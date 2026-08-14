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SCENARIJ JE SPREMAN

Mel Gibson otkrio: 'Smrtonosno oružje 5' bit će najbolje do sada

Piše Magdalena Mucić,
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Mel Gibson otkrio: 'Smrtonosno oružje 5' bit će najbolje do sada
Foto: Filip Kozina
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Mel Gibson je preuzeo redateljsku palicu petog nastavka legendarnog filma, a radio je i na scenariju za koji kaže da je bolji od svih dosadašnjih. Nadam se da će film uskoro u produkciju i da će u njemu zaigrati i Glover

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Mel Gibson (70) potvrdio je da će režirati peti nastavak filma 'Smrtonosno oružje', na radost svih fanova Martina Riggsa i Rogera Murtaugha, javlja Deadline. Otkrio je kako se novi nastavak neće oslanjati na eksplozije i vizualne efekte, nego će priča biti usmjerena na glavne junake koji više nisu akcijski policajci kakvima ih pamtimo. Jednog ćemo gledati u mirovini, a drugog kako radi uredski posao i više nije u najboljoj formi. Gibson je dodao kako će u filmu biti i akcije, no naglasak je na likovima i njihovoj svakodnevici. 

Foto: Facebook/Screenshot/Sunshine Coast Snake Catchers 24/7

- Likovi su stariji i prilično drugačiji. Jedan je u mirovini, drugi radi uredski posao. Malo se udebljao i sve je 'low-tech'. Nema velikih eksplozija - kazao je. Ton filma usporedio je sa svojim filmom 'Apocalypto' u kojem je napetost proizlazila iz radnje i likova, a ne spektakularnih scena. 

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Originalni redatelj serijala Richard Donner preminuo je 2021. godine dok je još radio na petom nastavku te je zamolio Gibsona da preuzme projekt, ukoliko ga on ne bude mogao završiti. 

- Hej, mali, ako ja odem, ti ćeš se pobrinuti za ovo, zar ne? - navodno je kazao Gibsonu koji je s Richardom Wenkom dovršio i scenarij, za kojeg tvrdi da je bolji od svih ostalih. Film još nije u produkciji zbog korporativnih promjena u Warner Bros-u, objasnio je Gibson, no nada se da će i produkcija uskoro krenuti, kao i da će se glumačkoj ekipi pridružiti Danny Glover (80) koji je u sva četiri dosadašnja nastavka glumio Rogera Murtaugha. 

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- Nadam se da ćemo moći podići ovu stvar sa 'Smrtonosnim oružjem' s Dannyjem - zaključio je Gibson. Glover je nedavno otkrio kako boluje od Alzheimera i da mu se teško pomiriti s bolešću, no dodao je kako se ne predaje.

- Ne osjećam da je ovo kraj mog života. Još uvijek imam posla. Želim ljudima poručiti da njihov život ide dalje - kazao je nedavno Glover. 

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