Lejdi Perković hodočastila je u Sinj: 'Put me uvik vodi Tebi...'

Thompsonova nećakinja, Lejdi Perković Jarnec, bila je među vjernicima koji su bili na hodočašću u Sinju za blagdan Velike Gospe. Svoje iskustvo i fotografije s hodočašća podijelila je s pratiteljima na svojem Instagram profilu. Put je bio sve samo ne lagan, a Lejdi je zabilježila trenutke odmora, hodanja uz cestu s krunicom u rukama, ali i dolazak u Sinj u ranim jutarnjim satima.

- Korak po korak, molitva po molitva. Put je bia težak, bilo je trenutaka kada sam mislila da neću moć dalje, ali nisam odustajala. Danas, kada sam stigla pred Gospu Sinjsku, sve ono teško kao da je na trenutak nestalo. Ostali su samo mir, zahvalnost i osjećaj ispunjenosti. Hvala Ti, Majko. Čudotvorna Gospe Sinjska, hvala Ti šta si mi dala snagu kada mi je bilo najteže, šta si me čuvala na svakom koraku i šta Ti se uvik mogu vratit. Put me uvik vodi k Tebi, a ja Ti se svaki put s radošću vraćam. U srcu nosim samo zahvalnost za sve šta mi daješ i za sve milosti kojima me daruješ. Moli za nas, draga Majko - napisala je u opisu ispod fotografija s hodočašća.

Foto: Instagram

Njezina objava u kratkom vremenskom roku privukla je pažnju mnogih njenih pratitelja koji su joj u komentarima pisali poruke podrške.

- Po zagovoru Djevice Marije neka te dragi Bog čuva i blagoslovi. Neka tebi i tvojim najmilijima podari puno sreće - napisao je jedan pratitelj.

- Bravo curo - napisao je drugi pratitelj.