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TREĆI BRAK

Igor Kojić ženi lijepu Riječanku s kojom čeka svoje prvo dijete?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Igor Kojić ženi lijepu Riječanku s kojom čeka svoje prvo dijete?
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Foto: Milos Tesic
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Nedavno se otkrilo kako par očekuje svoje prvo dijete, a sada se sve više priča o tome da će reći i sudbonosno 'da'. Par za sada o svemu šuti...

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Pjevač Dragan Kojić Keba (69) uskoro bi mogao imati još jedan veliki razlog za slavlje. Naime, kako navodi Kurir, sve se više priča o vjenčanju njegovog sina Igora Kojića (39), ujedno i Severininog bivšeg muža, s trudnom partnericom Nikolinom Šaponjom (27) iz Rijeke. 

Iako je par trenutno posvećen pripremama oko prinove, navodno će sudbonosno 'da' izreći do kraja ove godine. O detaljima za sada šute pa se tako ne zna ni planiraju li intimnu ceremoniju samo za najbliže ili će svoju ljubav proslaviti na velikoj fešti. 

Foto: Instagram

- Keba je veseljak i voli raditi glamurozna slavlja, Igor i njegova buduća supruga su ipak za intimniju priču. Oboje žele okruniti svoju ljubav i pred Bogom i pred zakonom, a zasada se detalji drže u javnosti - rekao je jedan izvor za Kurir. 

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O novoj Igorovoj djevojci počelo se pričati početkom godine, a zatim se saznalo i da čekaju dijete. U rujnu su se zajedno pojavili na Kebinom koncertu u Beogradu. 

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- Keba je bio jako sretan kad je čuo da će postati djed. Nisam se uplašio, radovao sam se, to je jedna divna vijest - rekao je Igor tada. Ispričao je i da veza s Nikolinom nije počela 'preko noći', već se razvila iz prijateljstva. 

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Nikolina, međutim, ni prije veze s Igorom nije bila potpuno nepoznata hrvatskoj javnosti. Riječanka je 2019. godine osvojila titulu prve pratilje na izboru za Miss Primorsko-goranske županije, a poslije se uključila u politiku. Bila je glasnogovornica Foruma mladih SDP-a, a od 2022. do 2025. i članica Savjeta mladih Grada Rijeke.

Foto: Facebook/Nikolina Šaponja

Kojić se, podsjetimo, prošle godine razveo od 15 godina mlađe supruge Sofije Dacić nakon svega par mjeseci braka.

Foto: Instagram/Screenshoot

Ranije je bio u braku i sa Severinom. Vjenčali su se u Balama u rujnu 2015. godine, a nakon toga su imali veliku proslavu i u Beogradu. Godinu kasnije vjenčali su se i na Zanzibaru. Odlučili su se rastati 2021. godine. 

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