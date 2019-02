Menadžerova krivica? 'Šaulić je trebao imati osobnog vozača...'

Obitelj pokojnog Šabana Šaulića, koji je prije sedam dana poginuo u teškoj prometnoj nesreći u Njemačkoj, ljuta je na menadžera Sabita Derviševića jer nije poslao vozača nakon Šabanovog koncerta, prenosi Kurir.

Foto: Facebook

Dervišević je navodno imao dogovor s pjevačem kako će mu riješiti privatnog vozača, ali to se nije dogodilo. S obzirom na to da Misard Kerić živi blizu Offenbacha, klavijaturist se ponudio kako će Šaulića osobno voziti kako ne bi zakasnio na let za Beograd.

- Sabit je, kao i mnogo puta do tada, organizirao Šabanov nastup u Njemačkoj. Njegova obveza je bila riješiti avionske karte, smještaj u hotelu, automobil i vozača koji će ga voziti od aerodroma do hotela. Godinama su tako funkcionirali - otkrio je izvor blizak obitelji Šaulić za Kurir.

Foto: Screenshot/youtube

U Njemačkoj je bio često, a uvijek ga je na aerodromu čekao veliki automobil koji mu je bio na raspolaganju tijekom cijelog boravka u inozemstvu.

- Nakon koncerta odnosno 17. veljače, vozač se jednostavno nije pojavio ispred hotela u kojem je Šaban imao sobu. S obzirom na neobične okolnosti, Šaban je probudio Misarda te ga zamolio da ga odvede na aerodrom kako ne bi zakasnio na let. Šaban je zbog te situacije bio ljut, a tome je svjedočio i kum Boban Stojadinović koji je bio u automobilu kada se dogodila nesreća - dodao je izvor za Kurir.

Foto: Instagram

Srpski medij piše i kako menadžer Sabit nije izjavio ni saučešće obitelji Šaulić

- Nije se oglašavao, a to je jako čudno s obzirom na to da su desetljećima obiteljski prijatelji. Nije poslao niti poruku u kojoj je izrazio sućut. Ipak, došao je na sahranu, ali nisam vidio da je razgovarao s obitelji Šaulić. Vjerojatno je čuo da su ljuti na njega - zaključio je izvor.

Foto: privatni album

Sabit se nedugo nakon oglasio na svom Facebook profilu te demantirao sporne izjave.

- Vjerojatno je izvor ''ćorav'' pa me nije primijetio u kapelici na Novom groblju. Možda i u grob ponesem tajnu zbog čega je moj prijatelj letio preko Düsseldorfa. Ovo je sramota - napisao je Sabit.

Tema: Sve o životu i smrti legende narodne glazbe