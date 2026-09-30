Indira Levak otkrila je u podcastu In magazina što je to kupil prije 25 godina od tadašnjeg susjeda, Jasenka Houre
Indira otkrila što je to prije 25 godina kupila od Jasenka Houre
Indira Levak bila je gost u podcastu 'Nema Labavo by IN magazin', a tamo se prisjetila svog prvog automobila te neočekivanog razgovora 25 godina poslije. Pjevačica se u početku karijere, kada je tek stigla u Zagreb, vozila tramvajem, a kući u Slavoniju išla bi vlakom ili autobusom.
- Kad sam došla u Zagreb, cijelo vrijeme vozila sam se tramvajem. Kada sam htjela ići u Slavoniju, išla sam vlakom ili autobusom kući. Onda sam si mislila: ‘Pa trebaš kupiti nekakav auto.’ Eto, nekakva startna pozicija, kupi taj auto, brate mili - prisjetila se.
U to vrijeme životni tempo s puno nastupa bio je iscrpljujuć, a živjela je kao podstanarka u Ilici, a u istoj zgradi stanovao je Jasenko Houra te su se često susretali na hodniku ili ispred zgrade, a jedan od tih susreta završio je ponudom koju Indira nije odbila.
- Stvarno sam jako puno radila. Radila sam četiri koncerta tjedno. Padala sam u nesvijest, ali sam rekla: ‘Kupit ću si auto. Taj auto mora doći. Dolazi Houra meni i kaže: Slušaj me, auto imam za prodaju, za žene. Kažem ja: - Kakav auto? Kaže: Merđu, Merđu A-klase. Uf, kažem ja: Pokaži. Ono, mali, lijepi, kompaktan, krasan, pravi ženski auto - ispričala je u podcastu.
A kada joj je Houra rekao cijenu, Indira se odmah odlučila za kupnju automobila.
- Skupila sam, dat ću sve novce za taj auto, pa ne moram ni jesti ni piti. I naravno, kupila sam taj auto od Jasenka Houre - prisjetila se.
A 25 godina od kupnje, Indira i Houra sreli su se na aerodromu te su se uz kavu prisjetili njenog prvog automobila.
- On gleda u mene i kaže: - A slušaj me, zašto sam ja tebi prodao onaj auto? On je meni tako bio super. Kažem ja: ‘Jesi ti normalna osoba? Sjetio si se auta nakon dvadeset i pet godina? A on opet: Ma zašto sam ja tebi prodao taj auto? Meni je taj auto bio fantastičan - ispričala je.
- To je bila moja prva skupocjena stvar u životu koju sam si kupila i zaradila - nadodala je.
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