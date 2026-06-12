Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica - od napetih serija i omiljenih kvizova, preko sportskih uzbuđenja, do filmskih hitova koji će zadovoljiti svačiji ukus. Donosimo vam pregled najvažnijih događanja u večernjem terminu i izdvajamo nekoliko filmskih preporuka koje ne smijete propustiti!

HRT 1 priprema večer za cijelu obitelj. Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), slijedi vesela komedija "Mladenkin otac" u 20:12, idealna za opuštanje uz smijeh i toplinu obiteljskih odnosa. Kasnije, u 22:36, na rasporedu je napeti akcijski triler "Lov na ubojicu" za ljubitelje uzbuđenja.

19:00 Dnevnik 2

20:12 Mladenkin otac

22:36 Lov na ubojicu

Foto: IMDB

HRT 2 donosi sportsku večer! U 18:25 počinje finale Prvenstva Hrvatske u vaterpolu, a nogometni fanovi doći će na svoje uz prijenos utakmice SP 2026. "Kanada - Bosna i Hercegovina" od 20:50, dok će stručni komentari i analiza biti dostupni u emisiji "Nogomet: Americana".

18:25 Vaterpolo: Prvenstvo Hrvatske, finale

20:50 Nogomet, SP 2026.: Kanada - Bosna i Hercegovina (1. pol.)

22:02 Nogomet, SP 2026.: Kanada - Bosna i Hercegovina (2. pol.)

RTL večeras nudi dvostruku dozu humoristične serije "San snova" od 20:15 i 21:20, a nakon toga, u 22:25, na rasporedu je "Čarobni Mike XXL" – glazbena komedija za opušten završetak dana.

20:15 San snova

21:20 San snova

22:25 Čarobni Mike XXL

Foto: RTL

Nova TV tradicionalno donosi najgledaniju domaću dramsku produkciju. U 20:25 pogledajte "Daleki grad", a potom u 21:20 "Nasljednik". Za ljubitelje misterija i emocija, "Tajne prošlosti" počinju u 22:30.

20:25 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:30 Tajne prošlosti

Foto: NOVA TV

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje akcije i kriminalistike. U 20:10 dolazi "Chicago P.D.", a od 21:00 i 22:00 slijede dvije epizode hit serije "Zločinački umovi". Za dozu smijeha, kasnije su na rasporedu "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

20:10 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

Doma TV nudi napetosti i akciju – u 18:55 pogledajte "Rookie", a zatim slijede filmski hitovi: "Operacija Swordfish" u 20:00 i "Connorov rat" u 21:45. Za ljubitelje kriminalističkih serija, "Crna lista" počinje u 23:30.

18:55 Rookie

20:00 Operacija Swordfish

21:45 Connorov rat

Foto: Nova Tv

Filmski hitovi večeri - ne propustite:

'Zorro: Maskirani osvetnik' (Star Movies, 20:05) - spektakularna akcijska avantura s Antoniom Banderasom i Catherine Zeta-Jones.

'Još 24 sata života' (Star Movies, 22:55) - adrenalinski triler o plaćenom ubojici kojemu je pružena druga prilika.

'Voliš li pse?' (Star Movies, 18:00) - topla romantična komedija za opušten početak večeri.

'Operacija Swordfish' (Doma TV, 20:00) - napeti akcijski triler s Johnom Travoltom i Hughom Jackmanom.

'Connorov rat' (Doma TV, 21:45) - špijunski triler s elementima znanstvene fantastike.

Bilo da ste ljubitelj sporta, akcije, humora ili romantike, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima i ne propustite najbolje što domaće i svjetske produkcije nude!