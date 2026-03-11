Mnogima je 'Potjera' jedan od najdražih sadržaja na malim ekranima, a traje već godinama. Nedavno je emitirana 1800. epizoda, a jedan je lovac objavio i tko od njih ima najviše pobjeda
Znate li koji lovac ima najviše pobjeda u omiljenoj 'Potjeri'?
HRT-ov kviz 'Potjera' mnogima je jedan od najdražih TV sadržaja. Dok se neki pred kamerama obračunavaju s lovcima, među kojima su Dean Kotiga, Mladen Vukorepa, Morana Zibar i Krešimir Sučević Međeral, drugima, koji sve prate ispred malih ekrana, uvijek je zabavno uspoređivati svoje znanje s njihovim.
No, znate li tko je lovac s najviše pobjeda? Odgovor na to pitanje objavio je jedan od njih.
- Kolega Vukorepa mi je skrenuo pažnju na to da sam nedavno snimio svoju 500. epizodu 'Potjere', kao prvi lovac u nas, a vrlo lako moguće i u svijetu - napisao je Dean Kotiga na društvenim mrežama i dodao kako je jako ponosan na taj uspjeh. Otkrio je kako je i tijekom tog perioda podijelio 'preko dva milijuna eurića'. Spomenuo je i svojeg kolegu Krešu.
- Iako ima preko 100 emisija manje od mene ima gotovo jedan broj pobjeda. Lik je stvarno 'wonder boy' tog formata, kao da je pisan za njega - napisao je, čestitao kolegi i poručio: 'Gušt je gledati tvoju rasturačinu'.
Tko je lovac s najviše pobjeda u Potjeri?
U objavi je priložio i tablicu na kojoj se vidi kako u 500 epizoda ima 342 pobjede i 158 poraza. Prema toj tablici, Kotiga ima najviše pobjeda od svih lovaca. Iza njega je Morana Zibar s 336 pobjeda, a slijedi je Krešimir Sučević Međeral sa samo tri pobjede manje, ali i otprilike sto epizoda manje.
Ispod objave su se redali komentari oduševljenih gledatelja s brojnim komplimentima cijeloj ekipi Potjere.
'Svi lovci ste odlični i vjerujem da ste privatno dobre osobe. Vidi se to po vašem ophođenju prema natjecateljima', 'Samo neka se kviz nastavi, uvijek pogledam kad naletim', 'Kotiga, ti si legenda', pisali su.
Nedavno je emitirana i 1800. epizoda Potjere, a u posljednje vrijeme gledatelji pomno prate i voditelja Joška Lokasa, koji je sve šokirao kada je emisiju počeo voditi - sjedečki. Popularno TV lice je tada otkrilo kako je zadobio ozljedu noge.
- Prilikom rada na adaptaciji stana i čišćenja ostatka radova, u nekoliko sam navrata izlazio kako bih odnio otpad. Pri posljednjem takvom odlasku, nakon što sam izbacio posljednje vreće i tom rutom prošao desetak puta taj dan, naišao sam na led i pao. Nasreću, nakon posljednje vreće, jer je barem stan bio očišćen. Ne bi bilo dobro da je nakon prve. Ovako sam se barem vratio u čisti stan - ispričao nam je omiljeni voditelj kroz smijeh. Pri padu su mu stradali ligament gležnja, vrh jedne kosti i meniskus.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+