Obavijesti

Show

Komentari 1
'DALA MI JE SNAGU...'

Lejdi Perković hodočastila je u Sinj: 'Put me uvik vodi Tebi...'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Lejdi Perković hodočastila je u Sinj: 'Put me uvik vodi Tebi...'
3
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nećakinja Marka Perkovića Thompsona podijelila je fotografije s hodočašća u Sinj za blagdan Velike Gospe

Admiral

Thompsonova nećakinja, Lejdi Perković Jarnec, bila je među vjernicima koji su bili na hodočašću u Sinju za blagdan Velike Gospe. Svoje iskustvo i fotografije s hodočašća podijelila je s pratiteljima na svojem Instagram profilu. Put je bio sve samo ne lagan, a Lejdi je zabilježila trenutke odmora, hodanja uz cestu s krunicom u rukama, ali i dolazak u Sinj u ranim jutarnjim satima. 

MEDENI MJESEC FOTO Thompsonova nećakinja objavila fotke s plaže u Miamiju
FOTO Thompsonova nećakinja objavila fotke s plaže u Miamiju

- Korak po korak, molitva po molitva. Put je bia težak, bilo je trenutaka kada sam mislila da neću moć dalje, ali nisam odustajala. Danas, kada sam stigla pred Gospu Sinjsku, sve ono teško kao da je na trenutak nestalo. Ostali su samo mir, zahvalnost i osjećaj ispunjenosti. Hvala Ti, Majko. Čudotvorna Gospe Sinjska, hvala Ti šta si mi dala snagu kada mi je bilo najteže, šta si me čuvala na svakom koraku i šta Ti se uvik mogu vratit. Put me uvik vodi k Tebi, a ja Ti se svaki put s radošću vraćam. U srcu nosim samo zahvalnost za sve šta mi daješ i za sve milosti kojima me daruješ. Moli za nas, draga Majko - napisala je u opisu ispod fotografija s hodočašća. 

OTIŠLI NA KARIBE FOTO Pogledajte kako Thompsonova nećakinja Lejdi uživa na medenom mjesecu
FOTO Pogledajte kako Thompsonova nećakinja Lejdi uživa na medenom mjesecu
Foto: Instagram

Njezina objava u kratkom vremenskom roku privukla je pažnju mnogih njenih pratitelja koji su joj u komentarima pisali poruke podrške.

- Po zagovoru Djevice Marije neka te dragi Bog čuva i blagoslovi. Neka tebi i tvojim najmilijima podari puno sreće - napisao je jedan pratitelj.

- Bravo curo - napisao je drugi pratitelj.

Foto: Instagram
MEDENI MJESEC Thompsonova nećakinja Lejdi raznježila fanove romantičnom snimkom: 'Jako ste lijep par'
Thompsonova nećakinja Lejdi raznježila fanove romantičnom snimkom: 'Jako ste lijep par'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Svoje fotografije pegla do neprepoznatljivosti: Evo kako Karleuša izgleda bez filtera...
CAJKA VOLI PHOTOSHOP

FOTO Svoje fotografije pegla do neprepoznatljivosti: Evo kako Karleuša izgleda bez filtera...

I dok po društvenim mrežama fotografije koje cajka Jelena Karleuša objavi 'blistaju', na profesionalnim fotografijama fotoreportera srpska pjevačica izgleda... Drukčije, gotovo neprepoznatljivo. Zbog pretjeranog 'peglanja' fotografija našla se i na nekoliko lista 'najvećih photoshop failova'. Jasno je i zašto. U galeriji pogledajte kako cajka izgleda u stvarnosti, prije nego krenu 'raditi' filteri...
Umrla Hayden Panettiere (36), glumica i bivša partnerica boksača Vladimira Klička
ŠOK U HOLLYWOODU

Umrla Hayden Panettiere (36), glumica i bivša partnerica boksača Vladimira Klička

Glumica se proslavila ulogom navijačice u popularnoj SF seriji 'Heroji'. Obitelj nije otkrila uzrok smrti
Trener Edo zbog ozljede završio gotovo nepokretan: 'Sa 46 godina opet sam postao dijete'
Prikovan za kauč

Trener Edo zbog ozljede završio gotovo nepokretan: 'Sa 46 godina opet sam postao dijete'

Edin Mehmedović zbog hernije diska tjednima je gotovo nepomično ležao na kauču, nije mogao normalno sjediti ni hodati, a sad se polako oporavlja i nada da će izbjeći operaciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026