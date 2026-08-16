Evo što večeras gledati na TV-u

Nedjeljna večer pred malim ekranima donosi obilje uzbuđenja, smijeha i napetosti! Pripremite kokice i uživajte u izboru najboljih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Izdvojili smo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti!

HRT 1 večeras nudi pravu filmsku večer uz dozu humora i akcije! Nakon informativnog 'Dnevnika 2' u 19:00, slijedi napeti kviz 'LOTO 6' i zanimljiva dokumentarna serija 'What's up Kina'. Vrhunac večeri je urnebesna komedija 'Johnny English ponovno jaše' s Rowanom Atkinsonom u glavnoj ulozi, dok kasnije možete pogledati i akcijsku komediju 'Udri i bježi'.

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 6

20:15 What's up Kina

21:12 Johnny English ponovno jaše

Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRT 2 rezerviran je za ljubitelje sporta - od 18:25 pratite prijenos Europskog prvenstva u plivanju iz Pariza, a potom u 20:30 na rasporedu je prijenos Europskog prvenstva u atletici iz Birminghama. Savršena večer za sportske entuzijaste!

18:25 Pariz: EP u plivanju, prijenos

20:30 Birmingham: EP u atletici, prijenos

RTL donosi akcijski blockbuster 'Vitez tame' u 20:15 - jedan od najhvaljenijih filmova o Batmanu s Christianom Baleom i Heathom Ledgerom. Prije toga informirajte se uz 'RTL Danas', a kasnije vas očekuje i napeti film 'Intervju s vampirom'.

19:00 RTL Danas

20:15 Vitez tame

23:20 Intervju s vampirom

Foto: Maja Bota Strbe

Nova TV večer je rezervirana za akciju i zabavu! U 20:15 stiže 'Red 2' - nastavak popularne akcijske komedije s Bruceom Willisom, Helen Mirren i Johnom Malkovichem, a odmah nakon toga još jedan zabavan akcijski hit 'Plan za mirovinu'.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Red 2

22:25 Plan za mirovinu

RTL 2 donosi večer kriminalističkih serija i humora! Od 18:55 uživajte u 'Djevojkama na zadatku' i 'Chicago u plamenu', a od 21:00 kreće maraton serije 'Zločinački umovi'. Za kraj, doza smijeha uz 'Dva i pol muškarca'.

18:55 Djevojke na zadatku

19:45 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

22:55 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

Doma TV donosi završetak napete kriminalističke serije 'Tragovi zločina' od 18:15, a od 20:00 uživajte u filmskim hitovima - prvo 'Pink Panther', a potom inspirativni 'Snaga je u meni'.

18:15 Tragovi zločina

20:00 Pink Panther

21:30 Snaga je u meni

Foto: NOVA TV

Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):

Ako ste željni filmskih hitova izvan standardne ponude, evo najboljih izbora večeri:

- 'Lovac na glave' (Star Movies, 20:00) - Akcijska komedija s Jennifer Aniston i Gerardom Butlerom o lovcu na ucijenjene glave koji mora uhvatiti svoju bivšu ženu.

- 'Tjelesna straža' (Star Movies, 22:15) - Napeti akcijski triler s Ryanom Reynoldsom i Samuelom L. Jacksonom u glavnim ulogama.

- 'Marley i ja' (Star Movies, 15:30, repriza dostupna)- Dirljiva i zabavna obiteljska komedija o nestašnom psu Marleyju i njegovoj obitelji.

- 'Krađa identiteta' (Star Movies, 17:40, repriza dostupna) - Komedija o žrtvi krađe identiteta koja kreće na urnebesno putovanje kako bi vratila svoj život.

- 'Spokoj' (Star Movies, 13:15, repriza dostupna) - Napeti triler s Matthewom McConaugheyjem i Anne Hathaway.

Bilo da ste fan akcije, komedije, trilera ili sporta- večeras vas na TV-u čeka prava poslastica. Uživajte u nedjeljnoj večeri pred ekranom!

Foto: IMDB

*Uz korištenje AI-ja