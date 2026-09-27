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NEOBIČAN POTEZ

Johnny Depp šokirao uzvanike! Počeo je žvakati umjetno lišće...

Piše Maša Mai Čigir,
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Johnny Depp šokirao uzvanike! Počeo je žvakati umjetno lišće...
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Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Na nedavnom after-partyju u Las Vegasu, Johnny Depp iznenadio prisutne kada je odlučio žvakati umjetno lišće, čime je privukao pažnju fotografa i gostiju

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Johnny Depp na nedavno održanoj zabavi u Las Vegasu privukao je pozornost neobičnim ponašanjem kada je pred gostima i fotografima odlučio odgristi dekorativno lišće. 

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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Poznati holivudski glumac bio je tijekom vikenda na after-partyju u Park MGM-u, organiziranom povodom njegova brenda ruma Three Hearts u sklopu događaja Drink Las Vegas. Depp je vidno dobro raspoložen pozirao pred okupljenim fotografima, a jedan njegov potez ubrzo je postao glavna tema zabave. Naime, zvijezda filmova 'Pirati s Kariba' za događaj je odabrala tamnu odjevnu kombinaciju koju je upotpunila smeđim šeširom širokog oboda, maramom oko vrata, naočalama s obojenim staklima i brojnim upečatljivim prstenjem u njegovom stilu. I, dok je u jednoj ruci držao piće, Depp se u jednom trenutku približio zidu za fotografiranje koji je bio prekrivenim umjetnim lišćem te je potom zabio lice među dekorativne biljke, zubima uhvatio jedan od listova i počeo ga žvakati pred fotografima. 

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Nakon što je ispljunuo list, vratio se po još te se ovoga puta nasmiješio se okupljenima i podignuo čašu, dok su mu iz usta virila dva lista. Ovaj neobičan i smiješan trenutak zabilježile su kamere, a na drugim snimkama s iste večeri Depp se vidi kako nazdravlja, razgovara s gostima i druži se za stolom.

Depp je i inače poznat po tome što ne slijedi uobičajena pravila ponašanja, a svoj nekonvencionalan pogled na svijet objasnio je u jednom ranijem intervjuu.

- Fascinira me većina stvari koje se u životu smatraju normalnima i općeprihvaćenima, jer meni osobno često djeluju potpuno neobično - rekao je tada.

Foto: Profimedia/Pool

Johnny Depp intenzivno radi na povratku u filmsku industriju nakon dugotrajnog i medijski popraćenog sudskog procesa s bivšom suprugom Amber Heard, a nedavno je na Comic-Conu najavio film 'Ebenezer: A Christmas Carol', a ondje se pojavio potpuno neprepoznatljiv kao lik Ebenezera Scroogea.

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