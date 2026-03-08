Evo što večeras gledati na TV-u

Nedjeljna večer pred TV ekranom nikad nije bila uzbudljivija! Donosimo vam pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove koje ne smijete propustiti.

HRT 1 večeras je rezerviran za ljubitelje nagrađivanih filmova i informativnog programa. Nakon 'Dnevnika 2' i popularnog izvlačenja 'LOTO 6', u 20:15 na rasporedu je višestruko nagrađivana drama 'Tri plakata izvan grada'. Kasnije ne propustite 'Dnevnik 3' i zanimljivu dokumentarnu seriju o Davidu Attenboroughu.

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 6

20:15 Tri plakata izvan grada

22:20 Dnevnik 3

22:50 Stoljeće legende: Globalna pustolovina Davida Attenborougha

Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRT 2 donosi večer u znaku sporta i dokumentarnih priča. U 18:50 pratite nastavak nogometnog susreta SuperSport HNL-a, a od 20:05 pogledajte ekskluzivnu dokumentarnu priču o Goranu Ivaniševiću. Sportska analiza 'Stadion' slijedi u 21:20, a kasnije večeras intrigantna dokumentarna serija o O. J. Simpsonu.

18:50 SuperSport HNL: Vukovar 1991 - Rijeka, 2. pol.

20:05 (Ne)uspjeh prvaka: Goran Ivanišević

21:20 Stadion

22:25 O. J. Simpson: Američki san

RTL večeras nudi akciju i napetost! Nakon 'RTL Danas' (19:00), od 20:15 pogledajte akcijski spektakl 'Na smrtonosnoj zemlji', a odmah potom, u 22:20, još jedan adrenalinski triler - 'Opasan let'. Idealno za sve ljubitelje uzbuđenja!

19:00 RTL Danas

20:15 Na smrtonosnoj zemlji

22:20 Opasan let

NOVA TV je pravi izbor za zabavu i glazbene spektakle. U 20:15 počinje novi show 'Tvoje lice zvuči poznato' koji će vas nasmijati i oduševiti, a večer završava uz biografski film o Whitney Houston - 'I wanna dance with somebody' (23:05).

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Tvoje lice zvuči poznato

23:05 Whitney Houston: I wanna dance with somebody

Foto: Nova Tv

RTL 2 večer je u znaku popularnih američkih serija. Od 18:25 uživajte u 'Chicago u plamenu', a kasnije vas čekaju 'Chicago P.D.', te humoristični klasici 'Teorija velikog praska' i 'Dva i pol muškarca'.

18:25 Chicago u plamenu

19:50 Chicago P.D.

20:40 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:25 Dva i pol muškarca

Foto: Imdb

DOMA TV pripremila je maraton detektivskih i akcijskih hitova. U 18:25 počinje 'Mentalist', a od 20:00 pogledajte kultnu komediju 'Policijska akademija'. Za ljubitelje napetosti, u 21:40 slijedi 'Paklena granica'.

18:25 Mentalist

20:00 Policijska akademija

21:40 Paklena granica

Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala)

G.I. Jane (Star Movies, 17:25)- Akcijska drama s Demi Moore u ulozi prve žene koja prolazi rigoroznu vojnu obuku specijalaca.

Steve Jobs (Cinemax 2, 09:50; reprize tijekom večeri) - Biografska drama o životu i viziji jednog od najvećih tehnoloških inovatora.

Igre gladi: Balada pjevica i zmija (CineStar Prem. 1, 11:30; reprize tijekom večeri) - Povratak u svijet Igara gladi u spektakularnom prequelu.

Erin Brockovich (STAR Life, 12:05; reprize tijekom večeri) - Julia Roberts u Oscarom nagrađenoj ulozi žene koja se bori za pravdu.

Istjerivači duhova (AMC, 13:50; reprize tijekom večeri) - Kultna komedija koja nikad ne izlazi iz mode!

Bezvremenska Adaline (CineStar Prem. 1, 14:15; reprize tijekom večeri) - Romantična drama o ženi koja ne stari.

Bilo da ste ljubitelj akcije, biografija ili romantičnih priča, večeras vas na TV-u čeka nešto za svaki ukus. Uživajte u nedjeljnoj večeri pred ekranom!