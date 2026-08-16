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Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: IMDB
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Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što gledati večeras između 18 i 23 sata - od akcijskih blockbustera do zabavnih serija i inspirativnih filmova!

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Nedjeljna večer pred malim ekranima donosi obilje uzbuđenja, smijeha i napetosti! Pripremite kokice i uživajte u izboru najboljih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Izdvojili smo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti!

SERIJE, FILMOVI... Evo što večeras gledati na TV-u
Evo što večeras gledati na TV-u

HRT 1 večeras nudi pravu filmsku večer uz dozu humora i akcije! Nakon informativnog 'Dnevnika 2' u 19:00, slijedi napeti kviz 'LOTO 6' i zanimljiva dokumentarna serija 'What's up Kina'. Vrhunac večeri je urnebesna komedija 'Johnny English ponovno jaše' s Rowanom Atkinsonom u glavnoj ulozi, dok kasnije možete pogledati i akcijsku komediju 'Udri i bježi'.

19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 6
20:15 What's up Kina
21:12 Johnny English ponovno jaše

Loto kuglice
Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRT 2 rezerviran je za ljubitelje sporta - od 18:25 pratite prijenos Europskog prvenstva u plivanju iz Pariza, a potom u 20:30 na rasporedu je prijenos Europskog prvenstva u atletici iz Birminghama. Savršena večer za sportske entuzijaste!

18:25 Pariz: EP u plivanju, prijenos
20:30 Birmingham: EP u atletici, prijenos

KULTNI FILMOVI, SERIJE... Evo što večeras gledati na TV-u
Evo što večeras gledati na TV-u

RTL donosi akcijski blockbuster 'Vitez tame' u 20:15 - jedan od najhvaljenijih filmova o Batmanu s Christianom Baleom i Heathom Ledgerom. Prije toga informirajte se uz 'RTL Danas', a kasnije vas očekuje i napeti film 'Intervju s vampirom'.

19:00 RTL Danas
20:15 Vitez tame
23:20 Intervju s vampirom

Foto: Maja Bota Strbe

Nova TV večer je rezervirana za akciju i zabavu! U 20:15 stiže 'Red 2' - nastavak popularne akcijske komedije s Bruceom Willisom, Helen Mirren i Johnom Malkovichem, a odmah nakon toga još jedan zabavan akcijski hit 'Plan za mirovinu'.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Red 2
22:25 Plan za mirovinu

AKCIJA, DRAMA, KRIMI... Evo što večeras gledati na TV-u
Evo što večeras gledati na TV-u

RTL 2 donosi večer kriminalističkih serija i humora! Od 18:55 uživajte u 'Djevojkama na zadatku' i 'Chicago u plamenu', a od 21:00 kreće maraton serije 'Zločinački umovi'. Za kraj, doza smijeha uz 'Dva i pol muškarca'.

18:55 Djevojke na zadatku
19:45 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:55 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

Doma TV donosi završetak napete kriminalističke serije 'Tragovi zločina' od 18:15, a od 20:00 uživajte u filmskim hitovima - prvo 'Pink Panther', a potom inspirativni 'Snaga je u meni'.

18:15 Tragovi zločina
20:00 Pink Panther
21:30 Snaga je u meni

Foto: NOVA TV

Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):

Ako ste željni filmskih hitova izvan standardne ponude, evo najboljih izbora večeri:

- 'Lovac na glave' (Star Movies, 20:00) - Akcijska komedija s Jennifer Aniston i Gerardom Butlerom o lovcu na ucijenjene glave koji mora uhvatiti svoju bivšu ženu.
- 'Tjelesna straža' (Star Movies, 22:15) - Napeti akcijski triler s Ryanom Reynoldsom i Samuelom L. Jacksonom u glavnim ulogama.
- 'Marley i ja' (Star Movies, 15:30, repriza dostupna)- Dirljiva i zabavna obiteljska komedija o nestašnom psu Marleyju i njegovoj obitelji.
- 'Krađa identiteta' (Star Movies, 17:40, repriza dostupna) - Komedija o žrtvi krađe identiteta koja kreće na urnebesno putovanje kako bi vratila svoj život.
- 'Spokoj' (Star Movies, 13:15, repriza dostupna) - Napeti triler s Matthewom McConaugheyjem i Anne Hathaway.

Bilo da ste fan akcije, komedije, trilera ili sporta- večeras vas na TV-u čeka prava poslastica. Uživajte u nedjeljnoj večeri pred ekranom!

Foto: IMDB

*Uz korištenje AI-ja

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