Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor serija, kvizova i filmova. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja koje vrijedi pogledati, uz poseban naglasak na nekoliko filmskih hitova koji će zadovoljiti i najizbirljivije gledatelje!

HRT 1

HRT 1 donosi večer raznolike zabave i informacija. Nakon popularnog kviza "Potjera" slijedi izvlačenje LOTO 7, a potom dokumentarna serija o poznatom autoru Miri Buljanu. Ljubitelje dramskih serija očekuje premijera serije "Bogatašica", dok je informativna emisija "Otvoreno" rezervirana za kasnije sate.

18:05 Potjera

20:07 LOTO 7

20:15 Zauvijek autor: Miro Buljan

21:12 Bogatašica

22:05 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje zanimljivim dokumentarcima, a zatim slijedi popularna kriminalistička serija "Tandem". Nakon toga, na rasporedu je američki film "Nisu li oni sveci" koji kombinira dramu, romantiku i kriminalistički zaplet.

18:15 Sretni prostori: Stan iz djetinjstva

20:15 Tandem

21:08 Nisu li oni sveci

RTL

RTL donosi novu epizodu hit-serije "Divlje pčele" u udarnom terminu, a potom avanturistički reality show "Asia Express: Zmajeva ruta". Za kraj večeri tu je informativna emisija "RTL Direkt".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:25 Asia Express: Zmajeva ruta

22:55 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV

NOVA TV nudi odličnu kombinaciju domaćih serija i zabave. Nakon dnevnika slijedi omiljena serija "Kumovi", zatim humoristična "Slučajna obitelj", a večer završava kulinarskim showom "Masterchef".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:20 Slučajna obitelj

22:30 Masterchef

Foto: NovaTV

RTL 2

RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. Gledatelji mogu uživati u "Chicago u plamenu", a kasnije u "Zločinačkim umovima" i legendarnim komedijama "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

19:05 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Prijatelji

22:45 Teorija velikog praska

Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV

Doma TV donosi napete kriminalističke i akcijske serije. U udarnom terminu gledamo "FBI 3", a potom "Zakon i red: Odjel za žrtve" i "Crnu listu".

19:00 Gorski spašavatelji

20:00 FBI 3

21:25 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:55 Crna lista

Filmski hitovi večeri

20:05 Indiana Jones i posljednji križarski pohod (Star Movies) – Legendarni akcijski avanturistički film s Harrisonom Fordom i Seanom Conneryjem u potrazi za Svetim gralom.

22:45 Slobodna zona (Star Movies) – Napeti ratni triler smješten na Bliski istok, s izvrsnom glumačkom postavom.

21:11 Stoljeće ljubavi i mržnje (HTV 3) – Povijesna drama o strastima, izdaji i ljubavi kroz burna desetljeća.

00:30 Život je more (Star Movies) – Biografska drama o životu i borbama jednog od najpoznatijih svjetskih pustolova.

14:00 Đavolski pozdrav (HTV 3, repriza navečer) – Kriminalistički triler za ljubitelje napetih zapleta.

*uz korištenje AI-ja

