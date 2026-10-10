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U NEDJELJU

HRT prikazuje koncert iz Doma sportova u čast Goranu Baretu

Piše 24sata,
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HRT prikazuje koncert iz Doma sportova u čast Goranu Baretu
Foto: TOP RADIO
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Goran Bare i Majke, u rasprodanoj Maloj dvorni Doma sportova, 12. studenog 2022. godine održali su vrhunski koncert i trajno ga zabilježili. Snimku od 75 minuta prikazat će HRT na Drugom programu

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U spomen na jednog od najvećih hrvatskih rockera, HRT će u nedjelju, 11. listopada, u 18.55 sati na Drugom programu prikazati koncert 'Goran Bare i Majke - Dom sportova 2022.'.

ZAVRŠIO OČEVID Goran Bare je umro u snu
Goran Bare je umro u snu

Goran Bare i Majke, u rasprodanoj Maloj dvorni Doma sportova, 12. studenog 2022. godine održali su vrhunski koncert i trajno ga zabilježili. Snimka je pet mjeseci kasnije objavljena na dvostrukom CD-u i Blue-rayu. U 75 minuta koncerta, fanovi će još jednom moći vidjeti rockera kako izvodi hitove poput 'Put ka sreći', 'Vrijeme je da se krene', 'Teške boje' ii ostale.

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storyeditor/2023-12-28/PXL_201123_106392918.jpg | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Goran Bare preminuo je u snu, a u njegovom domu u zagrebačkom Sopotu  pronašli su ga kolege iz benda. Na tijelu navodno nije bilo znakova nasilne smrti te je tijelo prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Kako su za Večernji list ispričali Mario Rašić i Alen Tibljaš, posljednjih pet godina pokušavali su Bareta nagovoriti na liječenje zbog zdravstvenih problema, ali u tome nisu uspjeli. Preminuo je u 62. godini.

- Nije želio ići doktoru. Često se loše osjećao, no tvrdoglavo je odbijao svaku pomoć - rekli su njegovi kolege za Jutarnji pa dodali kako vjeruju da je Bareta izdalo srce jer je posljednji nalaz EKG-a bio loš.

Fanovi su sinoć palili svijeće pred njegovim domom u zagrebačkom Sopotu i u vinkovačkom parku gdje je izložena lutka s likom legendarnog frontmena Majki.

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Komentari 5
Preminuo je Goran Bare
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