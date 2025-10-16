Obavijesti

OPROŠTAJ OD SVEKRA

Halidova snaha Mahira ganula mnoge emotivnom objavom

Piše Sara Študir,
Halidova snaha Mahira ganula mnoge emotivnom objavom
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Uz mnoge zvijezde iz cijele regije, od nedavno preminulog glazbenika oprostila se i njegova snaha Mahira

Nakon što je glazbeni svijet prošlog tjedna šokirala vijest da je pjevač Halid Bešlić preminuo u 72. godini, na društvenim se mrežama oglasila njegova snaha Mahira, koja je u braku s Dinom Bešlićem.

Na svom je Instagram profilu s pratiteljima podijelila nekoliko dirljivih storyja s komemoracije i pokopa koji su održani u ponedjeljak. Između ostalog, objavila i emotivan govor koji su njena djeca, blizanci Lamia i Belmin Kan, održali u čast svoga djeda. U govoru koji je čitala malena Lamia, unuci su se prisjetili uspomena i nježnih riječi koje im je Halid govorio, a od pjevača su se oprostili riječima:

'Jako nam nedostaješ. Znaš, djede, mama nam nije odmah rekla da si nas napustio u utorak... ali mi smo znali. Djede, ti si naša ljubav, naš oslonac i naš štit. Voljeli bismo da si tu. Volimo te'. Isti je trenutak podijelio i srpski Dnevni avaz na svom Instagram profilu.

Mnoge su ganule riječi tužnih unuka, a Mahirine objave izazvale su snažne emocije među Halidovim obožavateljima. Supruga glazbenikovog sina jedinca inače se drži podalje od javnosti, no zna se kako je njihov brak, kao i obitelj, ispunjen čvrstom međusobnom povezanošću i njegom obiteljskih vrijednosti.

Osim od unuka i obitelji, od jednog od najpoznatijih pjevača narodne glazbe s ovih prostora, oprostili su se i kolege te obožavatelji iz cijele regije i svijeta. U njegovu čast u mnogim su gradovima održana i okupljanja na kojima su tužni fanovi u glas pjevali njegove najpoznatije hitove.

Sarajevo: Pogled iz zraka na dženazu za Halida Bešlića u Gazi Husrev-begovoj džamiji
Sarajevo: Pogled iz zraka na dženazu za Halida Bešlića u Gazi Husrev-begovoj džamiji | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Nažalost, njegova voljena supruga Sejda, budući da se i sama bori protiv teške bolesti, nije mogla doći na posljednji ispraćaj svog Halida. Kakav čovjek je ovaj glazbenik zaista bio, svjedoče mnoga dobra dijela koja je počinio, ali i činjenica da za njim ne žale samo ljudi, već i životinje pa tako i njegov vjerni pas Bendžo, koji osjeća da njegovog vlasnika više nema.

