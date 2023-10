Ljube u 'Životu na vagi' Dajani pričala o traumi iz prošlosti: 'Da me nije izvukao, ne bi bila živa'

U današnjem velikom izazovu u 'Životu na vagi' održala se napeta utrka čamaca između plavog i crvenog tima. Ljube je razgovarala s Dajanom jer se uplašila kad je pala s čamca i nagutala se vode, što ju je vratilo u prošlost.

- Po izlasku iz čamca nekako sam nespretno ušla u vodu i nagutala se vode pa me uhvatio mali panični napad jer sam se sjetila jednog događaja - rekla je Ljube pred kamerama, a Dajani ispričala kako je s 14 godina skakala u more, udarila je glavom u more.

Foto: RTL

- Nas je tada tu bilo trideset, ja sam udarila glavom i ostala na dnu. Da me jedan momak u tom trenutku nije vidio, ne bi bila danas tu - priznala je.

Dajana je pred kamerama poručila kako smatra da je u ovakvim situacijama, kakve je Ljube proživjela danas, dobro imati prijatelja.

Foto: RTL

- Treba ti nečija podrška, rame za plakanje, netko s kime ćeš podijeliti to - dodala je.

- Još si ti to i dobro izdržala - rekla je Dajana Ljubi i potapšala je po ramenu dok joj je ona priznala kako se 'prepala' i malo sjela da dođe 'k sebi'.

- Pobjeđujem svoje strahove, malo su me preplavili sada osjećaji, bit ću dobro - rekla je kroz suze Ljube.

- Sada je to iza tebe, idemo u nove pobjede - poručila joj je Dajana.