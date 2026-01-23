Film Sinners osvojio rekordnih 16 nominacija za Oscare: Evo koje je sve filmove 'prešišao'

Akademija za filmsku umjetnost i znanost objavila je nominacije za 98. dodjelu nagrade Oscar, a dan je obilježio povijesni trijumf filma koji je pomaknuo granice. Vampirski ep "Sinners", smješten u doba rasne segregacije na američkom Jugu, redatelja Ryana Cooglera, osvojio je nevjerojatnih 16 nominacija, čime je postavio novi rekord u gotovo stoljetnoj povijesti ove prestižne nagrade. Time je s trona srušio klasike poput "Sve o Evi" i "Titanica".

Ovaj mračni spoj horora i društvene drame, koji kroz priču o vampirima progovara o rasizmu, oduševio je glasače Akademije i osigurao si nominacije u gotovo svim ključnim kategorijama. "Sinners" će se natjecati za najbolji film, Ryan Coogler za najbolju režiju i originalni scenarij, a Michael B. Jordan zaradio je svoju prvu nominaciju za najboljeg glavnog glumca. Podršku su dobili i Delroy Lindo za najbolju sporednu mušku te Wunmi Mosaku za najbolju sporednu žensku ulogu.

Foto: Warner Bros. - Proximity Media - Warner Bros. Discovery

Uspjeh je tim veći što horor kao žanr rijetko dobiva ovakvo priznanje Akademije. No, Cooglerov film, opisan kao "visceralna i originalna američka epopeja koja se povezuje s napetim nacionalnim trenutkom", očito je pogodio živac vremena. Za 39-godišnjeg redatelja, poznatog po filmovima "Postaja Fruitvale" i "Black Panther", ovo je kruna dosadašnje karijere. U razgovoru nakon objave nominacija, vidno uzbuđeni Coogler otkrio je da je film posvetio svom pokojnom ujaku.

​- Ovaj scenarij napisao sam za svog ujaka koji je preminuo prije 11 godina. Mogu zamisliti da sada negdje sluša blues kako bi proslavio - izjavio je Coogler.

Žestoka konkurencija i veliki dan za Warner Bros.

Iako je "Sinners" apsolutni favorit po broju nominacija, konkurencija je iznimno jaka. Odmah iza njega, s impresivnih 13 nominacija, smjestila se revolucionarna saga o ocu i kćeri "One Battle After Another" redatelja Paula Thomasa Andersona. Čak četvero glumaca iz tog filma nominirano je za glumačke nagrade, uključujući Leonarda DiCaprija i Teyanu Taylor.

Foto: PROMO

Ova dva filma donijela su studiju Warner Bros. najbolji dan u povijesti oskarovskih nominacija, s ukupno 33 nominacije. To je "zlatni trenutak za našu kompaniju", kako je istaknuo izvršni direktor David Zaslav, pogotovo u svjetlu najavljene prodaje studija Netflixu za 72 milijarde dolara, što bi moglo dovesti do najvećeg preslagivanja u povijesti Hollywooda.

Među ostalim filmovima koji su ostvarili zapažen uspjeh su "Frankenstein" Guillerma del Tora, "Marty Supreme" Josha Safdieja i norveška drama "Sentimental Value" Joachima Triera, koji su osvojili po devet nominacija. U kategoriji za najbolji film našli su se još i "Bugonia", "F1", "Hamnet", "The Secret Agent" i "Train Dreams".

Klub odabranih: Filmovi s najviše nominacija u povijesti

Uspjeh filma "Sinners" stavlja ga na vrh Olimpa, ispred nekih od najvećih klasika sedme umjetnosti. Do sada su rekord sa 14 nominacija držala tri filma, svaki obilježivši svoju eru.

Prvi je to postigao "Sve o Evi" (1950.), legendarna drama Josepha L. Mankiewicza o ambiciji i izdaji u svijetu kazališta, s Bette Davis u jednoj od svojih najupečatljivijih uloga. Gotovo pola stoljeća kasnije, 1997. godine, rekord je izjednačio Cameronov "Titanic", monumentalna ljubavna priča i film katastrofe koji je postao kulturni fenomen i osvojio čak 11 Oscara. Posljednji se u ovaj ekskluzivni klub upisao mjuzikl "La La Land" (2016.), moderna romansa Damiena Chazellea koja je odala počast zlatnom dobu Hollywooda.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

Odmah ispod njih, s 13 nominacija, nalazi se impresivna lista kultnih ostvarenja. Tu su vječni klasici poput epa "Zameo ih vjetar" (1939.), priče o Scarlett O'Hara u vihoru američkog Građanskog rata, te drame "Odavde do vječnosti" (1953.), koja prikazuje živote vojnika uoči napada na Pearl Harbor.

Noviju povijest obilježili su "Forrest Gump" (1994.), omiljena priča o neobičnom životnom putu jednog čovjeka, te prvi dio fantasy sage "Gospodar prstenova: Prstenova družina" (2001.). U 21. stoljeću pridružili su im se i Oscarom nagrađeni mjuzikl "Chicago" (2002.) te nedavni biografski spektakl Christophera Nolana "Oppenheimer" (2023.). Zanimljivo je da je i ovogodišnji "One Battle After Another" svojim uspjehom ušao u ovo prestižno društvo.

Foto: YouTube/screenshot

Ovogodišnjim nominacijama pomoglo je i uvođenje nove kategorije za najbolji casting, što je filmovima poput "Sinners" i "One Battle After Another" omogućilo da povećaju svoj impresivni zbroj. Tko će na kraju slaviti, saznat ćemo na 98. dodjeli Oscara koja će se održati 15. ožujka u Dolby Theatreu u Los Angelesu, a voditeljsku palicu drugu godinu zaredom preuzima Conan O'Brien.