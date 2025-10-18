Obavijesti

Show

Komentari 0
U BJELOVARU

Film 'Fiume o morte!' osvojio je nagradu publike na DokuArtu

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Film 'Fiume o morte!' osvojio je nagradu publike na DokuArtu
5
Foto: promo

Film koji govori o talijanskoj okupaciji Rijeke gledatelji su proglasili najboljim te mu dodijelili nagradu na 20. izdanju festivala dokumentarnog filma

Hrvatski dokumentarno-igrani film "Fiume o morte!" redatelja Igora Bezinovića osvojio je nagradu publike na jubilarnom 20. DokuArt festivalu dokumentarnog filma u Bjelovaru dok je Žiri mladih donio nagradu slovenskom filmu "Cent'anni".

Foto: promo

Film "Fiume o morte!", hrvatski kandidat za nagrade Oscar i Goya, govori o okupaciji Rijeke kada je talijanski pjesnik i protofašist Gabriele D'Annunzio u pratnji talijanskih legionara okupirao grad i vladao njime oko 16 mjeseci. 

OSVOJIO I NIZ NAGRADA 'Fiume o morte!' ruši rekorde gledanosti! Sada je najgledaniji dokumentarni film u Hrvatskoj
'Fiume o morte!' ruši rekorde gledanosti! Sada je najgledaniji dokumentarni film u Hrvatskoj

Bezinović je film snimio na način da građani Rijeke prepričavaju i reinterpretiraju tu bizarnu priču o okupaciji njihovog grada prije više od sto godina.

Foto: promo

Taj  film, nastao u produkciji Restarta, svjetsku premijeru je imao na prestižnom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI, nakon čega je proputovao svijet od Australije preko Tajvana do Meksika. Prikazan je u njujorškoj MoMi, uvršten na gotovo 50 festivala diljem svijeta te je osvojio i brojne nagrade, uključujući čak šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu.

'GOLDEN APRICOT' Nagrade se samo redaju! Film 'Fiume o morte!' osvojio glavnu nagradu na festivalu u Armeniji
Nagrade se samo redaju! Film 'Fiume o morte!' osvojio glavnu nagradu na festivalu u Armeniji

Drugo mjesto na DokuArt festivalu pripalo je indijskom filmu "Tungrus", a treće slovenskom "Cent'anni", redateljice Maje Doroteje Prelog.

Foto: promo

Žiri mladih, koji su činili učenici bjelovarske Gimnazije, izabrao je film "Cent'anni" u kojem autorica prati svog partnera Blaža kako nakon teške bolesti pokušava odvesti biciklistički svečani Giro d'Italia.

VELIKA ČAST Film 'Fiume o morte!' redatelja Igora Bezinovića hrvatski je kandidat za 98. nagradu Oscar
Film 'Fiume o morte!' redatelja Igora Bezinovića hrvatski je kandidat za 98. nagradu Oscar

U glavnom programu kroz sedam dana prikazano je deset filmova, a u sklopu programa DOKUart EDU filmovi su prikazani učenicima bjelovarskih osnovnih i srednjih škola uz stručno vodstvo Nine Kovačića i Uroša Živanovića.

Foto: promo

Bjelovarski dokumentarist Đuro Gavran vodio je radionicu za dokumentarni film uz asistenciju Petra Vukičevića u kojoj je sudjelovalo šest mladih Bjelovarčana čiji je film prikazan posljednje večeri programa.

SJAJAN USPJEH Još niste pogledali hrvatskog kandidata za Oscara? Evo gdje i kada pogledati 'Fiume o morte'
Još niste pogledali hrvatskog kandidata za Oscara? Evo gdje i kada pogledati 'Fiume o morte'

Film u nastajanju "Bez zamjere" predstavile su mlada autorica Lucija Marčec i montažerka Petra Šobak.

Posebnost jubilarnog festivala bio je program uključivosti u sklopu kojeg su ugošćeni strani radnici koji žive i rade u Bjelovaru.

Foto: promo

Zahvaljujući Indijcu Anwaru Rajputu, Indijci i Nepalci postali su ambasadori svojih kultura, pripremajući indijska jela, a priređena je i radionica izrade sarija, tradicionalne indijske odjeće te tradicionalnog ukrašavanja kanom.

FESTIVAL DOKUART FOTO Tulum za pamćenje! Strani radnici rasplesali se u Bjelovaru
FOTO Tulum za pamćenje! Strani radnici rasplesali se u Bjelovaru

"Osnovni motiv za ovaj program bio je približavanje domicilnog stanovništva našim novim sugrađanima koji ovdje žive i rade", navodi se u priopćenju organizatora.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...
NEPOSLUŠNE KOMBINACIJE

FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...

Iako se uvijek čine savršene i besprijekorne, i njima se potkradu greške i nezgode. Ovo su pjevačice i glumice koje su se borile sa svojim haljinama na crvenom tepihu.
FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade
SJEĆATE LI IH SE?

FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade

Serija 'Roseanne' je na malim ekranima debitirala 18. listopada 1988., a prikazivala se do 1997. godine. Iznjedrila je istinske probleme radničkih obitelji - svakodnevnu borbu sa siromaštvom, pretilošću i pokušajem zapošljavanja.
FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...

Popularni holivudski glumac Zac Efron proteklih je godina imao nekoliko transformacija što se izgleda tiče, a istaknuo je kako je razlog tome ozljeda čeljusti koju je pretrpio 2013. godine. Glumac je komentirao kako nije bio na operacijama da bi mijenjao izgled, već kako bi se oporavio od ozljede. Osim toga, zbog uloga je više vježbao te mu se i fizionomija tijela promijenila. U galeriji pogledajte kako se glumac mijenjao kroz godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025