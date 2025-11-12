Matea iz 'Ljubav je na selu' ima cističnu fibrozu: Moja borba za udah napokon je prestala...

Nakon što je prošlog tjedna u “Ljubav je na selu” voditeljica Anita farmeru Dejanu Nešiću (25) otkrila kako djevojke koje su mu pisale neće moći doći, ipak se razveselio kad je vidio da mu je došla jedna - lijepa cvjećarica Matea Laštro (30) iz Šibenika.

Foto: MAJA BOTA

Neki su Mateju prepoznali iz “Gospodina Savršenog”, u kojemu se borila za srce Tonija Šćulca. Šibenčanku smo pitali zbog čega se prijavila u “Ljubav je na selu”.

Foto: RTL

- Prije svega sam se prijavila iz avanture i novog iskustva, kao što sam rekla i Dejanu, kad smo imali spoj. A ljubav ako se dogodi, dogodi, dapače - rekla je Matea.

Kod Dejana su je, kaže, privukle njegove krupne oči.

Foto: RTL

- Smatram da su oči ogledalo duše, a on mi se po očima činio podosta dobrodušna osoba - priča Matea.

I ona se svidjela njemu te je odmah nakon spoja priznao kako bi je najradije odmah izljubio. Matea je priznala kako je i njoj prvi spoj prošao lijepo.

- Kao i svaki drugi spoj koji se događa prvi put. To je moje mišljenje. Kemija na temelju izgleda, po mojoj nekoj procjeni, dogodi se u 90 posto slučajeva prvog spoja. Ništa neobično - rekla je.

Na večernjoj zabavi su Matea i Dejan razmijenili poljubac.

Foto: RTL

- Nije mi žao što se to dogodilo, ali vidjet ćemo kasnije - rekla je tad.

Dejan nije skrivao oduševljenje.

- Matea se brutalno ljubi. Mogao bih se s njom ljubiti godinama - komentirao je Dejan.

Cvjećarica je objasnila kako njezin tip muškarca mora znati što želi i kakvi su mu ciljevi.

- Da zna postaviti sebi prioritete i, prije svega, da o svemu komunicira s partnericom. Treba čvrsto stajati na zemlji, biti svoj sa svojim karakterom, bez povodljivosti - istaknula je Matea, a rekla je kako su joj najvažniji u vezi povjerenje, humor, poštovanje i, naravno, komunikacija.

Za ljubav, kaže, daje zadnji atom snage.

Foto: Vlado Kos

- Dok sam bila mlađa, od početka veze dala bih sve od sebe - smije se Matea, pa nastavlja: “Povjerenje, iskrenost, slobodu...”.

Ipak, kaže kako je kroz godine iskustva u vezama uvijek shvatila da treba imati "asa" u rukavu za "potpaliti" vatru.

- Nemam puno godina, ali rano sam ušla u prvu ozbiljnu pa sam nadalje, sve dosad, shvatila da muškarci nakon nekog vremena počnu žene uzimati zdravo za gotovo, kad skuže da su 'sigurni' u vezi. I tu započinje hladan odnos - objašnjava Šibenčanka.

Kad smo je pitali bi li se preselila zbog ljubavi, odgovorila je:

- Preselila bih se samo ako je vrijedan toga. Nije samo ljubav ključ za opstanak veze/braka.

Foto: RTL

Neki su je zbog izgleda počeli uspoređivati s glumicom Milom Kunis pa smo Mateju pitali imponira li joj to.

- Naravno. Ako se netko nalazi u mojoj situaciji da ga uspoređuju s nekim poznatim i kaže da mu nije drago ili da mu je svejedno - laže. To nije umišljenost, nego to samo znači voljeti sebe. Jer ako voliš sebe, tek onda možeš voljeti druge. Ne voljeti sebe znači biti ljubomoran, ogorčen, dijeliti ružne epitete prema drugima itd. - rekla je Matea.

Inače, Šibenčanka Matea od rođenja boluje od cistične fibroze, a svoju rijetku bolest, kaže, uspješno drži pod kontrolom. Prije desetak godina za nju je bila organizirana humanitarna akcija.

- Ovim putem se još jednom zahvaljujem u ime svih oboljelih od cistične fibroze, 'djece slanog poljupca', svima koji su bili uz nas i pisali peticije da nam se odobri Kaftrio. Spasili ste nam živote. Osjećam se presretno jer živim punim plućima! Borba za udah je konačno prestala - istaknula je Matea.

O Mateji smo pisali i u 24sata - kad joj je bilo 18, njezina majka je izgubila pravo na rad od pola radnog vremena. Kako je tad Matea išla na terapije te je trebala svakodnevnu pomoć, to pravo bilo im je neophodno.