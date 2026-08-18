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NOSILA GA I BEYONCE

Nakit od 50 milijuna dolara za vjenčanje kod kuće? Georgina baš voli kad na njoj sve sija!

Piše Maša Mai Čigir,
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Nakit od 50 milijuna dolara za vjenčanje kod kuće? Georgina baš voli kad na njoj sve sija!
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Foto: Instagram
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Georgina je za intimnu ceremoniju vjenčanja odlučila na sebe staviti Chopard nakit vrijedan 50 milijuna dolara, a ogrlicu iz te linije prethodno je nosila i Beyonce

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Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo imali su intimnu ceremoniju vjenčanja u njihovom dnevnom boravku u Portugalu, no to nije spriječilo novopečenu gospođu Ronaldo da na sebe stavi nakit koji vrijedi više desetaka milijuna dolara.

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Georgina i Cristiano vjenčali su se na desetu obljetnicu dana kada su se upoznali u Gucci dućanu u Madridu, gdje je ona i radila. Upravo zbog toga su njih dvoje, skupa s njihovo petero djece, od glave do pete bili obučeni u decentnu Gucci odjeću i obuću. No, Georgina je odlučila kako ništa u vezi njenog nakita neće biti jednostavno ili decentno. Ona je, naime, odlučila na sebe staviti nakit iz najdragocjenije Chopardove arhivske linije te se okitila s više od 250 karata dijamanata francuskog brenda, prenosi Page Six. Glavna zvijezda bila je ogrlica Chopard Garden of Kalahari, koja na sebi ima privjesak s besprijekornim 50-karatnim briljantnim dijamantom koji ima D oznaku, kao i više od 146 karata manjeg dragocjenog kamenja.

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Istu takvu ogrlicu prethodno je nosila Beyonce i to na Met Gali 2025. godine, no pjevačica nije stavila niti jedan privjesak na ogrlicu poput Georgine koja je nosila druga dva privjeska, jedan s 25-karatnim kamenom u obliku kruške, a drugi s 26-karatnim kamenom u obliku srca. Zajedno, ogrlica i tri privjeska vrijede oko 50 milijuna dolara.

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Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Mladenka je također nosila i svoj ogroman zaručnički prsten za kojega stručnjaci tvrde da bi mogao vrijediti pet milijuna dolara te da ima 30 karata.

- Odlučili smo to učiniti u dnevnoj sobi naše kuće ovdje, gdje doručkujemo, ručamo i večeramo i gdje živimo stvarnost svojih života. Za 30 godina želim da djeca misle: 'Nešto divno se dogodilo za ovim stolom - bračni zavjeti naših roditelja'. Želim nešto intimno, s partnerom i našom djecom, kod kuće. Jer dvorci, kuće, otoci, konji, automobili: sve nam je to nadohvat ruke svaki dan. Ali nešto intimno - to je za nas neobičnije - rekla je Georgina u intervjuu za Vogue.

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