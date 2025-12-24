HGU o sramotnom domjenku na kojem je brutalno pretučen glazbenik: 'Zgroženi smo...'

Božićni domjenak Sindikata ZET-a koji je održan 19. prosinca u Rugvici pretvorio se u opći kaos. Dio uzvanika se skidao, jedan gost se skinuo do kraja i ponosno 'mahao' svojim... Ali nije se zaustavilo samo na tome. Tijekom večeri je divljački napadnut jedan od članova grupe Joy, koja je nastupala na ovom bizarnom domjenku.

- Ovim putem možemo potvrditi kako je na domjenku Sindikata zaposlenika ZET-a naš član benda zadobio teške tjelesne ozljede uslijed divljačkog napada nekoliko pojedinaca koji su prisustvovali navedenom domjenku te se trenutno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice. aljnje detalje ovog divljačkog čina pojedinaca ne možemo komentirati obzirom da je istraga u tijeku te bi time kršili tajnost iste, ali svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške - poručili su ranije iz benda.

O cijelom događaju su se za 24sata kratko oglasili iz policije.

- Vezano za Vaš upit obavještavamo Vas da su policijski službenici u subotu, 20. prosinca postupali temeljem dojave da više osoba remeti javni red i mir u ugostiteljskom objektu u Posavskoj ulici u Rugvici. Vezano za navedeni događaj utvrđuju se sve okolnosti te je kriminalističko istraživanje u tijeku - poručuju iz policije.

Sad se o cijeloj situaciji oglasila i Hrvatska glazbena unija. Njihovo priopćenje prenosimo i cijelosti.

- Slijedom medijskih objava koje su popratile skandaloznu organizaciju i ponašanje dijela gostiju na božićnom domjenku Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb, 19. prosinca u Rugvici kad su fizički napadnuti glazbenici grupe Joy, Hrvatska glazbena unija ovim putem oštro protestira i želi ukazati na propuste organizatora koji ne poštuju zakonske ali i osnovne civilizacijske norme. Kako su razni mediji objavili, a članovi grupe Joy pojasnili svojim objavama na društvenim mrežama, u jednom trenutku se skup oteo kontroli tako da se prvo jedna muška osoba skinula i gola počela skakati po stolovima, da bi nedugo potom grupa od dvadesetak muškaraca agresivno fizički napala angažirane glazbenike pri čemu su neki pretrpjeli ozbiljne ozlijede - poručuju iz HGU-a i nastavljaju:

- U svojoj izjavi medijima, Damir Ridjan, klavijaturist grupe Joy je izjavio: „"Imam potres mozga, slomljena rebra, čeljust, šavove. Napalo me njih 15-20. Dva dana sam proveo na hitnoj, sad sam na kućnom liječenju. Oporavak će trajati mjesec dana. Propale su mi sve dogovorene gaže. Bend nastavlja svirati, ali ja ne", kaže Ridjan. Navodno se provodi policijska istraga. Damir Ridjan i njegov band će podnijeti kaznene prijave. Hrvatska glazbena unija je zgrožena ovim slijedom događaja. No, ovdje želimo napomenuti da je evidentno da se nisu poštivale osnovne zakonske odredbe o organizaciji javne priredbe - pišu iz HGU-a.

Dalje navode:

- Taj je skup trebao biti prijavljen i dobiti dozvolu policijske uprave. Za takav skup je prema zakonskim odredbama, organizator morao imati osiguranje licenciranih zaštitara. Ovo je najbolji pokazatelj zašto postoje takve zakonske odredbe – licencirani zaštitari bi spriječili nasilno ponašanje dijela uzvanika i spriječili bi daljnju eskalaciju nasilja. Na skupu u Rugvici su nanesene tjelesne ozljede angažiranim profesionalcima. Tako su onemogućeni u daljnjem obavljanju svoje profesije čime je ugroženo njihovo pravo na rad. A posljedično im je nanesena ne samo fizička, već i materijalna šteta u vidu izmicanja buduće zarade od rada. Hrvatska glazbena unija ovime apelira da sve službe najozbiljnije analiziraju što je sve ovdje napravljeno loše, te da se svi uključeni, od organizatora do samih nasilnika adekvatno sankcioniraju. Organizator u svom priopćenju ne uviđa svoje propuste koji su doveli do ovakvih posljedica. "Sindikat autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb se ograđuje od djela i postupaka pojedinaca. Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova Sindikata teško je držati svakog na oku i predvidjeti što će netko u datom trenutku učiniti. Jedno je sigurno, a to je da će sudionici neželjenog događaja biti isključeni iz članstva u Sindikatu. Neke stvari se ne mogu i neće tolerirati" - pišu iz HGU-a.

Za kraj poručuju:

- Nije dovoljno „ograđivanje od djela i postupaka pojedinaca“. Organizator evidentno NIJE poduzeo sve zakonom propisane radnje kako bi se upravo „imalo na oku“ svakog pojedinca kada se počne nasilno ponašati, te kako bi za to osposobljenim ljudima spriječio daljnju eskalaciju. Ovime upozoravamo i sve članove HGUa kao i sve druge glazbenike da s dužnom pažnjom i oprezom pristupaju ugovaranju svih svojih nastupa i inzistiraju od organizatora da poštuje sve zakonske propise pa i one koji se odnose na održavanje sigurnosti i reda na samome događaju.

'Ograđujemo se od postupaka pojedinaca'

Sve je ranije komentirao i ZET koji je rekao da se u cijelosti ograđuju od postupaka pojedinaca do kojih je došlo izvan radnog vremena i to na događaju koji nije organizirao ZET niti je održan u prostorima ZET-a.

- Organizator događaja je Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar tvrtke, a riječ je sindikatu koji nije reprezentativan - rekao nam je glasnogovornik ZET-a.

Dodao je i da najoštrije osuđuju bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca.

