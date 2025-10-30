Ivica Dačić položio je cvijeće na Halidov grob: 'Ostavio je riznicu emocija satkanih u umjetnost'

Ministar unutarnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, ovih je dana boravio u Sarajevu povodom ministarske konferencije EU - Zapadni Balkan, ali njegov boravak u gradu imao je i osobnu notu. Dačić je posjetio grob svog dugogodišnjeg prijatelja, legendarnog pjevača Halida Bešlića, na Gradskom groblju Bare.

- Položio sam cvijeće na grob mog dragog prijatelja Halida Bešlića. Nedostaje njegova toplina, vedrina, dobrota. Iza sebe je ostavio riznicu emocija satkanih u umjetnost koju je gradio, koje će uvijek svedočiti o njegovoj veličini. Prijatelju dragi, počivaj u miru - poručio je Dačić u četvrtak na Instagramu uz niz fotografija s groblja.

Dačić se od Halida oprostio odmah nakon njegove smrti.

- S neizmjernom tugom sam primio vijest o smrti mog dragog prijatelja, velikog umjetnika i čovjeka izuzetnog srca Halida Bešlića - napisao je tad na društvenim mrežama.

- Halid je svojim glasom, pjesmama i neiscrpnom energijom ostavio neizbrisiv trag kako u svijetu muzike i umjetnosti, tako i u srcima svih onih koji su kroz njegova djela nalazili utjehu, nadu i radost. Njegova muzika je spajala ljude, liječila duše i donosila radost u najtežim trenucima. Svi koji smo imali čast da ga poznajemo, znamo da je bio veliki, skroman čovjek i izuzetan prijatelj - zaključio je Dačić.

Halid Bešlić preminuo je 7. listopada u 72. godini, nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest tad je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao da su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Posljednje tjedne života Halid je proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

Njegova smrt potresla je ne samo regiju, već i mnoge obožavatelje diljem svijeta. Od Halida su se oprostili kolege, prijatelji i publika koja je odrasla uz njegove pjesme. Njegov glas, jednostavnost i bezvremenski hitovi ostavili su dubok trag u glazbi i u srcima ljudi.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL