Mel Gibson otkrio: 'Smrtonosno oružje 5' bit će najbolje do sada

Mel Gibson (70) potvrdio je da će režirati peti nastavak filma 'Smrtonosno oružje', na radost svih fanova Martina Riggsa i Rogera Murtaugha, javlja Deadline. Otkrio je kako se novi nastavak neće oslanjati na eksplozije i vizualne efekte, nego će priča biti usmjerena na glavne junake koji više nisu akcijski policajci kakvima ih pamtimo. Jednog ćemo gledati u mirovini, a drugog kako radi uredski posao i više nije u najboljoj formi. Gibson je dodao kako će u filmu biti i akcije, no naglasak je na likovima i njihovoj svakodnevici.

Foto: Facebook/Screenshot/Sunshine Coast Snake Catchers 24/7

- Likovi su stariji i prilično drugačiji. Jedan je u mirovini, drugi radi uredski posao. Malo se udebljao i sve je 'low-tech'. Nema velikih eksplozija - kazao je. Ton filma usporedio je sa svojim filmom 'Apocalypto' u kojem je napetost proizlazila iz radnje i likova, a ne spektakularnih scena.

Originalni redatelj serijala Richard Donner preminuo je 2021. godine dok je još radio na petom nastavku te je zamolio Gibsona da preuzme projekt, ukoliko ga on ne bude mogao završiti.

- Hej, mali, ako ja odem, ti ćeš se pobrinuti za ovo, zar ne? - navodno je kazao Gibsonu koji je s Richardom Wenkom dovršio i scenarij, za kojeg tvrdi da je bolji od svih ostalih. Film još nije u produkciji zbog korporativnih promjena u Warner Bros-u, objasnio je Gibson, no nada se da će i produkcija uskoro krenuti, kao i da će se glumačkoj ekipi pridružiti Danny Glover (80) koji je u sva četiri dosadašnja nastavka glumio Rogera Murtaugha.

- Nadam se da ćemo moći podići ovu stvar sa 'Smrtonosnim oružjem' s Dannyjem - zaključio je Gibson. Glover je nedavno otkrio kako boluje od Alzheimera i da mu se teško pomiriti s bolešću, no dodao je kako se ne predaje.

- Ne osjećam da je ovo kraj mog života. Još uvijek imam posla. Želim ljudima poručiti da njihov život ide dalje - kazao je nedavno Glover.