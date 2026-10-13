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Milica Todorović stala na stranu Jozinovića: 'Čovjek je Hrvat...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Milica Todorović stala na stranu Jozinovića: 'Čovjek je Hrvat...'
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Foto: Canva
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Milica Todorović, srpska pjevačica, stala je u obranu mladog hrvatskog glazbenika Jakova Jozinovića, ističući kako nema ništa sporno u njegovom pjevanju hrvatskih pjesama, unatoč reakcijama u Srbiji

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Srpska pjevačica, Milica Todorović, oglasila se povodom snimke na kojoj mladi hrvatski glazbenik, Jakov Jozinović, pjeva pjesmu Marka Perkovića Thompsona, 'Ako ne znaš šta je bilo'. Snimka je nastala prije dvije godine, ali u Srbiji je zadnjih dana izazvala velik interes javnosti i burne reakcije, a čak su pokrenute peticije kojima se traži otkazivanje Jozinovićevih koncerata u Beogradu te da mu se zabrani ulazak u Srbiju.

OBRATIO SE FANOVIMA Jakov Jozinović o snimci na kojoj pjeva Thompsona: 'Ja sam glazbenik, nisam političar'
Jakov Jozinović o snimci na kojoj pjeva Thompsona: 'Ja sam glazbenik, nisam političar'
Foto: Danko Šimunović

Pjevačica u razgovoru za Blic jasno dala do znanja kako je stala na stranu Jozinovića te je istaknula kako ne vidi ništa sporno u tome što je pjevao pjesmu hrvatskog izvođača.

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- Čovjek je Hrvat, valjda je sasvim legitimno da pjeva. Nije pjevao 'Odakle si, sele... - rekla je srpska pjevačica.

- Zašto bi mu se zabranio ulazak? Ne razumijem. Pjevao je hrvatsku pjesmu, čovjek je Hrvat - nadodala je osvrnuvši se na inicijative da mu se zabrani ulazak u Srbiju.

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Foto: M.M.

Podsjetimo, nakon što se sporna snimka proširila društvenim mrežama, oglasio se i sam Jakov Jozinović te je objasnio kako je snimka nastala prije gotovo dvije godine kada je imao 19 godina i tek započinjao glazbenu karijeru nastupajući po kafićima.

- Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vjere ili boje kože niti sam pjevao kako bih nekoga uvrijedio. Ja sam glazbenik, nisam političar. Zato je ovo moje jedino obraćanje na ovu temu - rekao je Jakov.

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