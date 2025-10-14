Obavijesti

PROTIV REALA

Igrači Barcelone imat će dresove s logom Sheeranovog albuma...

Igrači Barcelone imat će dresove s logom Sheeranovog albuma...
Foto: Instagram

Igrači popularnog španjolskog nogometnog kluba na svojim će dresovima imati logo novog albuma poznatog britanskog pjevača Eda Sheerana

U skorašnjem velikom derbiju kod madridskog Reala nogometaši Barcelone će na svojim dresovima nositi logo novog albuma britanske pop zvijezde Eda Sheerana.

Na prednjoj strani dresa igrača Barcelone pisat će Play, što je osmi studijski album 34-godišnjeg Sheerana, a to će ujedno biti nastavak suradnje Barcelone i Spotifyja koja je ranije iznjedrila slične poveznice s Rolling Stonesima, Coldplayjom, Drakeom i ostalima.

Dvoboj Reala i Barcelone u Madridu se igra 26. listopada. Trenutačno je na ljestvici španjolske La Lige vodeći Real s 21 bodom, dok Barcelona ima dva boda manje.

Foto: Instagram

„Ponosan sam što ću vidjeti logo svog novog albuma na dresu Barcelone. Veliki sam ljubitelj nogometa i Barcelone“, izjavio je Sheeran koji je manjinski vlasnik engleskog drugoligaša Ipswicha, a zadovoljan je ovom suradnjom i napadač Barcelone, Poljak Robert Lewandowski.

„Neke od pjesme Sheerana su standardno na listi onoga što slušamo u svlačionici. Bit će lijepo istrčati s logom njegovog albuma na dresu“, poručio je Lewandowski.

