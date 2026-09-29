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SERIJE, FILMOVI, EMISIJE...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: screenshot/HRT
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Donosimo pregled najzanimljivijeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima uz preporuke najboljih filmova večeri. Nogomet, hit-serije i blockbusteri - saznajte što ne smijete propustiti!

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Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl - od napete nogometne utakmice na Novoj TV, preko kriminalističkih serija i kvizova, do pravih filmskih poslastica na filmskim kanalima. Donosimo vam pregled najvažnijih događanja i preporuke za večernje sate!

ZA SVAKOGA PONEŠTO Evo što večeras gledati na TV-u
Evo što večeras gledati na TV-u

HRT 1

Donosi kombinaciju informativnog i zabavnog sadržaja. Večer počinje popularnim kvizom "Potjera", a nastavlja se dokumentarnim serijama i novom domaćom serijom "Lijepe naše". Za kraj, tu je i aktualna emisija "Otvoreno".

18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Ide auto: Renault 4
21:13 Lijepe naše
22:00 Otvoreno

Foto: screenshot/HRT

HRT 2

Večeras vas očekuje prava poslastica za ljubitelje kriminalističkih serija – dva uzastopna nastavka serije "Tandem", a od 22 sata na rasporedu je nagrađivana američka komedija-drama "Američka fikcija".

20:15 Tandem
21:03 Tandem
22:00 Američka fikcija

DNEVNI PREGLED Evo što vas ovog ponedjeljka čeka u omiljenim sapunicama
Evo što vas ovog ponedjeljka čeka u omiljenim sapunicama

RTL

Večer rezervira za novu epizodu hit-serije "Divlje pčele", nakon koje slijedi uzbudljivi reality show "Asia Express: Zmajeva ruta". Za kraj večeri, tu je i informativni "RTL Direkt".

20:15 Divlje pčele - nova sezona
21:25 Asia Express: Zmajeva ruta
22:45 RTL Direkt

Foto: rtl

Nova TV

Večeras je u znaku nogometa! Pratite veliki susret UEFA Lige Nacija – Španjolska protiv Hrvatske – uz uvodnu emisiju i prijenos utakmice. Prava poslastica za sve sportske fanove!

20:00 UEFA Liga Nacija: Španjolska - Hrvatska - uvodna emisija
20:40 UEFA Liga Nacija: Španjolska - Hrvatska (prijenos)
22:40 UEFA Liga Nacija: odjavna emisija

NOVA EPIZODA Što će večeras biti u seriji Divlje pčele? Zora odlazi iz Vrila...
Što će večeras biti u seriji Divlje pčele? Zora odlazi iz Vrila...

RTL 2

Donosi večer ispunjenu popularnim serijama - od "Chicago u plamenu" do "Zločinačkih umova" i humorističnih klasika "Prijatelji" i "Teorija velikog praska". Ako volite serije, ovo je kanal za vas!

19:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:00 Prijatelji
22:40 Teorija velikog praska

Foto: YouTube

Doma TV

Nudi napetu serijsku večer s hitovima poput "FBI" i "Zakon i red: Odjel za žrtve". Za ljubitelje akcije i krimića - idealan izbor!

20:00 FBI 2
20:45 FBI 3
21:25 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:55 Crna lista

NOVA EPIZODA Što će večeras biti u seriji Divlje pčele? Katarina doznaje za smrt Domazeta, Krneta se iživljava...
Što će večeras biti u seriji Divlje pčele? Katarina doznaje za smrt Domazeta, Krneta se iživljava...

Filmski hitovi večeri - preporučujemo:

- 'Indiana Jones i ukleti hram' (Star Movies, 20:00) - Legendarni Harrison Ford u još jednoj nezaboravnoj pustolovini.
- 'Shaft' (Star Movies, 22:25) - Akcijski triler s karizmatičnim Samuelom L. Jacksonom u glavnoj ulozi.
- 'Američka fikcija' (HRT 2, 22:00) - Satirična komedija-drama o suvremenom društvu, dobitnik brojnih nagrada.
- 'Još jedan hitac' (Nova TV, 23:55) - Napeti akcijski triler za kasne sate.
- 'Vječni ciklus komedije: Moj Marcello' (HTV 3, 22:10) - Francusko-talijanska komedija za ljubitelje europskog filma.

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Foto: Profimedia
*Uz korištenje AI-ja

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