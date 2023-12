Ljubo Jurčić: Nemam pojma da se Tija i Mario Mamić razvode!

Nemam pojma da se razvode Tija i Mario. Ne znam ništa o tome, govori nam bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić. Njegova pokćerka Tia Mamić rastaje s Marijem Mamićem nakon šest godina braka.

- Tia i Mario Mamić se razvode. Ostat će u prijateljskim odnosima, rekao nam je odvjetnik Nikola Mandić za svog klijenta Maria Mamića.

Ljubo se brinuo o Tiji

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

Tia je nakon treće godišnjice s Marijem, otkrila u kakvom je odnosu s Ljubom. Kada joj je s 12 godina umrla majka, on je preuzeo brigu o njoj.

- Moja majka je umrla kada sam imala 12 godina, tako da je mene mama isto odgajala i ja sam poprilično toga preuzela od svoje majke koja je bila izrazito uspješna poslovna žena i koja je u pravom smislu tada bila samohrana majka. Znači, kad kažem samohrana majka nije imala potporu mog biološkog oca, nikakvu i zaista je dala sve u odgoj mene, svoj posao. I nisam imala prazninu. I tu je došao i Ljubo koji je bio uz mene od kada sam imala godinu dana i mi smo se poprilično brzo povezali - rekla je za IN Magazin.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

Iako je njezin ujak bio zakonski posvojitelj, Tia je odlučila ostati s Ljubom.

- Moja najbolja prijateljica bila je teško bolesna i trebala je pomoć. Tad sam upoznao to preslatko stvorenje, njezinu kćer Tiju. Iako je njezin ujak bio zakonski posvojitelj, ona je ipak odlučila ostati sa mnom i ja sam je udomio - ispričao nam je Jurčić 2019. godine.

Za Tiju kaže da je ona njegova kći, iako je zakonski nikad nije posvojio.

- Njezina majka je umirala, a otac je bio alkoholičar koji ju je maltretirao svaki put kad bi se napio, nije znala kuda bi osim k meni - rekao nam je tad Ljubo.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

Tia nije imala odnos s biološkim ocem

- Ne zato što ja to nisam htjela već je on izabrao neki drugi put, ja nisam htjela biti dio tog puta, ne podržavam alkohol, ne podržavam drogu, nikad u životu se nisam napila, jednostavno nisam pobornik toga… Ljubo je preuzeo ulogu koja u našem društvu nije baš, ajmo to tako nazvati 'normalna'. I ja sam mu jako zahvalna na tome, tu su naravno bili i moji baka i djed koji su nažalost isto umrli kada sam bila u pubertetu. Tako da smo ostali nas dvoje - objasnila je.

Ljubo joj je velika podrška

- Ljubo je tu odradio jedan dosta veliki posao, a to je da je bio tu podrška, naravno ne može on meni nadomjestiti mamu i ne može popunit tu prazninu, ali ono na čemu sam mu zahvalna je to što je on sa mnom pričao, o stvarima o kojima sam sigurna da netko ne bi - rekla je.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

Htjela je Ljubu u rađaonici

Tia je nakon vjenčanja 2010. godine ostala trudna s prvim mužem Chrisom Warrenom, a koliko je bila vezana za njega pokazuje to što na porođaju uz sebe nije htjela supruga nego svog Ljubu.

- Par tjedana prije nego što je trebala roditi, bila je kod mene u Zagrebu i nije se htjela vratiti u Španjolsku. Htjela je ostati ovdje kako bi rodila uz mene. Mislim da sam je nekoliko dana nagovarao i govorio da mora otići, da je to stvar između nje i supruga, a ja da ću doći kad rodi - izjavio je Jurčić.