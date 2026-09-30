Indira otkrila što je to prije 25 godina kupila od Jasenka Houre

Indira Levak bila je gost u podcastu 'Nema Labavo by IN magazin', a tamo se prisjetila svog prvog automobila te neočekivanog razgovora 25 godina poslije. Pjevačica se u početku karijere, kada je tek stigla u Zagreb, vozila tramvajem, a kući u Slavoniju išla bi vlakom ili autobusom.

- Kad sam došla u Zagreb, cijelo vrijeme vozila sam se tramvajem. Kada sam htjela ići u Slavoniju, išla sam vlakom ili autobusom kući. Onda sam si mislila: ‘Pa trebaš kupiti nekakav auto.’ Eto, nekakva startna pozicija, kupi taj auto, brate mili - prisjetila se.

Foto: Instagram/Indira Levak

U to vrijeme životni tempo s puno nastupa bio je iscrpljujuć, a živjela je kao podstanarka u Ilici, a u istoj zgradi stanovao je Jasenko Houra te su se često susretali na hodniku ili ispred zgrade, a jedan od tih susreta završio je ponudom koju Indira nije odbila.

- Stvarno sam jako puno radila. Radila sam četiri koncerta tjedno. Padala sam u nesvijest, ali sam rekla: ‘Kupit ću si auto. Taj auto mora doći. Dolazi Houra meni i kaže: Slušaj me, auto imam za prodaju, za žene. Kažem ja: - Kakav auto? Kaže: Merđu, Merđu A-klase. Uf, kažem ja: Pokaži. Ono, mali, lijepi, kompaktan, krasan, pravi ženski auto - ispričala je u podcastu.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

A kada joj je Houra rekao cijenu, Indira se odmah odlučila za kupnju automobila.

- Skupila sam, dat ću sve novce za taj auto, pa ne moram ni jesti ni piti. I naravno, kupila sam taj auto od Jasenka Houre - prisjetila se.

A 25 godina od kupnje, Indira i Houra sreli su se na aerodromu te su se uz kavu prisjetili njenog prvog automobila.

- On gleda u mene i kaže: - A slušaj me, zašto sam ja tebi prodao onaj auto? On je meni tako bio super. Kažem ja: ‘Jesi ti normalna osoba? Sjetio si se auta nakon dvadeset i pet godina? A on opet: Ma zašto sam ja tebi prodao taj auto? Meni je taj auto bio fantastičan - ispričala je.

- To je bila moja prva skupocjena stvar u životu koju sam si kupila i zaradila - nadodala je.