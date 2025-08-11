Najljepša ljubavna priča: Gabi i Arsen bili su na istom brodu do kraja, bez obzira na oluje...

Ljubavna priča Arsena Dedića i Gabi Novak bila je jedna od najinspirativnijih u Hrvatskoj. Ljubavnu bajku prekinula je Arsenova smrt u kolovozu 2015. godine, a sada nas je, samo dva mjeseca nakon smrti njihova sina Matije Dedića, u 90. godini napustila Gabi Novak. Ljubav Arsena i Gabi mnogi su smatrali jednom od najljepših na domaćoj sceni, pričom u kojoj su glazba, poezija i život postali nerazdvojni.

- Ne, nije bilo groma, sve je išlo polako. Prošli smo put prijateljstva, bili jedno drugom brat i sestra… i jednog dana oboje shvatili kako smo jedno drugom namijenjeni - govorio je Arsen, uvijek odmjeren, ali emotivan kad bi govorio o Gabi.

Foto: Marko Čolić/Croatia Records/Promo

Prvi put sreli su se 1958. godine, u Zagrebu, ispred televizijskog studija koji danas više ne postoji. U to vrijeme Gabi je bila u svom drugom braku, sa skladateljem Stipicom Kalođerom. Arsen je bio u braku s Vesnom, nećakinjom Antuna Gustava Matoša, s kojom je dobio kćer Sandru. Taj je brak trajao samo tri godine, pola vremena proveo je u vojsci, a sam ga je opisivao kao brak bez perspektive. Gabin brak potrajao je do 1970. godine.

Iako su tada živjeli odvojene živote, već od prvog susreta oboje su osjetili da postoji neka neraskidiva veza. Počeli su se sve više družiti, a s vremenom su postali nerazdvojni. Njihovo prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti bilo je 1964. godine. Tada su mediji saznali i da planiraju vjenčanje, no ono se dogodilo tek 1973., nakon rođenja sina Matije.

Put do toga nije bio jednostavan. Javnosti je manje poznata činjenica da je Gabi prije Matijina rođenja doživjela spontani pobačaj. Netko ju je tada nazvao i rekao da je Arsen imao nesreću i da je izgorio.

- Taj je šok izazvao pobačaj… a kasnije se pristala udati za mene i rodio nam se Matija- priznao je Arsen.

Šibenik: 28.7.1938. ro?en Arsen Dedi? | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nakon Gabina razvoda 1970. godine, odlučili su započeti zajednički život. I od tada su, kako je Arsen znao reći, živjeli „42 godine na istom brodu, bez obzira plovi li on po mirnom moru ili kroz oluju“.

- Gabi mi je obećala da će ostati uz mene do kraja- govorio je. A obećanje je ispunila. Znala je reći: „Moje poštovanje prema Arsenu bilo je veliko, kakav god je bio fakin. On je dobro znao da će u meni imati ženu koja će ga podržavati do posljednjeg trenutka, koja će ga njegovati, čuvati, biti na njegovoj strani i nikada ne izgovoriti nešto ružno“.

Njihova ljubav temeljila se na iskrenosti i otvorenosti. „Otkriješ neke stvari, ali nije bilo tajni između nas dvoje“, govorila je Gabi.

Njihov brak nije bio bajka bez problema, nego zajedničko putovanje u kojem se možeš posvađati, ne slagati, ali ostati jedno uz drugo.

Sedma obljetnica smrti hrvatskog kantautora Arsena Dedi?a | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Prvo moraš upoznati osobu, proći život, a ne zaletjeti se u prvu ljubav. Danas su mladi ljudi zajedno, dođe dijete i eto – razvedu se i svatko ode svojim putem. Ostaneš u praznini života kad izgubiš supruga ili on ženu… to je strašno, ali to se sve više događa- rekla je jednom prilikom Gabi.

Za Arsena i Gabi bilo je svejedno jesu li na dnu ili negdje drugdje, važno je bilo da su u svemu bili zajedno. Najljepši period života, govorio je, proveo je s njom. Nakon njegove smrti, Gabi je u javnosti izgovorila iste riječi.

Njihova priča danas stoji kao dokaz da prava ljubav ne traži savršen život, samo dvije osobe koje, kad se pronađu, odluče nikada više ne pustiti ruku onog drugog.