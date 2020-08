Najkontroverzniji natjecatelji će biti u 'Zadruzi': Stižu i Hrvatice

<p>Kontroverzni reality show “Zadruga” osvojio je domaće, ali i strano tržište. Seks, skandali, tučnjave i svađe postali su dio svakodnevice, a milijuni gledatelja od 0 do 24 sata prate svaki korak omiljenih zadrugara. No krenimo redom. Mjesto radnje su Šimanovci, naselje u općini Pećinci, udaljeno pola sata vožnje od Beograda.</p><p>Program okuplja pedesetak natjecatelja iz javnog života koji su smješteni u novosagrađenom gradu. Riječ je o inačici srpske Venecije u koju je uloženo više od 280 milijuna kuna. Mozak cijeloga projekta je <strong>Željko Mitrović </strong>(53), vlasnik i producent Pink Televizije, koji je na imanje doveo skupocjene umjetnine, brodove, glisere, čak i robote, ali i ono najvažnije, najluđe i najkontroverznije reality igrače.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Na jednome mjestu nalaze se bivši kriminalci, glazbene zvijezde, prostitutke, starlete i sportaši te je s njima Mitrović dobio savršenu reality formulu jer, sudeći po statistikama, u Srbiji ne postoji program gledaniji od “Zadruge”. Početkom rujna kreće četvrta sezona. “Šuška” se da će se vratiti najjači reality igrači u povijesti balkanskih realityja. Popis s imenima natjecatelja stroga je tajna, iako već mjesecima na društvenim mrežama kruže lažni popisi budućih zadrugara. Zasad je potvrđeno nekoliko njih koji su potpisali ugovor s produkcijskom kućom.</p><p>Pred kamere će ponovno stati kontroverzna obitelj Vasić, <strong>Rada</strong> (60) i blizanci, ili bliznaci, kako vam draže, <strong>Mika </strong>i<strong> Giba</strong>. Mama Vasić nam je prije ulaska otkrila i kako od nje možemo očekivati seks.</p><p>- Normalno da čovjek ima seks. Pogotovo mladi ljudi, zašto ne dok još možeš. Ja još fala Bogu mogu. I ja ću tamo nešto da nađem, ako ima nešto za mene - komentira Rada kroz smijeh. U reality ulazi i obitelj Kulić. Riječ je o mami Mariji i kćeri Miljani koje su poznate kao jedne od najplaćenijih natjecateljica u realityju. Šuška se kako u “Zadrugu” ulaze za vrtoglavih tri milijuna kuna. U četvrtu sezonu ulaze i dvije Hrvatice, anonimna djevojka iz Generalskog Stola <strong>Daniela Mesić </strong>i dobro nam poznata starleta <strong>Ava Karabatić </strong>(32).</p><p>- Već sam bila u četiri realityja i iza sebe imam jednu pobjedu. Nemam taktiku, a prije ulaska u bilo koji projekt imam posebne zahtjeve. Frizura, šminka, ali i posebni režim prehrane. Takve želje mogu imati samo jaki igrači - priznala nam je Ava.</p><p>Kontaktirali smo i tajnovitu Danielu, koja nam je otkrila kako se u show prijavila kako bi promovirala svoj kozmetički salon.</p><p>- Naravno, imam tremu, ali mislim da ću se s vremenom opustiti - rekla nam je Daniela.</p><p>Zanimalo nas je i je li moguće da joj neki muškarac osvoji srce u realityju.</p><p>- Nemam dečka i to ne mislim mijenjati - kaže.</p><p>Društvo će joj praviti i <strong>Ivana Marinković</strong> te <strong>Nataša Radan</strong>. Inače, Nataša je u prethodnoj sezoni zaintrigirala javnost nakon što je priznala kako je u bila u vezi s tada oženjenim srpskim pjevačem, a bez srama se i seksala ispred kamera. Na što su sve budući zadrugari spremni, gledatelji će imati priliku gledati za manje od mjesec dana.</p>