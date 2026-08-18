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PRIJATELJ PROGOVORIO O GLUMICI

'Hayden Panettiere planirala je posjetiti kćer Kayu, njena smrt mora biti nesretni slučaj...'

Piše Magdalena Mucić,
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'Hayden Panettiere planirala je posjetiti kćer Kayu, njena smrt mora biti nesretni slučaj...'
Foto: Inga Kjer/EPA
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Prijatelj glumice ispričao je kako je Hayden Panettiere bila sretna i pozitivna te da njena smrt mora biti slučajna jer je obožavala svoju kćer Kayu (11) i nikad ju ne bi napustila

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Hayden Panettiere (36) planirala je posjetiti svoju kćer Kayu u Ukrajini prije nego što je u nedjelju poslijepodne tragično preminula.

- Posljednji put sam je vidio prije nekoliko mjeseci. „Govorila je kako želi otići na odmor i posjetiti svoju kćer. Kći joj je uvijek bila apsolutni prioritet. Jako ju je voljela - kazao je za PageSix frizer i prijatelj iz serije 'Heroes', Erick Orellana, koji je s glumicom rado tri godine. Dodao je da je Hayden jako voljela provoditi vrijeme s 11-godišnjom Kayom te mu je često pokazivala fotografije svoje kćeri i pričala mu o njoj.

- Njezina kći bila je apsolutno svjetlo njezina života. Blistala je dok je pričala o njoj. Sve što je radila bilo je povezano s njom. Ne mogu zamisliti da je ovo bilo išta drugo osim nesretnog slučaja jer je jednostavno toliko voljela svoju kćer i nikada je ne bi napustila - zaključio je Orellana.

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Kaya od 2018. godine živi u Ukrajini sa svojim ocem, Panettiereinim bivšim zaručnikom, Vladimirom Kličkom. Glumica se odrekla skrbništva tijekom borbe s postporođajnom depresijom i ovisnošću. S Kličkom, s kojim je bila u vezi od 2009. do 2018. godine, održavala je prijateljski odnos te ga je opisivala kao odličnog oca. Nedavno je također govorila o 'vrlo intenzivnoj, nevjerojatnoj povezanosti' koju ima s Kayom.

- Putujem koliko god mogu. Viđam je. Provodim puno vremena s njom na FaceTimeu, ali razgovaramo o zaista dubokim stvarima - rekla je u podcastu 'On Purpose' i demantirala glasine da je napustila kćer.

- Sama pomisao da bi itko mogao pomisliti da bih jednostavno dala svoje dijete i bila mirna s tom odlukom, slama mi srce. To ne može biti dalje od istine. Bilo je to nevjerojatno teško - kazala je Hayden. Orellana je za Page Six također rekao da je Panettiere neposredno prije smrti bila 'iznimno sretna' i 'vrlo pozitivna'.

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- Imala je stvarno dobre prijatelje ovdje u Los Angelesu. Bila je to mala grupa ljudi, ali pružali su joj podršku. Voljela je provoditi vrijeme s njima - kazao je i opisao glumicu kao dobru prijateljicu koja je drugima pružala podršku i ohrabrenje. 

- Uvijek je bila tako pozitivna i uvijek bi bila sretna kada bi prijatelj imao dobre vijesti. Uvijek je željela slaviti svoje prijatelje na svaki mogući način. Puno se smijala. Imala je najzarazniju energiju - zaključio je Orellana. Haydeninu smrt potvrdio je njen otac Skip Panettiere.

ARHIVA - 2013. Preminula Hayden Panettiere, bivša partnerica Vladimira Kli?ka
ARHIVA - 2013. Preminula Hayden Panettiere, bivša partnerica Vladimira Kli?ka | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Bila je nevjerojatno svjetlo i prirodna sila koja je donosila nemjerljivu ljubav i radost svima koji su je poznavali – kao i milijunima onih koji su je gledali na ekranima. Molimo za privatnost dok naša obitelj pokušava prihvatiti ovaj nezamislivi gubitak - rekao je u priopćenju. Prema snimci komunikacije s hitnim službama koju su strani mediji pribavili, u pozivu se spominje ženska osoba u nesvijesti, koja ne reagira, kao i srčani zastoj zbog predoziranja, no službeni uzrok smrti još nije objavljen. Djelatnici hitne službe oživljavali su glumicu više od 40 minuta, no nisu joj mogli pomoći. TMZ je izvijestio da je na mjestu događaja pronađen Narcan, lijek koji se koristi za poništavanje učinka predoziranja opioidima, iako nije poznato je li ga Hayden uzela. Dan prije smrti doputovala je iz Los Angelesa u Južnu Karolinu zajedno sa svojim dečkom Brianom Hickersonom.

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