Kći Brucea Willisa i Demi Moore traži nadzirane susrete bivšeg partnera s njihovom kćeri (3)

Rumer Willis (38), najstarija kći Brucea Willisa i Demi Moore, ponovno se obratila sudu zbog kćeri Louette (3), koju ima s bivšim partnerom Derekom Richardom Thomasom. Traži da njegovi susreti s djevojčicom i dalje budu pod nadzorom te da mu se zasad ne dopuste noćenja s njom.

Kako pišu People i TMZ, Willis je podnijela hitan zahtjev sudu u kojem tvrdi da je Thomas kršio raniju odluku o skrbništvu te donosio odluke koje smatra nesigurnima za njihovu kćer. Sud je u lipnju odredio da Thomas u početku viđa Louettu pod nadzorom, a zatim prijeđe na nenadzirane posjete i noćenja. Upravo taj prijelaz Rumer sad pokušava zaustaviti dok sud ponovno ne razmotri slučaj.

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Prema njezinu podnesku, nadzirani susreti počeli su 20. lipnja, no Thomas je dosad odradio tek pet i pol posjeta. Willis tvrdi da su problemi počeli nakon što dadilja koja je prvotno trebala nadzirati susrete zbog zdravstvenih razloga više nije mogla nastaviti raditi. Thomas, tvrdi ona, nakon toga u nekoliko navrata nije prihvatio zamjenu, a jednom navodno nije dopustio sudski određenoj nadzornoj osobi da uđe u njegov dom.

Willis je opisala i događaje s početka srpnja. Tvrdi da je Thomas 4. srpnja na paradi ostavio Louettu s dadiljom koja je nadzirala susret, a poslije joj nije dopustio da uđe u Airbnb u kojem je boravio s kćeri. Prema podnesku smještaj je navodno dijelio s drugim ljudima, dok je dadilji rekao da pričeka vani po velikoj vrućini.

Dan kasnije, tvrdi Willis, Thomas je želio provesti vrijeme s kćeri bez nadzora jer zamjenska dadilja nije bila izričito navedena u prvotnoj sudskoj odluci. Rumer na to nije pristala te mu je ponudila da susret održi u njezinu domu uz nadzor, no on je, prema njezinim tvrdnjama, od posjeta odustao.

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U podnesku je navela još nekoliko situacija zbog kojih tvrdi da je zabrinuta za sigurnost djevojčice. Thomas je, prema njezinim tvrdnjama, namjeravao prijeći prometnicu s pet traka na kojoj je ograničenje brzine 55 milja na sat, odnosno gotovo 90 kilometara na sat, dok je Louetta bila s njim. Također navodi da je s trogodišnjakinjom po velikoj vrućini odlučio pješačiti oko četiri kilometra umjesto da organizira prijevoz.

Rumer tvrdi da njezine navode podupiru izjave triju dadilja, kao i komunikacija bivšeg para. Od suda zato traži da Thomasovi susreti ostanu pod nadzorom i da se noćenja ne dopuste barem dok ne završi sudski određena procjena skrbništva. Thomas, s druge strane, sve optužbe odbacuje. Njegov odvjetnik Mike Kretzmer poručio je Peopleu da Rumer iznosi neistinite tvrdnje te naglasio da je sud prethodno odredio da Thomasovi nenadzirani susreti i noćenja počnu posljednjeg vikenda u kolovozu.

Tvrdi da je novi zahtjev pokušaj da se ta odluka spriječi. Dodao je i da Thomas nikad nije koristio nedopuštene droge niti je svojim ponašanjem doveo kćer u opasnost. Thomas je nekoliko dana ranije u vlastitom sudskom podnesku optužio Rumer da upravo ona ometa njegov odnos s kćeri. Tvrdi da je učinila sve kako bi mu otežala susrete s Louettom te je odbacio njezine ranije optužbe o zlouporabi droga i neprimjerenom ponašanju.

Opisao je i jedan srpanjski susret na koji je Rumer, prema njegovim tvrdnjama, došla s policijom i nakon otprilike 40 minuta odvela djevojčicu. Nova točka prijepora postalo je i Rumerino preseljenje u Nashville. Thomasova strana tvrdi da je s djetetom otišla bez potrebnog dopuštenja suda te da mu je time dodatno otežala ostvarivanje prava na viđanje. Willis pak tvrdi da je Thomas pristao na preseljenje.

Sud je 9. lipnja Rumer dodijelio primarno fizičko skrbništvo nad Louettom, dok roditelji dijele pravno skrbništvo i zajedno trebaju donositi važne odluke vezane uz dijete. Thomasu su određeni susreti svaki drugi vikend, najprije uz nadzor, a potom i nenadzirana noćenja. Oboje moraju proći sudsku procjenu skrbništva, pohađati savjetovanje za zajedničko roditeljstvo te komunicirati putem posebne aplikacije.

Rumer i Thomas vezu su započeli 2022., a kćer Louettu Isley Thomas Willis dobili su 18. travnja 2023. Rumer je u kolovozu 2024. potvrdila da su prekinuli. Njihov spor oko skrbništva traje od srpnja prošle godine, kad je Thomas zatražio skrbništvo i pravo na susrete s kćeri. Obje strane svoje će argumente ponovno iznijeti pred sudom 10. rujna.

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