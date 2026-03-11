Obavijesti

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Znate li koji lovac ima najviše pobjeda u omiljenoj 'Potjeri'?
Foto: HRT

Mnogima je 'Potjera' jedan od najdražih sadržaja na malim ekranima, a traje već godinama. Nedavno je emitirana 1800. epizoda, a jedan je lovac objavio i tko od njih ima najviše pobjeda

Admiral

HRT-ov kviz 'Potjera' mnogima je jedan od najdražih TV sadržaja. Dok se neki pred kamerama obračunavaju s lovcima, među kojima su Dean Kotiga, Mladen Vukorepa, Morana Zibar i Krešimir Sučević Međeral, drugima, koji sve prate ispred malih ekrana, uvijek je zabavno uspoređivati svoje znanje s njihovim. 

No, znate li tko je lovac s najviše pobjeda? Odgovor na to pitanje objavio je jedan od njih. 

Foto: HRT Screenshot

- Kolega Vukorepa mi je skrenuo pažnju na to da sam nedavno snimio svoju 500. epizodu 'Potjere', kao prvi lovac u nas, a vrlo lako moguće i u svijetu - napisao je Dean Kotiga na društvenim mrežama i dodao kako je jako ponosan na taj uspjeh. Otkrio je kako je i tijekom tog perioda podijelio 'preko dva milijuna eurića'. Spomenuo je i svojeg kolegu Krešu. 

Zagreb: Lovac iz kviza "Potjera" Dean Kotiga
Zagreb: Lovac iz kviza "Potjera" Dean Kotiga | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Iako ima preko 100 emisija manje od mene ima gotovo jedan broj pobjeda. Lik je stvarno 'wonder boy' tog formata, kao da je pisan za njega - napisao je, čestitao kolegi i poručio: 'Gušt je gledati tvoju rasturačinu'. 

Tko je lovac s najviše pobjeda u Potjeri? 

U objavi je priložio i tablicu na kojoj se vidi kako u 500 epizoda ima 342 pobjede i 158 poraza. Prema toj tablici, Kotiga ima najviše pobjeda od svih lovaca. Iza njega je Morana Zibar s 336 pobjeda, a slijedi je Krešimir Sučević Međeral sa samo tri pobjede manje, ali i otprilike sto epizoda manje. 

Ispod objave su se redali komentari oduševljenih gledatelja s brojnim komplimentima cijeloj ekipi Potjere. 

'Svi lovci ste odlični i vjerujem da ste privatno dobre osobe. Vidi se to po vašem ophođenju prema natjecateljima', 'Samo neka se kviz nastavi, uvijek pogledam kad naletim', 'Kotiga, ti si legenda', pisali su. 

Foto: Privatni album

Nedavno je emitirana i 1800. epizoda Potjere, a u posljednje vrijeme gledatelji pomno prate i voditelja Joška Lokasa, koji je sve šokirao kada je emisiju počeo voditi - sjedečki. Popularno TV lice je tada otkrilo kako je zadobio ozljedu noge. 

- Prilikom rada na adaptaciji stana i čišćenja ostatka radova, u nekoliko sam navrata izlazio kako bih odnio otpad. Pri posljednjem takvom odlasku, nakon što sam izbacio posljednje vreće i tom rutom prošao desetak puta taj dan, naišao sam na led i pao. Nasreću, nakon posljednje vreće, jer je barem stan bio očišćen. Ne bi bilo dobro da je nakon prve. Ovako sam se barem vratio u čisti stan - ispričao nam je omiljeni voditelj kroz smijeh. Pri padu su mu stradali ligament gležnja, vrh jedne kosti i meniskus. 

