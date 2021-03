Svjetski poznat reality Show 'Keeping Up With The Kardashians' ove godine najavio je svoj kraj. Povodom toga donosimo vam najčudnije i najbizarnije scene koje su obožavatelji mogli vidjeti.

POGLEDAJTE VIDEO: Drake 'u napadu' na klan Kardashian

Kourtney na Kim maže svoje majčino mlijeko

Odjednom joj je sinula ideja da od svoje sestre Kourtney ukrade majčino mlijeko iz hladnjaka koje je bilo namijenjeno za sestrino novorođenče Penelope.

Kourtney je otkrila plan svoje sestre te odlučila Kim ipak dati svoje mlijeko direktno iz dojke. Obožavatelji su tako mogli gledati cijeli ovaj proces istiskivanja mlijeka iz dojke dok je Kim šokirano sjedila i čekala da sve završi.

Khloe gola u kadi snima video za Lamara



Nakon što se Khloe u tajnosti udala za Lamara Odoma, zamolila je jednu od svojih najboljih prijateljica da joj pomogne snimiti sexy video za muža.

Iako je varijacija scena bila raskošna, za obožavatelje je najšokantnija ona u kojoj se Khloe skine gola, sjedne u kadu punu slatkiša i liže lizalicu.

Ipak, ovaj plan nije bio uspješan jer je Lamar, naizgled nevin video, krenuo gledati uz Khloenog brata Roba.

Fotografiranje Kim za naslovnicu Playboya



2017. godine su Kim i njezina majka Kris šokirale javnost i stekle reputaciju ikonične majke i kćeri kada je Kris režirala fotografiranje njezine kćeri potpuno gole za naslovnicu Playboya. Naravno, Kris nije zaboravila fotografirati i dokumentirati cijeli proces na svome telefonu.

Kim je fotografiranje započela u donjem rublju i kupaćim kostimima prije nego se u potpunosti skinula.

Ovu epizodu mnogi obožavatelji pamte i po nezaboravnim riječima majke dok je gledala svoju golu kćer: „You're doing amazing, sweetie“ (Ide ti predivno dušo).

Majka Kris se skinula gola za fotografiranje



Nakon što je Kris organizirala fotografiranje za naslovnicu Playboya svoje kćeri Kim, Kim je htjela pokazati svojoj majci kakav je osjećaj fotografirati se gol te za majku organizirala golišavo fotografiranje.

Za razliku od Kim koja se presvlačila i korak po korak došla do golotinje, svojoj majci je naredila da se odmah skine potpuno gola te joj kao rekvizite dala samo visoke potpetice i deku.

Kim je htjela svojoj majci pokazati kako nije ugodno fotografirati se gol, no plan nije išao kako treba. Ispostavilo se da Kris obožava biti fotografirana.

Scott Disick na kameri brije Kourtneyjine 'privatne dijelove'



Kada je Kourtney bila trudna s Reign, Scott je htio organizirati fotografiranje s njom, a to je zahtijevalo otklanjanje stidnih dlačica što ona tada nije mogla napraviti jer je bila u visokom stupnju trudnoće.

To za Scotta nije bio problem te je odmah ponudio svoju pomoć i obrijao svoju suprugu u kadi dok ih je njezina sestra Khloe u strahu gledala.

Kris kćerima Kendall i Khloe priča o svojim intimnim odnosima



U 19. sezoni ovoga showa Kris je bila vrlo otvorena kada je riječ o intimnim odnosima koje je imala sa svojim partnerom Coreyjem. Pričala je tako kćerima kako je sretna što se u svojim godinama može ponovno osjećati kao tinejdžerka.

U ovom, prilično traumatičnom razgovoru za njezine kćeri, Kris je izjavila kako želi razmuljati tiramisu po cijelom tijelu te kako ne može prestati razmišljati o sexu.

Naravno, nije im zaboravila napomenuti kako je prije njihovog sastanka vodila ljubav s dečkom u automobilu.

'Vodim ljubav s Kanyeom 500 puta na dan'



Nakon što su Kim i Kanye dobili prvog sina North, htjeli su imati i drugo dijete te ih nije bilo sram pokušavati koliko god puta je trebalo da im se ta želja ostvari.

Kim je tako u jednoj epizodi svojim sestrama izjavila kako je umorna jer ona i Kanye vode ljubav 500 puta na dan. U ovoj je epizodi čak prikazano kako Kim bježi s javnog događaja u toalet s Kanyeom.

Kourtney se skine gola za fotografiranje



Kourtney je najkonzervativnija od svih svojih sestara. Jedan dan ih je šokirala kada im je rekla kako se želi skinuti potpuno gola za fotografiranje nakon što je rodila Reigna.

Neposredno prije samog fotografiranja odlučila se hrvati sa svojom sestrom Kylie koja je s Kourtney strgala ogrtač što je bio iznimno neugodan trenutak za sve gledatelje.

Njezine sestre Khloe, Kim i Kylie su zatim gledale Kourtney kako pozira potpuno gola na kamenu prije nego je isto učinila u vodi.

Kourtney daje Khloe brazilsku depilaciju



Kada je Khloe bila udana za Lamara, htjela je uvesti nešto novo u njihovu spavaću sobu pa se odlučila za brazilsku depilaciju.

Međutim, umjesto da Khloe ode kozmetičaru što bi napravila svaka druga osoba, ona odluči zatražiti pomoć svoje starije sestre Kourtney, a sve je, naravno, dokumentirano na kamerama.