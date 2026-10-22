Lana Jurčević nasmijala videom: 'Svaka bi me za snahu, blistam'

Pjevačica Lana Jurčević posljednjih nekoliko mjeseci uživa u svim čarima roditeljstva. U travnju ove godine rodila je drugo dijete, kćer Meli, a pjevačica je uzela pauzu od profesionalne karijere kako bi se u potpunosti posvetila roditeljstvu. Iako ne nastupa, sa svojim mnogobrojnim obožavateljima i dalje drži kontakt putem društvenih mreža na kojima redovno objavljuje zabavne videe u kojima je najčešća tema upravo roditeljstvo.

U najnovijem videu Lana se osvrnula na nesanicu i kronični umor koji se javljaju unutar prvih nekoliko mjeseci od dolaska bebe. U videu koji je u vrlo kratkom roku prikupio brojne komentare podrške i suosjećanja, Lana pozira vidno iscrpljena, u običnoj bijeloj majici, a stavila je i filter.

- Ja nakon 1085 neprospavanih noći - napisala je pjevačica na videu.

- Svaka bi me za snahu! Blistammm… Sa snahom se ne može ni posvađat jer snaha nema više nijednu moždanu stanicu - napisala je pjevačica u opisu objave.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

'Suosjećam', 'Točno znam kako je', 'Daa, poznato', samo su neki od komentara pratitelja koji su podržali Lanu koja je uvijek iskrena i na društvenim mrežama dijeli fotografije i videe koji prikazuju stvaran život, a ne onaj uljepšan za društvene mreže. Lana se nedavno tako požalila kako je počela gubiti kosu u postpartumu.

- Evo jedne od čari majčinstva za koje te baš nitko ne pripremi, a to je postporođajno ispadanje kose. Svaki drugi dan meni ovako otprilike pola kose odluči napustiti glavu. Kako stvari stoje, još malo pa ću izgledati k’o Vin Diesel, a zapravo još bolje, više mi neće ni trebati frizer nego poliranje glave - našalila se tada Lana.