Film 'Fiume o morte!' osvojio je nagradu publike na DokuArtu

Hrvatski dokumentarno-igrani film "Fiume o morte!" redatelja Igora Bezinovića osvojio je nagradu publike na jubilarnom 20. DokuArt festivalu dokumentarnog filma u Bjelovaru dok je Žiri mladih donio nagradu slovenskom filmu "Cent'anni".

Film "Fiume o morte!", hrvatski kandidat za nagrade Oscar i Goya, govori o okupaciji Rijeke kada je talijanski pjesnik i protofašist Gabriele D'Annunzio u pratnji talijanskih legionara okupirao grad i vladao njime oko 16 mjeseci.

Bezinović je film snimio na način da građani Rijeke prepričavaju i reinterpretiraju tu bizarnu priču o okupaciji njihovog grada prije više od sto godina.

Taj film, nastao u produkciji Restarta, svjetsku premijeru je imao na prestižnom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI, nakon čega je proputovao svijet od Australije preko Tajvana do Meksika. Prikazan je u njujorškoj MoMi, uvršten na gotovo 50 festivala diljem svijeta te je osvojio i brojne nagrade, uključujući čak šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu.

Drugo mjesto na DokuArt festivalu pripalo je indijskom filmu "Tungrus", a treće slovenskom "Cent'anni", redateljice Maje Doroteje Prelog.

Žiri mladih, koji su činili učenici bjelovarske Gimnazije, izabrao je film "Cent'anni" u kojem autorica prati svog partnera Blaža kako nakon teške bolesti pokušava odvesti biciklistički svečani Giro d'Italia.

U glavnom programu kroz sedam dana prikazano je deset filmova, a u sklopu programa DOKUart EDU filmovi su prikazani učenicima bjelovarskih osnovnih i srednjih škola uz stručno vodstvo Nine Kovačića i Uroša Živanovića.

Bjelovarski dokumentarist Đuro Gavran vodio je radionicu za dokumentarni film uz asistenciju Petra Vukičevića u kojoj je sudjelovalo šest mladih Bjelovarčana čiji je film prikazan posljednje večeri programa.

Film u nastajanju "Bez zamjere" predstavile su mlada autorica Lucija Marčec i montažerka Petra Šobak.

Posebnost jubilarnog festivala bio je program uključivosti u sklopu kojeg su ugošćeni strani radnici koji žive i rade u Bjelovaru.

Zahvaljujući Indijcu Anwaru Rajputu, Indijci i Nepalci postali su ambasadori svojih kultura, pripremajući indijska jela, a priređena je i radionica izrade sarija, tradicionalne indijske odjeće te tradicionalnog ukrašavanja kanom.

"Osnovni motiv za ovaj program bio je približavanje domicilnog stanovništva našim novim sugrađanima koji ovdje žive i rade", navodi se u priopćenju organizatora.

