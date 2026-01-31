Izašao trailer za 2. sezonu serije Berlin: 'Pa ovo je remek djelo!'

Ljubitelji serije Money Heist s nestrpljenjem su dočekali prvu najavu za novu sezonu spin-off serije španjolske Netflixove senzacije, Berlin. Gotovo desetljeće nakon što je streaming div prvi put lansirao franšizu, voljena kriminalistička saga nastavlja svoj život s drugim nastavkom prvog spin-offa, usredotočenog na omiljenog lika publike, Berlina, poznatog i kao profesionalni lopov Andrés de Fonollosa, kojeg glumi Pedro Alonso.

Radnja spin-offa smještena je u vrijeme prije događaja iz originalne serije, a prva sezona odvela je Berlina u Pariz. Tamo je zapovijedao vlastitom ekipom stručnih kriminalaca u pljački dragulja vrijednih 44 milijuna eura.

Nakon više od dvije godine, magnetski privlačan kriminalac napokon se vraća na naše ekrane i putuje natrag u Španjolsku s novim, odvažnim ciljem: krađom neprocjenjivog remek-djela Leonarda da Vincija.

"Ljepota, opasnost i čista kriminalna elegancija", nagovijestio je Netflix u kratkom sinopsisu. "Ekipa se ponovno okuplja za jedinstvenu misiju".

Foto: Netflix

Nedavno objavljena najava potvrđuje da će se pljačka odvijati u Sevilli, gdje Berlin i njegova ekipa moraju ostati oštri kako bi izveli svoj najsmioniji pothvat do sada. Uz Alonsa, u nastavku Netflixove serije Berlin vraćaju se i poznata lica: Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) i Joel Sánchez (Bruce). Ekipi će se pridružiti i novo lice, glumica Inma Cuesta, u ulozi Candele.

Gledatelji koji su pogledali ovotjednu najavu brzo su podijelili svoje oduševljenje povratkom prednastavka Money Heista, čija je premijera zakazana za 15. svibnja.

POGLEDAJTE TRAILER:

"Jedva čekam ovo remek-djelo, nadam se da ćemo vidjeti još serijala s Berlinom na Netflixu", napisao je jedan obožavatelj u komentarima na YouTubeu.

"Bila je ispravna odluka da on bude prvi lik iz Money Heista koji će dobiti vlastite spin-offove. Uistinu to zaslužuje", primijetila je druga osoba.

"Molim vas, nikad nemojte prestati s nastavcima", apelirao je treći, dok je netko drugi ponovio: "Samo nastavite snimati..."