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HTZ objavio promo spot: John Malkovich u glavnoj ulozi

Piše Natali Smirčić,
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HTZ objavio promo spot: John Malkovich u glavnoj ulozi
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Foto: YouTube

Hrvatska turistička zajednica jučer je premijerno prikazala promotivni video u kojem se kao glavni akter pojavljuje slavni američki glumac hrvatskih korijena

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Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom, jučer su održali promotivno događanje ‘CROATIA IN THE GAME – Tourism. Sport. Culture. Flavors.’ Događaj se održao u hotelu AKA u gradu Alexandriji, gdje se nalazi i kamp hrvatskih nogometnih reprezentativaca tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

HRVATSKA NOĆ U SAD-U FOTO Holivudska zvijezda John Malkovich uz Kukoča u posjeti 'vatrenima' u Alexandriji
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Tamo je premijerno prikazan novi promotivni film Hrvatske turističke zajednice ‘CROATIA - I hear it’s beautiful’, gdje se u glavnoj ulozi nalazi jedan od najcjenjenijih svjetskih glumaca, John Malkovich.

- Za mene je ovo bilo važno jer rodbina mojeg oca dolazi iz Hrvatske i ja sam u Hrvatskoj bio više puta i uvijek rado dolazim. Bio sam sretan što mogu sudjelovati u ovom projektu. Nevjerojatno je koliko je Hrvatska lijepa zemlja, sjajni ljudi, sjajna hrana. Proveo sam predivno vrijeme u Hrvatskoj - dodao je Malkovich.

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John Malkovich glavni akter u promo spotu HTZ-a: S Glavinom pije kavu, on mu priča o fjaki...

Osim Malkovicha, koji je nedavno dobio hrvatsko državljanstvo, u izradi videa ulogu kreativnog direktora ima Pete Radovich, slavni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena. Otkrio je kako je uopće nastala ideja za snimanje spota.

- Ministar Glavina nam je dao odriješene ruke, rekao je samo da spot mora biti kreativan, nešto drugačije. Kada si kreativan i kada dobiješ dozvolu, onda samo kreneš - rekao je Radovich.

Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka
Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Spot je snimljen u samo pet dana, a najveći izazov s kojim su se suočili bilo je vrijeme.

- Na vrijeme jedino ne možeš utjecati. John nije imao previše vremena, imali smo samo pet dana tijekom kojih smo prošli cijelu Hrvatsku - dodao je Radovich.

Ministar sporta i turizma Tonči Glavina istaknuo je kako će se, zahvaljujući ovom spotu, u cijelom svijetu čuti za Hrvatsku.

- Napravili smo jedan jedinstveni promotivni video Hrvatske u kojem se nalazi jedna od velikih Hollywoodskih zvijezda koji sam po sebi ima obožavatelje diljem svijeta, ali ono što je posebno, specifično i jedinstveno je što on u filmu glumi sebe i praktički slavi tu poveznicu koju ima s Hrvatskom koja je u istinu jedinstvena - istaknuo je ministar Glavina.

Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka
Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ministar je dodao kako John Malkovich puno zna o hrvatskim sportašima.

- Poznato je koliko su naši sportaši svi skupa napravili za promociju zemlje. Upravo zbog toga i postoji Ministarstvo turizma i sporta, upravo zbog toga mi hrvatski sport značajno financiramo, podižemo ulaganja iz godine u godinu zato što to oni zaslužuju - rekao je.

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Uz to, naglasio je kako su naši nogometaši na ovo prvenstvo stigli s dvije osvojene uzastopne medalje.

- Ovo će prvenstvo biti posebno, stigli smo kao veleslila, siguran sam da će svojim nastupom i ponašanjem odavde otići kao pobjednici u svakom mogućem smislu - zaključio je Glavina.

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