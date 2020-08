Godine su samo broj: Čvarci i čokolada za savršenu liniju...

<p>Samo sam se jedanput izvikala na dvije Njemice jer su stavile preblizu ručnike, njihove glave odmah pored naših. Povikala sam: 'Mi smo ljudi u godinama, i suprug i ja. Jeste li čule za koronu? Maknite se!', rekla nam je <strong>Tihana Harapin Zalepugin </strong>(69).<br/> Modna agentica sa suprugom <strong>Sašom Zalepuginom</strong> (89) ljetuje u Hvaru. Ondje su svake godine jer ih uz Hvar vežu nježne uspomene. Tamo su se upoznali davne 1975. Ona je kao manekenka došla raditi na Hvar i nije, kaže, osjetila leptiriće ugledavši tad silno popularnog Sašu Zalepugina. Sve su se manekenke zacrvenjele, gurkale, šaputale o lijepom i poznatom redatelju revije.</p><p>- Sjećam se kao da je bilo jučer. Bio je šarmantan, ležeran, jednostavan. Imala sam respekt prema njemu - kaže Tihana.<br/> Kad su se upoznali, bili su, prisjetila se, udaljeni samo 10 centimetara, a život ih je približavao čak 13 godina.</p><p>- Svako malo pozivali bi me na izbore i uvijek kad mi je trebala pomoć, zvala bih Sašu. I on je zvao mene. Počeli smo poslovno surađivati, osjetila sam da se poštujemo, da nešto postoji, ali ni jedan to nije htio izreći, definirati - priča Tihana.<br/> Znala je da se Saša bavi radiestezijom. I kad su se pojavili problemi sa zdravljem, pozvala ga je doma da viskom vidi gdje spava. Došao joj je doma, vidio da spava na čvoru, preselio je na drugo mjesto i otišao. A onda je Tihana s prijateljicom otišla na večeru u kineski restoran. Onaj u koji je Saša dolazio svaku večer. Sjedio je za susjednim stolom i pogledi su im se sreli.</p><p>- Napokon sam shvatila: 'To je to', a i on je u meni vidio: 'Ona je ta'. Drugi dan me je nazvao i pitao hoću li ga jedanput pozvati doma i kad budem zdrava. Pozvala sam ga jedan četvrtak, a on je ostao do danas - govori. Dodaje da desetljećima kasnije u njihovoj oazi nema osjećaj straha od pandemije jer se zasad nije pojavio ni jedan slučaj.</p><p>- Ili ga nisu priznali. No kako se bliži dan povratka, sve više strepim. Nastojim se opustiti, živjeti svoj život, ali čini mi se da nitko od nas više nema svoj život - kaže Tihana. U njihovoj morskoj oazi mora, dodaje, biti mirna jer joj priroda to nameće. Smjestili su se u Basini, malome mjestu bez dućana. Svako jutro ustaje oko 7, popije kavu pa na plivanje. Tamo, priča, nema klasične plaže. Posvuda su stijene i ljudi su dovoljno distancirani jedni od drugih. Svatko ima neku svoju uvalicu, stijenu... Nakon jutarnjih rituala ide po namirnice. Cijeli dan provode u hladovini borove šume uz cvrčke. Oko 18 sati je večerica.</p><p>- Nekad je sami spremimo, nekad odemo u konobu, restoran - priča Tihana. Odmara se, pomalo i radi. Besposličarenje ne podnosi. Odradila je neka snimanja i reviju na Šolti. Aktivna je i na društvenim mrežama. Njezinu fotografiju u žutom dvodijelnom kupaćem kostimi lajkali su mnogi. Pohvalili su joj figuru i rekli da bi voljeli u njezinim godinama tako izgledati. Tihana kaže da ne zna tajnu vitkosti.</p><p>- Jedem sve. I slatko i slano, i čokoladu i čvarke, ali ništa u velikim količinama. Kad ne mogu ući u omiljenu haljinu jer imam dvije kile viška, odmah napravim paniku. Dvije kile se lako skinu, no da nakupim pet, imala bih problem. Pet je puno teže skinuti - kaže.</p>