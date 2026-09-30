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SERIJE, FILMOVI...

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: MONTY BRINTON
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TV PROGRAM ZA SRIJEDU 30. RUJNA Pogledajte pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Izdvajamo najbolje serije, kvizove i filmske hitove

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Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor serija, kvizova i filmova. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja koje vrijedi pogledati, uz poseban naglasak na nekoliko filmskih hitova koji će zadovoljiti i najizbirljivije gledatelje!

HRT 1

HRT 1 donosi večer raznolike zabave i informacija. Nakon popularnog kviza "Potjera" slijedi izvlačenje LOTO 7, a potom dokumentarna serija o poznatom autoru Miri Buljanu. Ljubitelje dramskih serija očekuje premijera serije "Bogatašica", dok je informativna emisija "Otvoreno" rezervirana za kasnije sate.

18:05 Potjera
20:07 LOTO 7
20:15 Zauvijek autor: Miro Buljan
21:12 Bogatašica
22:05 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje zanimljivim dokumentarcima, a zatim slijedi popularna kriminalistička serija "Tandem". Nakon toga, na rasporedu je američki film "Nisu li oni sveci" koji kombinira dramu, romantiku i kriminalistički zaplet.

18:15 Sretni prostori: Stan iz djetinjstva
20:15 Tandem
21:08 Nisu li oni sveci

RTL 

RTL donosi novu epizodu hit-serije "Divlje pčele" u udarnom terminu, a potom avanturistički reality show "Asia Express: Zmajeva ruta". Za kraj večeri tu je informativna emisija "RTL Direkt".

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:25 Asia Express: Zmajeva ruta
22:55 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV 

NOVA TV nudi odličnu kombinaciju domaćih serija i zabave. Nakon dnevnika slijedi omiljena serija "Kumovi", zatim humoristična "Slučajna obitelj", a večer završava kulinarskim showom "Masterchef".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:30 Masterchef

Foto: NovaTV

RTL 2

RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. Gledatelji mogu uživati u "Chicago u plamenu", a kasnije u "Zločinačkim umovima" i legendarnim komedijama "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

19:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
22:45 Teorija velikog praska

98398094
Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV 

Doma TV donosi napete kriminalističke i akcijske serije. U udarnom terminu gledamo "FBI 3", a potom "Zakon i red: Odjel za žrtve" i "Crnu listu".

19:00 Gorski spašavatelji
20:00 FBI 3
21:25 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:55 Crna lista

Filmski hitovi večeri 

20:05 Indiana Jones i posljednji križarski pohod (Star Movies) – Legendarni akcijski avanturistički film s Harrisonom Fordom i Seanom Conneryjem u potrazi za Svetim gralom.

22:45 Slobodna zona (Star Movies) – Napeti ratni triler smješten na Bliski istok, s izvrsnom glumačkom postavom.

21:11 Stoljeće ljubavi i mržnje (HTV 3) – Povijesna drama o strastima, izdaji i ljubavi kroz burna desetljeća.

00:30 Život je more (Star Movies) – Biografska drama o životu i borbama jednog od najpoznatijih svjetskih pustolova.

14:00 Đavolski pozdrav (HTV 3, repriza navečer) – Kriminalistički triler za ljubitelje napetih zapleta.

*uz korištenje AI-ja
 

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