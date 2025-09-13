Minea za 24sata: Singl 'Vrapci i Komarci' nekad me jako živcirao

Lisinski je za mene jedna lijepa priča koja će zaokružiti sve moje djelovanje na estradi proteklih godina. Nadam se da će biti jedna prekrasna emotivna večer za publiku koja će biti sa mnom. Taj dan pripremam puno lijepih pjesama koje žive još od 1995. godine kada sam prvi put nastupila sa pjesmom 'Good Boy' i predstavila se publici, rekla je Renata Končić Minea.

Proslavit će rođendan i obilježiti velikih 30 godina glazbene karijere nezaboravnim koncertom "Minea & prijatelji - Mojih 30 godina" 17. rujna u predivnom ambijentu dvorane Lisinski.

- Bit će to jedan miks svih pjesama na poseban način. Izvest ću ih sa svojim bendom koji je samo za ovu priliku proširen, na možda malo drugačiji način. Nadam se da će publika pjevati sa mnom. Općenito, kada su moji koncerti u pitanju, ja volim radi fešte i volim radi štimung - rekla je pjevačica.

Dodala je kako se posebno veseli što će joj se na pozornici pridružiti i neki dragi prijatelji i gosti.

- Uzbuđena sam i vjerujem da će to biti jedna prekrasna i emotivna večer ispunjena pjesmama koje su obilježile mnoga odrastanja. mnoge mlade ljude koji su danas zrele i odrasle osobe koje imaju svoje obitelji i tu ljubav su prenijele na svoju djecu koja i danas slušaju te pjesme - tvrdi Minea i dodaje da će je u publici te večeri podržati obitelj i prijatelji te da se tome posebno veseli.

Cijela joj je karijera, kaže, proletjela u trenu.

- Teško mi je uopće tu brojku prihvatiti i vjerovati da je zaista toliko vremena prošlo. Naravno, uživala sam u svemu od samoga početka i sve što sam radila, radila sam profesionalno. Stajala sam iza svega, ali nikad nisam bila opterećena nekim uspjehom ili da nešto moram. Došlo je spontano, posložilo se i možda čak ne bih mijenjala apsolutno ništa jer je sve bilo baš onako kako je trebalo biti. Sve su te godine bile nekako prekrasne same za sebe - oduševljeno će glazbenica.

Lekenik: Koncert nakon humanitarne nogometne utakmice povodom 30. godišnjice Humanih zvijezda | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Ne skriva da je bilo uspona i padova, ali uvjerava da je onih ljepših trenutaka bilo puno više nego onih drugih, a ono što joj je posebno drago su brojni ljudi koje je upoznala.

- Ljudi koji su mi ušli u život i danas su prisutni u njemu i bit će tu za čitav život. I sve to je unijelo čar u svih tih 30 godina. Radi toga sam presretna i ponosna na sve te godine jer sam opstala u cijelom tom svijetu, a da sam pritom zadržala sebe u cijeloj toj priči. Nikad nisam pokleknula nikakvim trendovima. Uvijek sam bila svoja i to je nešto što ću uvijek izdvojiti kao neki ponos - kaže Minea. Ističe kako je uložila trud upravo u to da živi život bez skandala zbog kojih bi jednog dana žalila.

Minea kaže da joj inspiracija, energija i sve ono što je radila svih ovih godina dolaze isključivo iz ljubavi.

- Uvijek sam govorila da je pjevanje moja prva ljubav. Glazba je uvijek bila nešto za što sam ja disala kad se ustanem. Glazba je bila tu kad sam išla spavati i kad sam se budila. Koncerti su ono što me veseli i nikad mi nije teško koliko god bila umorna ili imala neku situaciju. Nikad mi nije bilo teško izaći pred moju publiku jer od prve te sekunde pretvorila bi moje stanje u veselje, pozitivu i adrenalin. Publika je ta koja me hranila godinama, a tako i je i danas, tako da inspiracija je jednostavno ljubav u svemu što radim - iskrena je pjevačica.

Zagreb: Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Prisjetila se svojih početaka te pjesme Vrapci i komarci.

- Ta me pjesma definitivno obilježila i uvijek sam govorila da i kad budem imala 60 godina da će ljudi za mnom na cesti pjevati tu pjesmu. I danas to rade. Bezbroj puta sam je pjevala i nekad mi je toliko išla na živce da sam pomislila: 'Da ju bar nikad više ne moram pjevati', ali onda kad vidiš kako publika uživa u njoj, sve se promijeni i drago ti je zbog takve pjesme - priznaje. Najdraža pjesma joj je Rano i uvijek započinje koncerte s njom, ali u Lisinskom, kaže, neće biti tako jer mijenja cijeli koncept za ovu posebnu priliku.

Minea je progovorila i o svojoj voditeljskoj karijeri.

- S godinama je došla i voditeljska priča, odnosno ušla sam na televiziju. Podjednako uživam i u jednoj i u drugoj ulozi. To je nešto što je ustvari meni nekako bilo prirodno zahvaljujući glazbenoj karijeri i iskustvu pred kamerama i nisam vidjela nikakve prepreke, tako da sam se vrlo lako upustila u to i počela uživati u tome i kroz cijeli ovaj niz godina to mi je predstavljalo zadovoljstvo - rekla je Minea. Nedavno je nakon 11 godina rada u In Magazinu prekinula suradnju, ali ističe da joj je bilo prekrasno.

Zagreb: Pjevačica i televizijska voditeljica Renata Končić Minea | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

O novim planovima ne želi još ništa otkrivati. I na kraju, kaže da bi svoj glazbeni i životni put opet ponovila jer ju je sve to pretvorilo u osobu kakva je danas.

- Naučila sam biti borac i izboriti se za sebe, a na život treba gledati pozitivnim očima. Kroz njega se ide s osmijehom na licu - poručila je pjevačica.