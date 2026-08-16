Evo što vas čeka u sapunicama: Serhat i Yildiz zarobljeni su u špilji. Hoće li uspjeti preživjeti

Nasljednik

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Yıldızina odluka da javno stane na Yıldırımovu stranu teško pogađa Serhata. Uvjeren da je izgubio ženu koju voli, sve teže obuzdava bijes i razočaranje, dok sukob između njega i Yıldırıma prerasta u otvoreni obračun.

UTORAK Napetosti između Serhata i Yıldırıma dodatno rastu, a njihov sukob prijeti ugroziti sve oko njih. Dok Yıldız pokušava spriječiti da situacija izmakne kontroli, neočekivani događaji dovode nju i Serhata u životnu opasnost.

SRIJEDA Zarobljeni u špilji i suočeni s mogućnošću da neće preživjeti, Serhat i Yıldız napokon otvaraju srca jedno drugome. Dok se bore za život, stare rane ponovno izlaze na površinu, a Yıldız se sve teže nosi s tajnom koja bi mogla zauvijek promijeniti njihov odnos.

ČETVRTAK Dok se Yıldız nalazi između života i smrti, pred njom je odluka koja će odrediti njezinu budućnost sa Serhatom. Istodobno Melek od Sevde dozna šokantnu istinu koja ruši sve u što je godinama vjerovala.

PETAK Posljedice nedavnih događaja osjećaju se na svakom koraku. Dok Melek pokušava odlučiti hoće li Serhatu otkriti ono što je saznala, Yıldız i dalje vodi najtežu životnu bitku.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Pía prizna Maríji Fernández da je Carlo pobjegao nakon što je saznao da je trudna. Ángela ima prvi razgovor sa psihijatrom. Samuel najavljuje zatvaranje utočišta.

UTORAK Adriana pogodi Martinin prezir. Samuel se slomi pred Petrom zbog zatvaranja utočišta. Teresa prizna Petri da je poljubila Cristóbala i da je nešto osjetila.

SRIJEDA Toño spriječi Manuela da raskine ugovor s g. Luisom. Petra se sprema preuzeti utočište uz Prudenciovu pomoć. Teresa prizna Cristóbalu da joj poljubac nije bio mrzak.

ČETVRTAK Psihijatar zaključi da Ángela nema problema s mentalnim zdravljem. Petra traži pomoć u vođenju utočišta, a kuharice se oduševljeno javljaju.

PETAK Bojnik kaže Manuelu da ne može prodati svoj motor dok mu on ne da zeleno svjetlo. Leocadia poriče bilo kakvu umiješanost u to. Lorenzo i dalje inzistira na vjenčanju i zahtijeva da se odredi novi datum.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

PONEDJELJAK Kad Boden postavi zadatak, novi šef preuzima dužnost i sukobi se s Caseyem, Brettom i Dawson oko pravila. Mouch, Otis i Hermann iznenađuju Cruza za rođendan.

UTORAK Severide i Casey posvađaju se nakon riskantnog spašavanja. Brett izlazi na spoj s liječnikom. Otis pokazuje novi alat u postaji. Novčani problemi uzrokuju napetost Hope, Brettu i Stelli.

SRIJEDA Gabriela Dawson je šokirana kad otkrije da je njezin otac izboden nožem. Neugodnim iznenađenjima nema kraja za Bodena nakon slučaja u kojem je žrtva poznati blues pjevač.

ČETVRTAK Napetosti rastu između Casey i Dawson dok Casey traži nestalu tinejdžericu sa Severideom. Kidd i Brett bore se za naklonost zgodnog poručnika iz specijalne jedinice za suzbijanje opasnosti od toksičnih materijala.

PETAK Severide i Casey ne slažu se oko spašavanja pa načelnik Grissom nudi rješenje Severideu. Hermann dovodi kćer na posao. Dawson ponudi Brett tretman u toplicama.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Kaya, uz pomoć Alye i Cihana, odlučuje napraviti DNK test kako bi napokon doznao istinu o djetetu koje je oteo. Sve više sumnja da se iza cijele priče krije mnogo više nego što je vjerovao.

UTORAK Dok napetosti u konaku rastu, Alya i Cihan pokušavaju vratiti mir u svoj odnos, ne sluteći da se oko njih stvara nova opasnost. Enginov dobronamjeran poziv pokreće niz događaja koji će Alyu i Cihana Deniza dovesti u veliku opasnost.

SRIJEDA Alyina i Denizova otmica uzdrmava cijelu obitelj Albora. Dok Cihan pokreće očajničku potragu i slijedi svaki trag koji bi ga mogao dovesti do njih, postaje jasno da stvari nisu onakve kakvima se na prvi pogled čine. Kaya nestrpljivo iščekuje rezultate DNK testa koji bi mogli promijeniti njegov život.

ČETVRTAK Cihan dolazi do Feyyaza i ulazi u opasan obračun, no ubrzo shvaća da čovjek kojeg je smatrao glavnim krivcem možda ipak nije organizirao otmicu. Dok se potraga nastavlja u novom smjeru, svaki izgubljeni trenutak dodatno povećava strah za Alyin i Denizov život.

PETAK Dok Cihan nastavlja utrku s vremenom kako bi spasio Alyu i Deniza, obitelj Albora suočava se s još jednom tragedijom. Nareino zdravstveno stanje naglo se pogoršava. Nare sve više krivi Šahina za ono što se dogodilo.

San snova

RTL 20:15

PONEDJELJAK Zvonimir mora paziti na Danicu i to mu je sve veći problem. No zbog ugovora s Buckom, on i Bubalo stjerani su u kut. Mirkov prvi dan donosi otrježnjenje. Mirko nema nikakve koristi kao vođa navijača pa mijenja svoje stavove.

UTORAK Između Alena i Gorana više nema suradnje. Nakon podvala koje je Sonja namjestila Kurajiću, leđa joj okreće cijeli klub. Sad će se situacija teško popraviti. Bubalo nastoji zataškati Zvonimirovu i Daničinu aferu.

SRIJEDA Goranov prelazak u Pučki odjeknuo je u klubu. Sonja i Slavko čak uspijevaju namjestiti ni krivom ni dužnom Zvonimiru. Zlatko će se uključiti u raspetljavanje situacije, no to će mu se obiti o glavu.

ČETVRTAK Pripreme završavaju i utakmica uskoro slijedi. Tim je uigran, ali koljeno Alenu zadaje sve veće probleme. Goran uspijeva svoje zdravstvene probleme sakriti od Maje, no Mateo primjećuje pravo stanje. Bubalo i navijači predvođeni Mirkom moraju pomoći stišati medijske glasine.

PETAK Alenove tajne su otkrivene. Svi znaju za stanje njegova koljena. Maja nije sigurna može li prijeći preko Alenova zataškavanja, u pitanju je čak i nastavak njihove veze. I dok Maja i Jasna vode računa o Alenovoj dobrobiti, klub za njega sad ima sasvim druge planove.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Jaime se oprašta od Miguela prije povratka u JAR. Miguel još jedanput žali što je njihov poslovni pothvat bio neuspješan, ali Jaime zna da nije on kriv. Ispituje ga o policijskoj istrazi onečišćenja zemljišta.

UTORAK Miguelu se Helena čini čudnom, ali ona govori da se osjeća nesigurno u vezi s njihovim brakom. Luísa se nenadano pojavi, Helena je napeta zbog tog posjeta.

SRIJEDA Miguel odlazi s Helenom onamo gdje je Nuno umro, ali nema tragova njegova tijela ni motora na kojem je bio. Helena se boji da je živ i da će joj nauditi.

ČETVRTAK Maria Paula i Miguel su postali sudionici u ubojstvu. Miguel objašnjava Filipeu da je morao braniti Helenu, nije ju mogao napustiti nakon svega što joj je Nuno učinio.

PETAK Miguel i Helena razgovaraju o Catarininoj i Heleninoj nesigurnosti u vezi s Luísom. Helena ukrade omotnicu iz torbice Marije Paule. Miguel i Filipe razgovaraju o ponovnom otvaranju istrage o Leonorinoj smrti.