Harper Beckham se ne smije šminkati za školu, no uskoro pokreće vlastiti brend make-upa

Victoria Beckham ispričala je da ju je 15-godišnja kći zamolila da nazove školu nakon što su joj zabranili da se šminka za nastavu. Dizajnerica je u emisiji Today Show ispričala da njezina kći dobro nanosi prirodnu šminku, no da škola ne dozvoljava nikakav make-up.

Foto: Instagram/On The JLo newsletter

- Nedavno mi je rekla da su joj kazali kako je zabranjeno šminkati se za školu. Pitala je zašto ne žele da izgleda najbolje što može. Zatim me zamolila da nazovem školu, ispričala je Victoria Beckham u emisiji Today Show i dodala kako je odbila nazvati školu i tražiti iznimku. Daily Mail piše kako se Harper priprema pokrenuti vlastiti brend kozmetike za tinejdžere, koji bi se trebao zvati Harlo by Harper.

Planove bi joj mogla zakomplicirati prijava žiga u SAD-u s obzirom da joj je američki Ured za patente i žigove odbio registrirati naziv jer je ime 'Harlo' već zaštitila tvrtka koja prodaje dodatke prehrani. U obrazloženju je ured naveo da bi potrošači mogli zamijeniti proizvode, a da dodatak riječi „by Harper” ne razlikuje dovoljno nazive.

- Oznake dijele isto glavno ime i stvaraju sličan ukupni komercijalni dojam. Potrošači češće pamte prvu riječ ili slog u nazivu, naveo je američki Ured za patente i žigove u odluci. Harper sada Uredu mora odgovoriti dokazima i argumentima za koje smatra da bi joj omogućilo korištenje naziva ili ga promijeniti za američko tržište.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Za razliku od SAD-a, Harper je brend uspjela registrirati u Ujedinjenom Kraljevstvu. Brend bi trebao ponuditi njegu kože za tinejdžere, a pokretanje se očekuje u drugoj polovici iduće godine, vjerojatno nakon što Harper položi završne ispite u školi. Prema prvim financijskim izvještajima tvrtke H7B Ltd, Victoria Beckham u pokretanje je uložila više od tri milijuna dolara. Tvrtku su 2024. osnovali Victoria Beckham i Oliver Shipton.

*uz korištenje AI-ja