Kelce otkrio jednu stvar u vezi vjenčanja koju bi promijenio...

Prošla su gotovo dva mjeseca otkako su se Travis Kelce i Taylor Swift vjenčali u Madison Square Gardenu pred brojnim slavnim uzvanicima, no o njihovom privatnom vjenčanju dosad se malo toga znalo. U premijernoj epizodi nove sezone Travisova podcasta New Heights, koji vodi s bratom Jasonom Kelceom, igrač Kansas City Chiefsa pokazao je svoj novi zlatni vjenčani prsten i otkrio još nekoliko detalja o velikom danu.

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- To je večer koju nikada nećemo zaboraviti. Taylor i ja jako smo zahvalni svima koji su došli. Od samih zavjeta do toga da smo vidjeli sve te ljude i koliko smo se dobro zabavljali tijekom cijele večeri. A onda smo kasnije slušali kako su svi prepričavali svoje doživljaje te večeri. Bilo je jednostavno čarobno - kazao je Kelce i otkrio zbog čega žali.

- Volio bih da je sve trajalo još dulje. Imali smo osjećaj kao da se sve dogodilo u tren oka - kazao je Kelce, a Jason je u šali dodao kako su ih izbacili iz Madison Square Gardena.

- Pa, kad su prestali posluživati piće, svi se nekako počnu polako razilaziti - otkrio je Travis i dodao kako su lokaciju odabrali jer je mogla ponuditi 'intimno i iskreno okruženje, bez puno ometanja'.

- Trebalo nam je mjesto koje će djelovati privatno. A Madison Square Garden je učinio sve što je mogao i nadmašio naša očekivanja kako bi nam to omogućio - kazao je mlađi brat Kelce i zahvalio se svima koji su došli na vjenčanje, a posebno Adamu Sandleru koji je par vjenčao.

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- On je jednostavno jeb*** najbolja osoba na ovom planetu. A to što je bio spreman zarediti se u državi New York i vjenčati nas na način na koji je to napravio, potpuno u svom, znate, Sandman stilu, i pružiti nam više nego što smo u tom trenutku mogli zamisliti, znajući da je to najveća večer u našim životima... Bilo je apsolutno ludo - kazao je Travis i potvrdio informaciju da su mobiteli bili zabranjeni.

- Bilo je tako cool vidjeti kako svi međusobno komuniciraju. Kad nema mobitela, ljudi se ne moraju čuvati niti imati onaj osjećaj da nešto moraju pratiti ili kontrolirati. To omogućuje svima da budu prisutni, da stvarno budu u trenutku. Bilo je nevjerojatno gledati kako se ljudi iz mog djetinjstva povezuju s Taylor, njezinim djetinjstvom, obitelji i prijateljima, kao i ljudima s kojima radi, ali i s onima koje smo upoznali tijekom svojih karijera, kojima se divimo i koji su nam danas postali dobri prijatelji - zaključio je sportaš, a prenosi People.