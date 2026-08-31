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PJEVAČ I VODITELJ

Saša Lozar u važnoj ulozi u Love Island Adria: 'Uzbuđen sam...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Saša Lozar u važnoj ulozi u Love Island Adria: 'Uzbuđen sam...'
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Foto: Gordan Svilar/bravo! kids
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Poznati glazbenik i radijski voditelj Saša Lozar pridružuje se ekipi Love Island Adria

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Bogata karijera Saši Lozaru donijela je veliko iskustvo u glazbi, televizijskom i radijskom angažmanu, sinkronizaciji i moderiranju, no ovako nešto, kaže, još nije radio te je jako uzbuđen. Ulogu naratora u Love Island Adria rado je prihvatio.

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Foto: Instagram/kerolaychaves
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- Love Island je veliki svjetski projekt i drago mi je da sam dio te priče. Glazba i pjevanje su i dalje moja prva ljubav, ali ujedno smatram da je nužna nadogradnja. Jedino tako su mogući rast i učenje. Moj glas je moj alat i moj izravni marketing. Uživam eksperimentirajući. Nema praznog hoda, a to mi je najvažnije. Sve te aktivnosti nisu samo interpretacije. Jako puno posla iza svega toga ima u pripremi, samim tim zbrajam iskustva i skupljam znanja - otkriva Lozar uoči novog angažmana.

Foto: PROMO/kolaz

Karakter voiceovera, kaže Lozar, pridonosi finalnom dojmu emisije i donosi sa sobom duhovite provokacije i komentare, izbjegavajući uvrede. 

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- Očekujem da naša verzija showa bude jednako bombastična kao i strana. Moj angažman u jutarnjem showu me naučio da prepoznam situacije i interpretiram ih na neuobičajen način - uz dozu zezancije. Time ću se voditi i za vrijeme 'Love Islanda Adria'. Nadam se da će mi moji islanderi dati materijala - priča narator ovog velikog projekta.

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Uoči početka Love Islanda Adria, Lozar se oslanja na svoje višegodišnje iskustvo, veseleći se dozi neizvjesnosti koja ga čeka. Kada je, pak, ljubav u pitanju, kaže - ne treba previše dijeliti savjete. "Svi smo mi individualci pa možda ono što vrijedi za mene - ne vrijedi za druge. Zbog toga ne volim dijeliti savjete. Bitno je da se islanderi zabave, mladi su i ljubav će doći u pravo vrijeme", zaključio je Lozar. Ne propustite - Love Island Adria od 13. rujna na platformi Voyo!

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