sinu, u knjizi se otkriva da ju je muž poticao da se vrati pjevanju.

- Arsen je znao reći, pišem ja pjesme, osvajam druga, treća mjesta, a prva su rezervirana za Gabi i Vicu, Terezu, Mišu, recimo. Tipičan arsenovski bockavi humor. Ali u trenutku kad su njih dvoje odlučili nastaviti skupa, krajem 60-ih Gabi je bila 'veća zvijezda od Arsena' - ispričao je Škarica

Sedma obljetnica smrti hrvatskog kantautora Arsena Dedi?a
Sedma obljetnica smrti hrvatskog kantautora Arsena Dedi?a | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- On joj je rekao: ‘Gabi, pa tebi je mjesto na pozornici. Imaš Matiju koji želi s tobom raditi i vrijeme je da se vratiš svojoj karijeri. To je negdje bilo početkom 2000-tih godina kad je 2002. s povratničkim albumom ‘Pjesma je moj život‘ osvojila četiri Porina, onda 2009. nova četiri Porina pa Porina za životno djelo... - prisjetio se. 

Foto: Neva Zganec/pixsell

