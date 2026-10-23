Grše za 24sata o prvoj Areni, supruzi i djeci: 'Sinovi su mi važniji od bilo kakvog uspjeha'

Ove subote Arenom Zagreb orit će se neki od najvećih hitova hrvatske glazbene scene poput 'Mangio pasta', 'Forza', 'Mamma Mia', a svi ti hitovi djelo su Grge Šipeka poznatijeg kao Grše koji će održati svoj prvi koncert u Areni. Pripreme su u punom jeku, a Grše ne skriva koliko mu znači ostvarenje sna o kojem je godinama maštao. Pred njim je jedan od najvećih profesionalnih izazova dosad, a publiku očekuje produkcijski podignut show koji će, kako najavljuje, biti nešto sasvim drugačije od njegovih dosadašnjih nastupa. Uoči velikog koncerta Areni Zagreb razgovarali smo s Gršom o zahtjevnim pripremama, tremi pred izlazak na pozornicu, privatnom životu koji se promijenio otkako je postao otac, ali i o kritikama s kojima se susretao na početku karijere. Prisjetio se i svojeg prvog nastupa te nam je objasnio zašto i dalje ima potrebu natjecati se prvenstveno sam sa sobom. Pripreme za nastup u Areni Zagreb ušle su u završnu fazu, a Grše priznaje da je organizacija takvog koncerta znatno zahtjevnija od svega što je dosad radio, no istodobno uživa u svakom koraku ostvarivanja svojeg dugogodišnjeg sna.

- Pripreme su u punom jeku, radi se na sto strana i stvarno je dosta zahtjevno. Arena je nešto sasvim drugo od svega što sam dosad radio, od produkcije i organizacije do svih tih detalja o kojima prije nisam morao toliko razmišljati. Ali uživam u svemu tome. O ovakvom koncertu sanjao sam godinama i sad kad je napokon tu, želim dati maksimum - otkrio nam je.

Foto: Ana Cindrić

Kada je riječ o produkciji, sceni i cjelokupnom doživljaju, publiku očekuje poseban show, a iako zasad ne želi otkrivati previše detalja, jasno je da publika neće biti razočarana.

- Definitivno će biti nešto što publika dosad nije imala priliku vidjeti na mojim nastupima. Želim podići cijelu priču na jednu novu razinu, pogotovo produkcijski. Pripremamo ozbiljan show, radimo na sceni i svim detaljima, ali ne želim sad previše otkrivati. Bitno mi je da ljudi dođu i dožive nešto posebno, a ne samo još jedan moj koncert. Naravno, energija po kojoj su moji nastupi poznati ostaje ista, samo ovaj put idemo još jače - najavio je te odlučio goste na koncertu ostaviti za iznenađenje.

Danas je sve više usredotočen na velike profesionalne izazove, no Grše ipak ističe da se njegov pogled na uspjeh promijenio otkako je postao otac. Glazba i karijera i dalje su mu iznimno važne, ali dolazak djece donio je drukčiju perspektivu i podsjetio ga na ono što je u životu doista bitno.

- Prije sam bio maksimalno fokusiran na glazbu i ciljeve koje sam sebi zacrtao. I danas sam, ali kad dobiješ djecu, neke stvari jednostavno drugačije gledaš. Možeš imati milijune pregleda, hitove i pune dvorane, ali kad dođeš doma i zagrle te djeca, shvatiš što je stvarno najvažnije - rekao nam je.

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Posebno mu je važno biti prisutan otac te upravo zato nastoji svaki slobodan trenutak posvetiti obitelji, čak i kada mu raspored zbog koncerata i putovanja ostavlja malo vremena kod kuće.

- Fran i Gabriel su mi najveća motivacija i sve što radim, radim za njih. Želim im osigurati lijep život, ali još više želim biti prisutan otac. To mi je važnije od bilo kakvog uspjeha u karijeri - iskreno je priznao.

Kada krene sezona koncerata putovanja su sve češća, a boravak kod kuće sve rijeđi. Tada veliku ulogu ima njegova supruga Rafaela koja mu je najveći oslonac u životu.

- Nije uvijek jednostavno, pogotovo kad krene sezona koncerata i kad si stalno na putu. Bude razdoblja kad me stvarno nema puno doma i to mi najteže pada. Zato svaki slobodan trenutak nastojim provesti s obitelji. Kad sam doma, onda sam tata i muž. Volim naš mir, obične stvari, otići negdje s djecom, igrati se... Puno mi znači i što Rafaela ima razumijevanja za ovaj posao. Bez nje bi sve bilo puno teže - ističe.

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Osim supruge, najveći oslonac pružaju mu roditelji, dugogodišnji prijatelji i suradnici koji su uz njega od samih početaka. S vremenom se njegov profesionalni krug proširio, no najbliži ljudi ostali su isti.

- To su ljudi koji me najbolje poznaju i pred kojima ne moram biti ništa drugo nego Grgo. Imam i svoju ekipu prijatelja i suradnika koji su uz mene od početka. Kad imaš takve ljude oko sebe, puno je lakše nositi se sa svime što dolazi s ovim poslom - rekao nam je Grše te nadodao kako mu je bitno da su uz njega i dalje oni ljudi koji su s njim bili i na početku.

- Upoznaješ puno novih ljudi, svakakvih karaktera i s vremenom naučiš malo bolje procijeniti tko je iskren, a tko je tu iz nekih drugih razloga. Ali moj najuži krug ostao je praktički isti. To su ljudi koji su bili uz mene kad nisam imao ništa od ovoga što danas imam - objasnio je.

Bjelovar: Grše nastupio na Terezijani | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Put do velikih pozornica počeo je mnogo skromnije, a Grše se i danas dobro sjeća svojeg prvog nastupa i treme koju je tada imao.

- Sjećam se da su mi se noge doslovno odsjekle prije izlaska na binu. Bio sam prepun treme, a onda sam izašao pred ljude i u sekundi je sve nestalo. Osjećaj je bio brutalan. Odmah sam znao da je to ono što želim raditi - prisjetio se.

Trema je i danas prisutna, ali ju Grše danas gleda kao nešto pozitivno.

- To je ona pozitivna trema, koja te tjera da budeš još bolji. Kad izađem na pozornicu i krene prva pjesma, vjerujem da će sve sjesti na svoje mjesto - poručio je.

Njegovu glazbu ne sluša samo mlađa publika pa se tako na koncertima može vidjeti kako i roditelji i njihova djeca pjevaju Gršine hitove, iako su neki stariji na početku njegove karijere znali kritizirati njegove tekstove i glazbeni izričaj.

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- Mislim da su ljudi s vremenom jednostavno bolje upoznali mene, moju glazbu i žanr koji je često direktan, sirov. Razumijem da nekim starijim generacijama to u početku nije bilo blisko. Danas mi je stvarno drago kad vidim da na koncerte dolaze i roditelji s djecom, da zajedno znaju tekstove i uživaju. To je možda i najveća potvrda da glazba nema granice - rekao je te priznao kako uvijek sasluša konstruktivnu kritiku.

- Ako je nešto konstruktivno, poslušat ću, ali ne mogu živjeti i stvarati po tuđim očekivanjima. Da sam tako radio od početka, vjerojatno danas ne bismo ni pričali o Areni - zaključio je.

