Ljeto u Hrvatskoj s velikim rock imenima: Queens of the Stone Age, Skunk Anansie, The Kills...

Ovoga ljeta Hrvatska će ugostiti neka velika strana i domaća rock imena, kroz srpanj i kolovoz u Zagrebu i po obali nastupit će The Kills, Soulfly, QOTSA, Skunk Anansie, SatchVai, Gojira, kao i Baby Lasagna, Buč Kesidi, Joker Out, Rundek & Ekipa, PipsChips&Videoclips i Josipa Lisac.

Foto: Profimedia

Američko-britanski duo The Kills, jedan od najznačajnijih indie rock bendova posljednja dva desetljeća, vraća se u Zagreb u Tvornicu kulture u subotu, 12. srpnja. Hvaljeni zbog moćnih nastupa uživo i glazbene kemije između Alison Mosshart, jednog od najboljih ženskih vokala nezavisne scene (koja je i u The Dead Weather grupi s Jack Whiteom) i Jamiea Hincea.

Kultni američki metal band Soulfly, predvođen neuništivim Maxom Cavalerom, vraća se u Zagreb, i to u Vintage Industrial Bar u nedjelju, 13. srpnja. Soulfly se vraća pred zagrebačku publiku u jeku aktualnog hvaljenog albuma “Totem” i ljeta punog festivalskih nastupa.

Jedan od najboljih live bendova posljednjih tri desetljeća, Skunk Anansie se vraća na zagrebačku Šalatu u nedjelju, 20. srpnja. U sklopu velike turneje predstavit će novo poglavlje benda i produkciju, ali i najveće hitove.

Foto: rtn, frank dudek/DPA

Queens Of The Stone Age (QOTSA), jedan od najvećih rock bendova današnjice, dolazi u Zagreb na stadion Šalata 22. i 23. srpnja. “No One Knows”, “Negative Space”, “Emotion Sickness”, “Paper Machete”, “Smooth Sailing”, “Make It Wit Chu”, “Little Sister”, “Go With The Flow” ili “Song For The Dead” samo su neki od hitova koji su, uz brojne hitove uz višestruke nominacije za Grammya i redovite pozicije na ljestvicama najboljih albuma, QOTSA označili jednim od najvažnijih rock bendova na svijetu.

Zagreb: Queens of the Stone Age oduševili posjetitelje 13. INmusic festivala | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Francuski metal titani Gojira vraćaju se u Zagreb, na stadion Šalata u nedjelju, 27. srpnja. Možda najatraktivniji i najprepoznatljiviji metal band novije generacije, Gojira se uzdigla u svjetsku atrakciju i headlinere najvećih festivala. Bili su i prvi heavy metal band koji je nastupio na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara, i to u Parizu.

Joe Satriani i Steve Vai, dva velemajstora gitare, po mnogima obojica u top 10 najvećih svih vremena, kao bend Satchvai za kraj europske turneje dolaze na šibensku tvrđavu sv. Mihovila 1. i 2. kolovoza. Dva maestra na ekskluzivnim koncertima provest će publiku u dva sata kroz svoje glazbeno stvaralaštvo.

Baby Lasagna, Buč Kesidi i Joker Out dolaze u Malo rimsko kazalište u Puli u četvrtak, 7. kolovoza. Baby Lasagna bez sumnje je najveće novo domaće glazbeno ime, a u Pulu dolazi nakon velike europske turneje i nastupa na najvećem rock festivalu u Austriji - Nova Rocku. Pančevački indie rock dvojac Buč Kesidi jedno je od najznačajnijih regionalnih glazbenih imena u zadnjih nekoliko godina, a dolaze na krilima novog albuma “Moderne veze”. Najuspješniji slovenski bend posljednjih godina Joker Out s aktualnim albumom “Souvenir Pop” pokazuju putovanje od Eurovizije do introspekcije.

Darko Rundek & Ekipa i PipsChips&Videoclips stižu na šibensku tvrđavu sv. Mihovila u četvrtak, 14. kolovoza. Rundek & Ekipa dolaze nakon rasprodane dvije dvorane Kina SC u Zagrebu. U punom sastavu podsjetit će na svoj prebogati katalog pjesama. Kao jedan od najvažnijih zagrebačkih rock bendova, PipsChips&Videoclips odgojili su generacije fanova, a i na ovaj susret donose dugačak set najvećih hitova i jedan od najboljih domaćih albuma “Vesna”.

Josipa Lisac dolazi na šibensku tvrđavu sv. Mihovila u utorak, 15. kolovoza, tri godine od zadnjeg nastupa vraća se u prostor koji je u prošlosti više puta rasprodala. Naša pjevačka diva na jednoj od najljepših pozornica na Jadranu izvest će niz svojih klasika, kao i neke recentnije skladbe.

Goran Bare i Majke dolaze na šibensku tvrđavu sv. Mihovila u subotu, 16. kolovoza. Po mnogima najveći rock pjesnik ovih prostora, Bare i njegova banda će provesti publiku kroz prebogati katalog rock klasika sa svog repertoara, poput “Mene ne zanima”, “Mršavi pas”, „Put ka sreći“, „A ti još plačeš“, „Vrijeme je da se krene“ ili „Teške boje“.